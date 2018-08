Günümüz modasının 90’lardan aldığı ilhamı baş ucumuza koyup 90’larda çocuk olan Begüm Kütük, Duygu Sarışın, Ferhan Şensoy, Evrencan Gündüz ve Erdem Yener’le birlikte bakış açımızı geçmişin özlenen havasına çevirdik. 90’ların samimiyetini, bugünün mutlu yaz günleriyle sentezlediğimiz kareler; o günlere methiye niteliğinde.

Röportaj: Simay Engür

Fotoğraf: Ozan Kıymaç

Stylıng: Berfin Canay Kılıç

Saç: Erdem Gül

Makyaj: Fulya Murtekin

Stylıng Asistanı: Sudenaz Tuğcu

Fotoğraf Asistanı: Erkan Avcı

Saç Asistanı: Ahmet Türkibiş

KIYAFETLER İÇİN; KENZO, RAG&BONE, NETWORK, OUTKAST PEOPLE, SUDI ETUZ, MARC JACOBS, PENTİ, CHRISTIAN LOUBOUTIN, LACOSTE, KOTON, ADIDAS, LUXURY VINTAGE, SANDRO, CONVERSE, SWATCH, LEVI’S, DIRECT MESSAGE, ATÖLYE NO6’YA TEŞEKKÜR EDERİZ.



DUYGU SARIŞIN

90’lara dair en büyük özleminiz ne?

Samimiyet… Bir de sinek ilacı arabasının arkasında koşmak!



Evde kendi kendinize dans ettiğiniz bir anda, hangi 90’lar parçasına denk gelmiş olabilirsiniz?

Rengin-Aldatıldık. O dönem radyoda çok sık çalardı.



Kendinizle ilgili, belki de kimsenin bilmediği ne söylerseniz çok şaşırabiliriz?

Masallara inanıyorum…



90’lar modasına dair aklınızda kalan üç ikonik kıyafet ya da aksesuar hangisi?

Kıvırcık marul gibi duran tozluklar, pantolon ya da tayt üzerine giyilen etek, şarkıcı Çelik’le çıkış yakalayan iki beden büyük kazak.



Geçmişteki gibi hala günlük yazdığınızı hayal edelim... Sizin için çok güzel olan bir 90’lar sabahı hakkındaki ilk cümleniz ne olurdu?

Sevgili günlük, bu sabah annem yine ‘Kalk güzelim kahvaltı hazır’ diyerek uyandırdı beni.



Hangi 90’lar ikonuyla tanışmak isterdiniz?

Madonna çünkü olduğu gibi!



Bu yaz neler yapıyorsunuz, planlarınız neler?

Ailemin yanında olmak dışında, yaza dair net bir planım yok.



Modern karışık kasetinizdeki favori üç şarkı

• Lej-Freedom

• Agnes Obel-Familiar

• Nil Karaibrahimgil-Kanatlarım Var Ruhumda



En sevdiğiniz yaz aktivitesi

Denizde olacağım her şey olabilir, ayıramam.



Yüzünüzü güldüren Instagram hesabı

@cezmikalorifer







BEGÜM KÜTÜK

90’lara dair en büyük özleminiz ne?

İnternetsiz ve bilgisayarsız hayatın son dönemleriydi, dolu dolu yaşadığım çocukluk yıllarımdı 90’lar. Sokaklarda akşam ezanına kadar oynayan, dertsiz ve iliklerine kadar mutlu çocuklardandım. Seksek, saklambaç, yakar top, mahalle arası futbolu, evcilik, ip atlama, altına sabun sürüp taşlarla yokuşlardan kayma, atari oyunları ve daha bir sürü güzel şey... Arkadaşlıkların, dostlukların kıymetli olduğu zamanlardı. Birbirimizin doğum günlerine katıldığı, beraber eğlendiği, beraber ağladığı zamanlardı. Sanal dünya yoktu, yaşadığımız her şey gerçekti. Annelerimizin vatkalarına, aksesuarlarına imrendiğimiz, Türkçe popun patladığı ve ilk aşk maceralarımızın müzikle birleştiği tatlı zamanlardı. Cep telefonu da neydi; en yakın dostumuzla karşılıklı, ortak günlük tuttuğumuz naif zamanlardı. Bolca fosforlu elbisemizin olduğu, komik komik giyindiğimiz jöleli abilerimize, bordo rujlu ablalarımıza özendiğimiz günlerdi.



Evde kendi kendinize dans ettiğiniz bir anda, hangi 90’lar parçasına denk gelmiş olabilirsiniz?

İtiraf ediyorum, Spice Girls benim için hala bir ‘guilty pleasure’. Ama efsane Madonna da vazgeçilmezlerimdendi.



Kendinizle ilgili, belki de kimsenin bilmediği ne söylerseniz çok şaşırabiliriz?

MC Hammer’ın U Can’t Touch This klibinindeki gibi dans edebilirim…



90’lar modasına dair aklınızda kalan üç ikonik kıyafet ya da aksesuar hangisi?

Bahçıvan jean pantolonlar, peace kolyelerimiz ve bedenimize en az üç beden bol eşofman üstleri.



Geçmişteki gibi hala günlük yazdığınızı hayal edelim... Sizin için çok güzel olan bir 90’lar sabahı hakkındaki ilk cümleniz ne olurdu?

Sevgili günlük, bugün mutlu uyandım ama geçen tanıştığım; tatilde arkadaşlık ettiğim çocuğu bir daha görebilecek miyim bilemiyorum. Not: Abla, günlüğümü okuduğunu biliyorum. Lütfen okuma!



Hangi 90’lar ikonuyla tanışmak isterdiniz?

Jennifer Aniston! Hala sıkılmadan Friends izliyorum ve saçlarını kıskanıyorum.



Bu yaz neler yapıyorsunuz, planlarınız neler?

Eşim Erdil ile tüm yılın yorgunluğunu unutturacak uzun seyahat planları yaptık. Ailemiz ve dostlarımız ile çokça anı biriktireceğimiz bir tatil dönemi hayal ediyoruz.



Modern karışık kasetinizdeki favori üç şarkı

• Bruno Mars-Treasure

• Reamonn-Supergirl

• Evrencan Gündüz-I’m Yours cover



En sevdiğiniz yaz aktivitesi

Kalabalık, uzun masalarda balkon yemekleri.



Yüzünüzü güldüren Instagram hesabı

@erdil

Tartışmasız Erdil Yaşaroğlu!







EVRENCAN GÜNDÜZ

90’lara dair en büyük özleminiz nedir?

Yakar top, beş taş ve tabii ki kız kaçıran.



Evde kendi kendinize dans ettiğiniz bir anda, hangi 90’lar parçasına denk gelmiş olabilirsiniz?

Anastacia-I’m Outta Love, Madonna-Hey Mr DJ ve Santana-Smooth (Stereo) feat Rob Thomas. Ailemle tatile gittiğimiz yaz, yol boyunca ve tatil boyunca bu ve buna benzer parçaları dinledik. Özel tatillerimden birisiydi.



Kendinizle ilgili, belki de kimsenin bilmediği ne söylerseniz çok şaşırabiliriz?

Solak olmama rağmen gitarı sağ elle çalıyorum.



90’lar modasına dair aklınızda kalan üç ikonik kıyafet ya da aksesuar hangisi?

O yıllarda çocuk olduğum için kıyafet ve ikonik aksesuarlarla pek alakam yoktu. Ama kasetlerin olduğunu çok iyi hatırlıyorum. Ayrıca Game Boy ile çok oynadım.



Geçmişteki gibi hala günlük yazdığınızı hayal edelim... Sizin için çok güzel olan bir 90’lar sabahı hakkındaki ilk cümleniz ne olurdu?

Sevgili günlük, bugün bayram ve bir sürü harçlığım olacak!



Hangi 90’lar ikonuyla tanışmak isterdiniz?

Barış Manço. Çünkü yaptığı müzik, sunduğu programlar ve hayat misyonu beni çok etkilediği için tanışmayı çok isterdim.



Bu yaz neler yapıyorsunuz, planlarınız neler?

Bu yaz hem çalışıp hem dinlenmek üzere Uzaylılar ile Ege’de olacağız. Bir de Eric Clapton ve Santana’yı dinlemek üzere Londra’ya gidiyorum.



Modern karışık kasetinizdeki favori üç şarkı

• John Mayer-Still Feel Like Your Man

• Anderson Paak-Am I Wrong

• Vulfpeck-Aunt Leslie



En sevdiğiniz yaz aktivitesi

Kite surfing.



Yüzünüzü güldüren Instagram hesabı

@asliinandik







ERDEM YENER

90’lara dair en büyük özleminiz ne?

Harika bir çocukluk geçirdim. İskenderun’un Yıldırımtepe Mahallesi’ni, o zamanki komşularımızı, tüm o birliktelik ve birlik halini kısaca çocukluğumu çok özledim.



Evde kendi kendinize dans ettiğiniz bir anda, hangi 90’lar parçasına denk gelmiş olabilirsiniz?

Büyük bir Michael Jackson hayranı olarak 90’ların tamamını dans ederek geçirdim. Hepsinde tabii yine MJ çalıyordu.



Kendinizle ilgili, belki de kimsenin bilmediği ne söylerseniz çok şaşırabiliriz?

Kendimle ilgili kimsenin bilmediği bir şeyi, size söylesem misal ben çok şaşırırım, ‘ne yapıyorum ben ya?’ diye! Ama sizi şaşırtma kısmını bilemedim.



90’lar modasına dair aklınızda kalan üç ikonik kıyafet ya da aksesuar hangisi?

Lisede gömleğin altına giyilen beyaz boğazlı kazak, jean ceket, dar paça pantolon.



Geçmişteki gibi hala günlük yazdığınızı hayal edelim... Sizin için çok güzel olan bir 90’lar sabahı hakkındaki ilk cümleniz ne olurdu?

Sevgili günlük, bugün babam bana ‘Ah canım Ahmet’ kaseti aldı.



Hangi 90’lar ikonuyla tanışmak isterdiniz?

Pamela Anderson. Nedenleri üzerine kuşkusuz konuşabiliriz ama bence yapmayalım bunu! Tabii büyüdükten sonra zevklerim, biraz daha uniq hale gelip düzeldi demeyi de unutmamalıyım!



Bu yaz neler yapıyorsunuz, planlarınız neler?

Temmuz ayında çıkacak single’ım için çalışıyorum ve onu bitirir bitirmez yeni albüm için çalışmaya devam edeceğim. Bir yandan da festivaller var. Kısacası işle geçecek bu yaz.



Modern karışık kasetinizdeki favori üç şarkı

• Royal Blood-Out of The Black

• Perfume Genius-Slip Away

• Röyksopp feat. Robyn-Monument



En sevdiğiniz yaz aktivitesi

Mümkünse bir teknede öylece durmak.



Yüzünüzü güldüren Instagram hesabı

@bongomytv

@emrahablak