"Aile olmayı seçtik"

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Gülben Ergen ile bir araya geldiğimizde ayrı bir heyecan içindeydi bu kez. Mutluluğu gözlerinden okunuyordu. Evlilik dedik; “Evlilik bir yaşam sınavı... Tek olabilme sanatı... Ben’den biz’e geçiş yolu... O gecenin hayalindense, bir ömrün hayalini kurmayı severim. Biz aile olmayı seçtik” dedi.

Röportaj: Filiz Şeref

Fotoğraf: Nihat Odabaşı



Son dönemde sizinle ilgili en çok merak edilen şey aşk hayatınız. Aşk, hayatınızın neresinde, ne şekilde duruyor şu anda?

Aşk hayatı değil de ‘aile hayatı’ diyelim. Her ne kadar popüler biri olsam da unutmamam gereken sorumluluklarım var benim. Sevgili, flört halleri yerine ‘eş’ olmak bizim kendimizden önce evlatlarımıza yıllar boyu anlatacağımız kutsal bir değer...



‘Aşk Gülben Ergen’e yaradı’ diyorlar. Siz kendinizi şu sıralar nasıl hissediyorsunuz?

İyiyim, iyiyim, evet eskisinden daha iyiyim, hatta daha iyi olacağım.



Karşınızdaki erkekte neyi bulunca, neyi görünce, ne yaşayınca ‘işte aradığım şey budur’ dediniz?

Erkekte ne aradığım değil de hayattan ne beklediğimi biliyorum artık. Erhan’ın yaşamın tüm fırtınalarına rağmen istikrarlı sevgisi ve kocaman yüreği beni ona teslim etti.



Aşkın tanımı da yaş ilerledikçe değişiyor mu sizce?

Elbette değişiyor... Yaş değil de yaşadıklarım biçimlendiriyor tariflerimi. Aşk bir delilik hali. Ben aşkın yerini sevgiye bırakıp, kaybolmadan, korunarak, özenerek, bir adım geride durduğunda tadından yenmeyeceğini düşünürüm. Sevgi minnet, vefa, eşitlik içerir. Aşk hırçın ve karmaşık heyecanlar silsilesi... Sevgi ile harmanlandığında gökkuşağı kadar eşsiz oluyor.



Hayatınızda ünlü Gülben Ergen ile ünlü olmayan, anne, ev kadını Gülben Ergen arasındaki paslaşmayı nasıl yapıyor, aralarındaki dengeyi nasıl sağlıyorsunuz?

Gülben Ergen sadece işimi yaparken giydiğim şık, kıymetli, özendiğim bir elbisem... Dolabımın nadide parçası. Kendisine 25 senedir iyi bakıyorum. Sadece sahnede, ekranda, ışıkların yandığı, kameraların bana yöneldiği zamanlarda geçiriveriyorum üzerime. Işıklar sönüp, bis yaptıktan sonra mis gibi lavanta, tarçın kokularına sarmalayıp kaldırıyorum onu. Twitter biyografimde de kendimi ifade ediş biçimimi seviyorum, inanın daha doğru bir tarif yapamazdım kendim için. İnsanım önce diye başlıyor, sonra anneyim diye devam ediyor...



