Galata sokaklarında buluştuğumuz Atiye Elele çekiminde styling’ini kendisi yaptı
“Daha çok küçücüksün/
yeni bir hayat var
önünde/ kendini bilirsen
/ yürüdüğün yol seninle”
diye sesleniyor Teoman,
düet yaptıkları parçada Atiye’ye.
Bu, sadece şarkı sözünde kalmıyor;
Atiye tam da bu sözlerin gönderildiği
sınırlarda dolanıyor şu anda!
Genç, güzel, ünlü, başarılı, süper
dans ediyor ve beş dil biliyor! Kim
olsa, “Hayat benim hayatım, en
güzel zamanlarım” der! Atiye de
aynen öyle diyor zaten: “Hayatım şu
ankinden daha iyi olamazdı!”
Atiye de pek çok şarkıcı gibi,
çocukluğunda başlamış bu
hayali kurmaya. Hatta annesinin
karnındayken ritim tutmaya
başlamış, kariyerinin temellerini
atmış desek yanlış olmaz. “Annem
hamileyken babam hep darbuka
çalarmış anneme. Bence ben,
annemin karnında dans etmeye
başladım. Çünkü doğar doğmaz çok
meraklıydım müziğe. Büyüdükçe,
babamla karşılıklı darbuka
çalmaya başladık. Ailece bir araya
geldiğimizde şarkı söylüyoruz,
dans ediyoruz, çok eğleniyoruz.
Antakyalı olduğumuz için oryantallik
de ağır basıyor. Küçüklüğümden
beri şarkı söylediğim, dans ettiğim
için, hayalim bu işi yapmaktı.
Ama ünlü olayım diye bir derdim
de yoktu. Tabii ünlü olmak
da güzel yanı elbette” diyor
mahcup bir ses tonuyla, “Şu anda
hayalimi gerçekleştirmiş olmanın
mutluluğunu yaşıyorum” diye
ekliyor ardından…
Atiye, genç yaşta ünlü olmanın
avantajlarını yaşarken
dezavantajlarıyla henüz
karşılaşmamış. “Ben yine aynı
benim. Hayatımdaki bazı standartlar
değişmiş olabilir ama özel hayatım
değişmedi” diyor. Basından takip
ettiğimiz ve birlikte geçirdiğimiz
bir gün boyunca çok şeker, pozitif
ve çok güzel olduğu düşünülürse,
söyledikleri sadece klasik bir ünlü
demeci değil; artılarından biri sadece!
Farklı kültürlerden etkilendim
Hollandalı anne ve Türk bir babanın kızı olarak çocukluğunu
Almanya’da geçirmiş Atiye. Dolayısıyla, farklı kültürlerin karışımı
hem müziğinde hem karakterinde hissediliyor fazlasıyla. Buna
rağmen, Türkçe’yi inanılmaz düzgün ve güzel konuşuyor: “Biraz
enteresan bir durumdu. Çocukluğumdan beri annem benimle
Hollandaca, babam da sadece Türkçe konuştu. Okulda ise
Almanca öğrendim. Çocukluğum güzel ama biraz da zor geçti;
çünkü sürekli taşınmak zorunda kaldık. Almanya’da doğdum,
sekiz yaşındayken Amerika’ya taşındık, altı ay orada kaldık, sonra
Türkiye’ye geldik, ilkokulu İzmir’de okudum, sonra Hollanda’ya
taşındık, oradan tekrar Almanya’ya geçtik, liseyi bitirdim ve
İstanbul’a yerleştim.”