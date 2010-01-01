Seda Bakan:
“Makber başlamadan önce Adanalı dizisinde
bir psikoloğu canlandırıyordum. Ama o
sırada Pana Film’in Makber’i yapacağını
duymuştum ve bu rolü çok istiyordum. Bu
durumu yapımcımla paylaştım. Onlar da nasıl
mutlu olacaksam öyle yapmam konusunda beni
desteklediler.”
Devrim Nas:
“Genelde bu tür şeyler hep havaalanlarında başıma gelir. Melekler
Adası’nda, New York’a giderken rahmetli Osman Yağmurdereli elime
senaryoyu tutuşturmuştu. Makber’de de, İstanbul’a dönerken, dizinin
senaristi Şebnem havaalanından aradı beni. ‘Mutlaka görüşmeliyiz’ dedi.
Ertesi gün randevulaşarak buluştuk. Senaryodan bahsedip ‘Senin olmanı
çok isterim’ dedi. Senaryoyu okudum. Hiç tereddüt etmeden kabul ettim.”