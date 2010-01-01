70’li yılların efsanevi aşk filmi ‘Love Story’

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Bu kez bir dizi uyarlamasıyla karşımızda…

Seda Bakan: “Makber başlamadan önce Adanalı dizisinde bir psikoloğu canlandırıyordum. Ama o sırada Pana Film’in Makber’i yapacağını duymuştum ve bu rolü çok istiyordum. Bu durumu yapımcımla paylaştım. Onlar da nasıl mutlu olacaksam öyle yapmam konusunda beni desteklediler.”



Devrim Nas: “Genelde bu tür şeyler hep havaalanlarında başıma gelir. Melekler Adası’nda, New York’a giderken rahmetli Osman Yağmurdereli elime senaryoyu tutuşturmuştu. Makber’de de, İstanbul’a dönerken, dizinin senaristi Şebnem havaalanından aradı beni. ‘Mutlaka görüşmeliyiz’ dedi. Ertesi gün randevulaşarak buluştuk. Senaryodan bahsedip ‘Senin olmanı çok isterim’ dedi. Senaryoyu okudum. Hiç tereddüt etmeden kabul ettim.”



