Gülben Ergen ile bir araya geldiğimizde ayrı bir heyecan içindeydi bu kez. Mutluluğu gözlerinden okunuyordu. Evlilik dedik; “Evlilik bir yaşam sınavı... Tek olabilme sanatı... Ben’den biz’e geçiş yolu... O gecenin hayalindense, bir ömrün hayalini kurmayı severim. Biz aile olmayı seçtik” dedi.
Röportaj: Filiz Şeref
Fotoğraf: Nihat Odabaşı
Son dönemde sizinle ilgili en çok merak edilen şey aşk
hayatınız. Aşk, hayatınızın neresinde, ne şekilde duruyor
şu anda?
Aşk hayatı değil de ‘aile hayatı’ diyelim. Her ne
kadar popüler biri olsam da unutmamam gereken
sorumluluklarım var benim. Sevgili, flört halleri yerine ‘eş’
olmak bizim kendimizden önce evlatlarımıza yıllar boyu
anlatacağımız kutsal bir değer...
‘Aşk Gülben Ergen’e yaradı’ diyorlar. Siz kendinizi şu
sıralar nasıl hissediyorsunuz?
İyiyim, iyiyim, evet eskisinden daha iyiyim, hatta daha
iyi olacağım.
Karşınızdaki erkekte neyi bulunca, neyi görünce, ne
yaşayınca ‘işte aradığım şey budur’ dediniz?
Erkekte ne aradığım değil de hayattan ne beklediğimi
biliyorum artık. Erhan’ın yaşamın tüm fırtınalarına
rağmen istikrarlı sevgisi ve kocaman yüreği beni
ona teslim etti.
Aşkın tanımı da yaş ilerledikçe değişiyor mu sizce?
Elbette değişiyor... Yaş değil de yaşadıklarım
biçimlendiriyor tariflerimi. Aşk bir delilik hali. Ben aşkın
yerini sevgiye bırakıp, kaybolmadan, korunarak, özenerek,
bir adım geride durduğunda tadından yenmeyeceğini
düşünürüm. Sevgi minnet, vefa, eşitlik içerir. Aşk hırçın ve
karmaşık heyecanlar silsilesi... Sevgi ile harmanlandığında
gökkuşağı kadar eşsiz oluyor.
Hayatınızda ünlü Gülben Ergen ile ünlü olmayan,
anne, ev kadını Gülben Ergen arasındaki paslaşmayı nasıl
yapıyor, aralarındaki dengeyi nasıl sağlıyorsunuz?
Gülben Ergen sadece işimi yaparken giydiğim şık,
kıymetli, özendiğim bir elbisem... Dolabımın nadide
parçası. Kendisine 25 senedir iyi bakıyorum. Sadece
sahnede, ekranda, ışıkların yandığı, kameraların bana
yöneldiği zamanlarda geçiriveriyorum üzerime. Işıklar
sönüp, bis yaptıktan sonra mis gibi lavanta, tarçın
kokularına sarmalayıp kaldırıyorum onu. Twitter
biyografimde de kendimi ifade ediş biçimimi seviyorum,
inanın daha doğru bir tarif yapamazdım kendim için.
İnsanım önce diye başlıyor, sonra anneyim diye devam
ediyor...