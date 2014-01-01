Amine Gülşe'nin bilinmeyenleri

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21 yaşındaki Türkiye güzeli Amine Gülşe bilinmeyenlerini anlattı...

Geçtiğimiz yıl 'Türkiye Güzeli' seçildikten sonra 'Asla Vazgeçmem' dizisi ile oyunculuğa başlayan Kerküklü Türkmen baba ile İzmirli bir annenin kızı olan 21 yaşındaki Amine Gülşe, Arapça'yı çok az bildiğini söyledi.



Birleşik Arap Emirlikleri merkezli MBC4 kanalında yayınlanan 'Turki Ekstra' programında 'Asla Vazgeçmem' dizisinin oyuncuları ile yapılan röportajlar ekrana geldi. 21 yaşındaki Amine Gülşe, 2014 Türkiye Güzeli seçildikten sonra kendini dizi setinde bulduğunu anlatırken Tolgahan Sayışman'la birlikte oynamaktan memnun olduğunu anlattı. Oyunculuk bir tarafa, güzellik yarışmasına bile tamamen tesadüf sonucu katıldığını anlatan Amine Gülşe, İsveç'te doğup büyüdüğünü, annesinin memleketi İzmir Bergama'ya geldikten sonra ekranda tanıtımını gördüğü güzellik yarışmasına katılmaya karar verdiğini belirtti. Gülşe, birinci seçildikten sonra oyunculuk dersleri almaya başladığını ve işini severek ve çok çalışarak yaptığını anlattı. Amine Gülşe, babasının Iraklı olmasına karşılık Arap sunucu Liana Dahdouh'un sorularını İngilizce yanıtlarken, "Arapça'yı çok değil, biraz biliyorum. Söylenenleri anlıyorum. Ancak, tam yanıt veremiyorum" dedi.



Asla Vazgeçmem'de 'İclal' karakteri ile ününe ün katan Şafak Pekdemir de, çok yoğun bir tempoda çalıştıklarını, yorulduklarını anlatırken, kamera karşısına geçtiği ilk günlerde set

ekibindekilere gözünün kaydığını ancak, o dönemi kısa sürede atlattığını belirtirken, "Özel hayatımız kalmıyor. Uyumasak da 'bayılıyoruz.' Çalışırken bir otelde kalıyorsunuz. Sevdiklerinizi, ailenizi görme olanağınız olmuyor. Ancak, yine de işimi seviyorum. Çok iyi bir ekibimiz var" diye ekledi. (DHA)



*Fotoğraf: Hürriyet-Kelebek (Emre Yunusoğlu)