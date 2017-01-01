Beymen Artistik Direktörü Murat Türkili, geçmişten aldığı ilhamla günümüz dokunuşlarına sahip olan Beymen Club markasının yeni sezon hikayesini paylaşıyor.

Koleksiyonu hazırlarken önceliğiniz ve ilham kaynaklarınız neler oldu?

İnsanlar için özel anlarını yeniden yaratabilen güçte ürünler tasarlamak istiyoruz. Bu düşünceden yola çıkarak her sezon olduğu gibi bu sezon da Beymen Club için hayattan ilham aldık. Tutkunların, değerlerin, anda var olmanın güzelliğinin tadına varan özgür ruhlar için batıdan doğuya Akdeniz’in tüm renk ve desenlerini kucaklayan, limon ağaçları ve Akdeniz doğasından ilham alan çok özel tasarımlar hazırladık.







Koleksiyona dair öne çıkan detaylar neler?

Koleksiyonda karalama çiçek motiflerinden Akdeniz adalarını gösteren eğlenceli haritalara, yaz güneşi altında parıldayan çiçeklerden tropikal bitkilere, limon ağaçlarının mis kokulu çiçeklerinden sevimli Akdeniz teknelerine pek çok desene yer verdik. Detaylarda ise romantik ve feminen volanlar, uçuşan eşarp ve mendil kesimler, göz alıcı işlemeler, pırıltılı taşlar, çapraz bağlama detayları, çiçek desenleri ve naif etamin işlemeleri öne çıkıyor.