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ERDİL YAŞAROĞLU
Hayatınızın ilk kadını: Emmanuelle 5.
Bir kadının en zayıf noktası: Ben daha bulamadım.
Bi bulsam sürekli dayak yemekten kurtulcam.
Bir
kadında tahammül edemediğiniz söz, davranış: "Deeermişim!" demesi.
Hayatınızın kadınında aradığınız: Kendisini arıyorum.
Aşık kadını nasıl
tanırsınız? Eğer bana aşıksa, zaten tanıyorum demektir. Başkasına aşıksa
hiç ilgilenmez benle.
Bir
kadının en tehlikeli hali: "Seninle bi'şey konuşmamız laaazım" cümlesini
duydum mu kaçıyorum!
Bir kadından gelen hangi teklife karşı
koyamazsınız? Yemek hazııııır!
Bir kadını tavlamak için en sık
başvurduğunuz ve kesinlikle işe yarayan yöntem?
Kendimi sevince bi b.k var zannedip, onlar da beni seviyo.
CEM YILMAZ
Hayatınızın ilk kadını: Emmanuelle 6.
Bir kadının en zayıf noktası: Misal bu soru!
Bir kadında tahammül edemediğiniz söz, davranış: "Nerdesin" sorusu! (Orada olmama rağmen!)
Hayatınızın kadınında aradığınız: Aramam...
Aşık kadını
nasıl tanırsınız? Saçınla, neyin oynuyolarmış... öyle diyolar.
Bir kadının en
tehlikeli hali: Erkek gibi kadın (adam gibi adam).
Bir kadından gelen
hangi teklife karşı koyamazsınız? "Arkadaşım Burcu seninle tanışmak
istiyor!"
Bir kadını tavlamak için en sık başvurduğunuz ve
kesinlikle işe yarayan yöntem: Sabit durmak!
ERGÜN GÜNDÜZ
Hayatınızın ilk kadını: Emmanuelle 2!
Bir kadının en zayıf noktası: Dili.
Hayatınızın
kadınında aradığınız: Ben yokmuşum gibi davranması.
Bir kadının en tehlikeli
hali: Kendisini; yalnız kendisini sevdiğinde.
Aşık bir kadını nasıl
tanırsınız? Fiziken değişebilir ama ruhen asla!
Bir kadının en tehlikeli
olduğu zaman: Kadınlarla yanyana geldiği an.
Bir kadından gelen hangi
teklife karşı koyamazsınız? Kahve teklifine.
Bir kadını tavlamak için en
sık başvurduğunuz ve kesinlikle işe yarayan yöntem: A planı, B planı,
kriz masası!
SONER GÜNDAY
Hayatınızın ilk kadını: Emmanuelle 4
Bir kadının en zayıf noktası: Film yıldızı Bret Pit!
Bir
kadından sizi ne soğutur? Alfred Hitchcock hakkında ileri geri
konuşması soğutur bayandan beni.
Hayatınızın kadınında aradığınız?
Beraber maç seyrederken bi faul pozisyonu olduğunda hareketin topa mı
yoksa adama mı olduğunu şıp diye bilmesi bir bayanda aradığım yegane
özelliktir.
Aşık bir kadını nasıl tanırsınız?
Tanısam bile tanımazdan gelirim... Boşver kanka iş almıyalım
başımıza...
Bir
kadının en tehlikeli hali? Bilip bilmeden nükleer bir bombanın sağını
solunu kurcalama isteği duyması...
Bir kadından gelen hangi teklife karşı
koyamazsınız? "Ortak iş kuralım, Taksimde büfe açalım... Bir gün sen
dururusun kasada, bi gün de ben" türünden bir teklife karşı koyamam.
Bir kadını tavlamak için en sık başvurduğunuz ve kesinlikle işe yarayan
yöntem?
Açıklamasak, foyalar meydana dökülmese daha güzel olur kanısındayım.
HASAN KAÇAN
Hayatınızın ilk kadını: Emmanuelle 1.
Bir kadının en zayıf noktası: Kolu. Çeksen kırılır.
Bir
kadında tahammül edemediğiniz söz, davranış: El hareketi.
Hayatınızın
kadınında aradığınız: Akıllı bir kadın olmasın yeter.
Aşık kadını
nasıl tanırsınız? Teyzesine sorarım ya da ensesinden anlarım.
Bir kadının en tehlikeli
hali: Direksiyondaki kadın.
Bir kadından gelen hangi teklife karşı
koyamazsınız: Her teklife açığım.
Bir kadını tavlamak için
en sık başvurduğunuz ve kesinlikle işe yarayan
yöntem: Mendilimi yere atarım.
SUAT ÖZKAN
Hayatınızın ilk kadını: Emmanuelle 3.
Bir
kadının en zayıf noktası: Noktalı yerleri birleştirin, ortaya çıkar.
Bir kadında tahammül edemediğiniz söz, davranış: Herkese tahammül eden
bir insanım.
Hayatınızın kadınında aradığınız: Ben zaten evli barklı
adamım, sizin kadar çocuğum var benim.
Aşık kadını nasıl tanırsınız: Işığa tutarım.
Bir kadının en
tehlikeli hali: Ne bu kardeşim, leopar mı?
Bir kadından gelen hangi
teklife karşı koyamazsınız: Beş milyar versin, neden verdin, demem.
Bir kadını tavlamak için en sık başvurduğunuz ve kesinlikle işe yarayan
yöntem: Bakınız, 4. sorunun cevabı.
YİĞİT ÖZGÜR
Hayatınızın ilk kadını: Emmanuelle 8
Bir
kadının en zayıf noktası: Enselerinden huylanıyorlar sanırım...
Bir
kadında tahammül edemediğiniz söz, davranış: Yok. Hepsine tahammül
edebiliyorum.
Hayatınızın kadınında aradığınız: Sakin olsun.
Aşık kadını nasıl tanırsınız? Ayaklarını sallayan vardı bi
tane. Ona çok gülmüştüm.
Bir kadının en tehlikeli hali: Yalın hali.
Bir
kadından gelen hangi teklife karşı koyamazsınız? Hangi kadından?
Bir
kadını tavlamak için en sık başvurduğunuz ve kesinlikle işe yarayan
yöntem? Diğer arkadaşların cevaplarını okumak için sabırsızlanıyorum.
BAHADIR BOYSAL
Hayatınızın ilk kadını: Emmanuelle 7 (reloaded)
Bir kadının en zayıf noktası: Kaynana noktası.
Bir
kadında tahammül edemediğiniz söz, davranış: "Bir kitap okudum, hayatım
değişti" ya da "Durdurun dünyayı, inecek var."
Hayatınızın kadınında
aradığınız: Gamze, Tanrı'nın imzasıdır. Gülümsediğinde yanağında gamzesi
çıksın yeter. Hey beybi hey, ölürüm o vakit.
Aşık
kadını nasıl tanırsınız? İpil ipil olur gözleri, hop hop eder yüreği,
şen olur meclis.
Bir
kadının en tehlikeli hali: Muallakta kaldığı zamandır. Kararsız,
kaygusuz dilemma!.. Delilerden sen anlarsın, konuş onlarla.
Bir kadından
gelen hangi teklife karşı koyamazsınız? Arkadaşlar aramızda kalsın, ben kadınlardan çok dayak yedim vallahi billahi!
Bir
kadını tavlamak için en sık başvurduğunuz ve kesinlikle işe yarayan
yöntem? Merhaba ben Ateş Bey! Bu da kedim "Ejderha". Bazen öyle bir
dünya düşünüyorum ki! Biraz daha şampanya?