Acilen bir Serhat Teoman!

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30’larının başında. Yakışıklı. Hayatla sanki biraz dalga geçiyor! Hiçbir şeye gereğinden fazla önem vermiyor. İyi oynuyor. Kızlar ona bayılıyor. Arkadaşları ile ‘fazla’ iyi geçiniyor. Okuduğum hiçbir röportajında falsosuna rastlamadım. Aile desen; dramı yok! Eğitim desen; o da dört dörtlük! Serhat Teoman... O ‘çözmüş adam’lardan...

Röportaj: Gözde Kaynak

Fotoğraf: Hakan Adil



Onu ilk kez Pragma’da izledim. Oyun şahaneydi! Çok uzun süre kapalı gişe oynadı. ‘Kuzey Güney’deki Burak Çatalcalı’nın o olduğunu ise itiraf edeyim hemen çözemedim! Kahrolsun balık hafızam! O dönem Buğra Gülsoy, Kıvanç Tatlıtuğ hayranları arasındaki yarışın gizli kazananı da Serhat Teoman fanları oldu! Sonrasında da her şey daha hızlı ilerlemeye başladı. ‘Bugünün Saraylısı’ ile başrolün tadına tam anlamıyla vardı. Şimdilerde onu ‘Acil Aşk Aranıyor’un Sinan’ı olarak izliyoruz. Çok ama çok yoğun çalışıyor. Haftanın altı günü dizi setinde olan birine ‘Pazar gününü bize ayır mısın?’ demek cesaret ister... Tüm cesaretimi toplayıp sordum. Yaptık bir hata bari işin içine biraz eğlence katalım dedik! Güneşli bir pazar sabahı aldık önümüze 1974 model Dodge Job Rated Truck’ı düştük Şile yollarına. Temiz hava, bol gıda, çok çok kahkahalı bir çekim olsun istedik, öyle oldu! İşte Serhat Teoman... Daha yakından tanımakta fayda var! Teyitli bilgi!



Nerede, ne zaman başladı hikayen?

4 Haziran 1983’te, Diyarbakır’da başladı.



Biz seni İzmirli biliyorduk...

Babam asker, Diyarbakır’da görev yaparken orada doğdum. Ortaokuldan sonrası İzmir. Sekiz senedir de İstanbul’dayım.



Evde asker disiplini var mıydı?

Yok! Babam evde asker gibi davranan bir adam değil. Öyle bir düzen ve disiplinle büyümedik. Babasıyla güreşerek büyüyen çocuklardanım. O bakımdan da çok şanslıyım.



İzmir mi? İstanbul mu?

İkisi farklı... Mesela şimdi dön deseler dönemem İzmir’e. Burada yapacağım işler var. Ama belli bir zaman sonra neden olmasın?



Oyuncu mu doğdun, oyuncu mu oldun?

Oyuncu olacağım diye büyüyen çocuklardan değilim. Ben çocukluğumu çocuk gibi yaşadım. Her çocuk gibiydim... Liseden sonra değişti durum. Bir tesadüf sonucu başladığım tiyatro oyunu ile Türkiye’yi dolaştım ve sonrasında bu işin eğitimini aldım.



Bu işi yapabilmek için eğitim şart mı?

Yetenek tabii ki önemli ama eğitimle de bazı şeyleri daha kısa sürede öğrenebiliyorsunuz ve daha hızlı yol alıyorsunuz. ‘Doğuştan bir yeteneğim vardı’ diyemem çünkü ailemde, akrabalarımda bu işle ilgilenen kimse yok. Genlerimden gelen bir durum değil benimkisi...



