ERDİL YAŞAROĞLU



Hayatınızın ilk kadını: Emmanuelle 5.

Bir kadının en zayıf noktası: Ben daha bulamadım.

Bi bulsam sürekli dayak yemekten kurtulcam.

Bir kadında tahammül edemediğiniz söz, davranış: "Deeermişim!" demesi. Hayatınızın kadınında aradığınız: Kendisini arıyorum.

Aşık kadını nasıl tanırsınız? Eğer bana aşıksa, zaten tanıyorum demektir. Başkasına aşıksa hiç ilgilenmez benle.

Bir kadının en tehlikeli hali: "Seninle bi'şey konuşmamız laaazım" cümlesini duydum mu kaçıyorum!

Bir kadından gelen hangi teklife karşı koyamazsınız? Yemek hazııııır!

Bir kadını tavlamak için en sık başvurduğunuz ve kesinlikle işe yarayan yöntem?

Kendimi sevince bi b.k var zannedip, onlar da beni seviyo.



CEM YILMAZ

Hayatınızın ilk kadını: Emmanuelle 6.

Bir kadının en zayıf noktası: Misal bu soru!

Bir kadında tahammül edemediğiniz söz, davranış: "Nerdesin" sorusu! (Orada olmama rağmen!)

Hayatınızın kadınında aradığınız: Aramam...

Aşık kadını nasıl tanırsınız? Saçınla, neyin oynuyolarmış... öyle diyolar.

Bir kadının en tehlikeli hali: Erkek gibi kadın (adam gibi adam).

Bir kadından gelen hangi teklife karşı koyamazsınız? "Arkadaşım Burcu seninle tanışmak istiyor!"

Bir kadını tavlamak için en sık başvurduğunuz ve kesinlikle işe yarayan yöntem: Sabit durmak!



ERGÜN GÜNDÜZ

Hayatınızın ilk kadını: Emmanuelle 2!

Bir kadının en zayıf noktası: Dili.

Hayatınızın kadınında aradığınız: Ben yokmuşum gibi davranması.

Bir kadının en tehlikeli hali: Kendisini; yalnız kendisini sevdiğinde.

Aşık bir kadını nasıl tanırsınız? Fiziken değişebilir ama ruhen asla!

Bir kadının en tehlikeli olduğu zaman: Kadınlarla yanyana geldiği an.

Bir kadından gelen hangi teklife karşı koyamazsınız? Kahve teklifine.

Bir kadını tavlamak için en sık başvurduğunuz ve kesinlikle işe yarayan yöntem: A planı, B planı, kriz masası!



SONER GÜNDAY

Hayatınızın ilk kadını: Emmanuelle 4

Bir kadının en zayıf noktası: Film yıldızı Bret Pit!

Bir kadından sizi ne soğutur? Alfred Hitchcock hakkında ileri geri konuşması soğutur bayandan beni.

Hayatınızın kadınında aradığınız? Beraber maç seyrederken bi faul pozisyonu olduğunda hareketin topa mı yoksa adama mı olduğunu şıp diye bilmesi bir bayanda aradığım yegane özelliktir.

Aşık bir kadını nasıl tanırsınız? Tanısam bile tanımazdan gelirim... Boşver kanka iş almıyalım başımıza...

Bir kadının en tehlikeli hali? Bilip bilmeden nükleer bir bombanın sağını solunu kurcalama isteği duyması...

Bir kadından gelen hangi teklife karşı koyamazsınız? "Ortak iş kuralım, Taksimde büfe açalım... Bir gün sen dururusun kasada, bi gün de ben" türünden bir teklife karşı koyamam.

Bir kadını tavlamak için en sık başvurduğunuz ve kesinlikle işe yarayan yöntem?

Açıklamasak, foyalar meydana dökülmese daha güzel olur kanısındayım.



HASAN KAÇAN

Hayatınızın ilk kadını: Emmanuelle 1.

Bir kadının en zayıf noktası: Kolu. Çeksen kırılır.

Bir kadında tahammül edemediğiniz söz, davranış: El hareketi.

Hayatınızın kadınında aradığınız: Akıllı bir kadın olmasın yeter.

Aşık kadını nasıl tanırsınız? Teyzesine sorarım ya da ensesinden anlarım.

Bir kadının en tehlikeli hali: Direksiyondaki kadın.

Bir kadından gelen hangi teklife karşı koyamazsınız: Her teklife açığım.

Bir kadını tavlamak için en sık başvurduğunuz ve kesinlikle işe yarayan

yöntem: Mendilimi yere atarım.



SUAT ÖZKAN

Hayatınızın ilk kadını: Emmanuelle 3.

Bir kadının en zayıf noktası: Noktalı yerleri birleştirin, ortaya çıkar.

Bir kadında tahammül edemediğiniz söz, davranış: Herkese tahammül eden bir insanım.

Hayatınızın kadınında aradığınız: Ben zaten evli barklı adamım, sizin kadar çocuğum var benim.

Aşık kadını nasıl tanırsınız: Işığa tutarım.

Bir kadının en tehlikeli hali: Ne bu kardeşim, leopar mı?

Bir kadından gelen hangi teklife karşı koyamazsınız: Beş milyar versin, neden verdin, demem.

Bir kadını tavlamak için en sık başvurduğunuz ve kesinlikle işe yarayan yöntem: Bakınız, 4. sorunun cevabı.



YİĞİT ÖZGÜR

Hayatınızın ilk kadını: Emmanuelle 8

Bir kadının en zayıf noktası: Enselerinden huylanıyorlar sanırım...

Bir kadında tahammül edemediğiniz söz, davranış: Yok. Hepsine tahammül edebiliyorum.

Hayatınızın kadınında aradığınız: Sakin olsun.

Aşık kadını nasıl tanırsınız? Ayaklarını sallayan vardı bi tane. Ona çok gülmüştüm.

Bir kadının en tehlikeli hali: Yalın hali.

Bir kadından gelen hangi teklife karşı koyamazsınız? Hangi kadından?

Bir kadını tavlamak için en sık başvurduğunuz ve kesinlikle işe yarayan yöntem? Diğer arkadaşların cevaplarını okumak için sabırsızlanıyorum.



BAHADIR BOYSAL

Hayatınızın ilk kadını: Emmanuelle 7 (reloaded)

Bir kadının en zayıf noktası: Kaynana noktası.

Bir kadında tahammül edemediğiniz söz, davranış: "Bir kitap okudum, hayatım değişti" ya da "Durdurun dünyayı, inecek var."

Hayatınızın kadınında aradığınız: Gamze, Tanrı'nın imzasıdır. Gülümsediğinde yanağında gamzesi çıksın yeter. Hey beybi hey, ölürüm o vakit.

Aşık kadını nasıl tanırsınız? İpil ipil olur gözleri, hop hop eder yüreği, şen olur meclis.

Bir kadının en tehlikeli hali: Muallakta kaldığı zamandır. Kararsız, kaygusuz dilemma!.. Delilerden sen anlarsın, konuş onlarla.

Bir kadından gelen hangi teklife karşı koyamazsınız? Arkadaşlar aramızda kalsın, ben kadınlardan çok dayak yedim vallahi billahi!

Bir kadını tavlamak için en sık başvurduğunuz ve kesinlikle işe yarayan yöntem? Merhaba ben Ateş Bey! Bu da kedim "Ejderha". Bazen öyle bir dünya düşünüyorum ki! Biraz daha şampanya?