Alimlikten, Aşık’lığa Hz. Mevlana

Paylaş Paylaş CROPY CROPY

Paylaş Paylaş CROPY CROPY

Dünyanın tanımaya ve tanımlamaya çalıştığı bu yüce ismi, biz ne kadar tanıyoruz ülkemizde acaba? Son dönemlerde onun hayatını, hayatı yorumlayışını, dünya barışı ve hoşgörüsündeki derin anlamı, Hak ve aşk ilkesi arasındaki ilahi bağı nasıl algılıyoruz? Sinan Yağmur anlatıyor...

Yazı: Melda Tunçel / Pozitif



Affetmedeki özgürlük, boyun eğme yerine kabul ve rızada teslimiyet, insanlık aşkından Hak aşkına bir yaşam sanatı onunkisi… Koşulsuz sevgi, hoşgörü ve saflıkla zarifçe işlenmiş bir dantelcesine; sessiz, dingin ve sabırlı… Ancak onu anlamaya çalışmak ile anlatabilmek biraz farklı. İşte bu yüzden bu konudaki derin bilgisi ile işin ehli olan bir ağızdan, dahası usta bir kalemin yüreğinden onu dinlemek en doğrusu olacak dedik ve 1984 yılında gördüğü rüya üzerine, ilk kez tasavvuf yolculuğuna adım atan ve Mevlana’nın evrensel felsefesini yazdığı eserlere yansıtırken, “Aşkın Gözyaşları’’ adlı kitabı ile 5 milyonun üzerinde satış rakamını yakalayan, kitapları sinema filmlerine uyarlanan yazar Sinan Yağmur ile röportaj yaptık. Kitaplarını teksir kağıda kurşun kalem ile yazan, yazmak için özel bir mekanın olmasını da kendisine şart koşan, özellikle gece yarısı ya bir dağ başında küçük bir ev yahut bir göl kenarını mesken tutan Sinan Yağmur, Mevlana eserlerinde günümüze ışık tutmadan önce, yazdığı zatların doğduğu, yaşadığı ülkelere gitmeden kitabını tamamlamıyor. Şems için İran, Kimya Hatun için İznik, Mevlana için Afganistan, Veysel Karani için Yemen ve Hz. Hüseyin için Irak Kerbela Çölü’ne gidişi de işte bu nedenden ötürü.



Hz. Mevlana'nın Hayatı:

Babası Sultan-ül-Ülema diye bilinen Bahaeddin Veled, annesi Mümine Hatun’dur. Bahaeddin Veled, ailesi ile birlikte Belh’den ayrıldıktan sonra Bağdat’a, buradan da Hac için Mekke’ye gitti ve daha sonra Anadolu Selçukluları’nın en ihtişamlı dönemlerinde Anadolu’ya geçti. Malatya, Erzincan, Akşehir yoluyla Larende’ye (bugünkü Karaman) geldi. Babası, 1225 yılında oğlu Hz. Mevlana’yı Gevher Hatun’la evlendirdi. Selçuklu Sultanı Alaeddin Keykubad’ın daveti üzerine 1228 yılında Hz. Mevlana ile birlikte Konya’ya geldi. Bahaeddin Veled 1231 yılında vefat etti. Hz. Mevlana ertesi yıl babasının müritlerinden olan Muhakkık-i Tirmizi’ye dokuz yıl süreyle müritlik etti (1232-1241). Bazı kaynaklarda Hz. Mevlana’nın öğrenimini ilerletmek için Şam’a gittiği söyleniyor. Muhakkık-i Tirmizi’nin ölümünden sonra Hz. Mevlana medreselerde bir süre ders verdi. Verdiği dersler Selçuklu sultanı ve vezirleri tarafından da takip edildi. 1244’te Şems-i Tebrizi ile tanışmasıyla Hz. Mevlana’nın hayatı değişti. Şems-i Tebrizi ile yaptığı sohbetler nedeniyle çevresindekileri ihmal eden Hz. Mevlana, müritlerinin ve halkın tepkisiyle karşılaştı. Şems-i Tebrizi bunun sonucunda 1246 yılında Şam’a gitti. Ancak Hz. Mevlana’nın ısrarlı davetleri üzerine dokuz ay sonra Konya’ya döndü. Şems-i Tebrizi devam eden tepkiler neticesinde 1247 yılında esrarengiz bir şekilde ortadan kayboldu. Kayboluşuyla ilgili olarak Şems-i Tebrizi’nin öldürüldüğü ve ayrıca Hz. Mevlana’nın üzülmesine dayanamadığı için gizlice Şam’a gittiği yolunda görüşler var. Bu olaydan sonra Mevlana kendini tamamen şiire, semaya ve çevresindekileri manevi yönden olgunlaştırmaya verdi. Daha sonraları kendisine sohbet arkadaşı olarak sırasıyla Selahaddin Zerkubi ve Hüsameddin Çelebi’yi seçti. Hz. Mevlana 1273 yılında Konya’da vefat etti.



Bırakalım, o anlatsın kendisini bizlere:

Ey aşıklar, gelin bakın,

Gelin bakın, ey erenler.

Gelin de bizi görün işte.

Bakın nasıl yıldızlar gibi ateş kesilmişiz,

Gökyüzünden harman yerinde.

Yanan yıldızlarız ama,

Kesilsek dilim dilim,

Bölünsek parça parça,

Gene de söz açmayız sırdan yana.

Tek bir aşka tutulmuşuz yani,

Yani senin aşkına tutulmuşuz.



