Anne karnında dans etmeye başladım!

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Galata sokaklarında buluştuğumuz Atiye Elele çekiminde styling’ini kendisi yaptı

“Daha çok küçücüksün/ yeni bir hayat var önünde/ kendini bilirsen / yürüdüğün yol seninle” diye sesleniyor Teoman, düet yaptıkları parçada Atiye’ye. Bu, sadece şarkı sözünde kalmıyor; Atiye tam da bu sözlerin gönderildiği sınırlarda dolanıyor şu anda! Genç, güzel, ünlü, başarılı, süper dans ediyor ve beş dil biliyor! Kim olsa, “Hayat benim hayatım, en güzel zamanlarım” der! Atiye de aynen öyle diyor zaten: “Hayatım şu ankinden daha iyi olamazdı!” Atiye de pek çok şarkıcı gibi, çocukluğunda başlamış bu hayali kurmaya. Hatta annesinin karnındayken ritim tutmaya başlamış, kariyerinin temellerini atmış desek yanlış olmaz. “Annem hamileyken babam hep darbuka çalarmış anneme. Bence ben, annemin karnında dans etmeye başladım. Çünkü doğar doğmaz çok meraklıydım müziğe. Büyüdükçe, babamla karşılıklı darbuka çalmaya başladık. Ailece bir araya geldiğimizde şarkı söylüyoruz, dans ediyoruz, çok eğleniyoruz. Antakyalı olduğumuz için oryantallik de ağır basıyor. Küçüklüğümden beri şarkı söylediğim, dans ettiğim için, hayalim bu işi yapmaktı. Ama ünlü olayım diye bir derdim de yoktu. Tabii ünlü olmak da güzel yanı elbette” diyor mahcup bir ses tonuyla, “Şu anda hayalimi gerçekleştirmiş olmanın mutluluğunu yaşıyorum” diye ekliyor ardından…



Atiye, genç yaşta ünlü olmanın avantajlarını yaşarken dezavantajlarıyla henüz karşılaşmamış. “Ben yine aynı benim. Hayatımdaki bazı standartlar değişmiş olabilir ama özel hayatım değişmedi” diyor. Basından takip ettiğimiz ve birlikte geçirdiğimiz bir gün boyunca çok şeker, pozitif ve çok güzel olduğu düşünülürse, söyledikleri sadece klasik bir ünlü demeci değil; artılarından biri sadece!



Farklı kültürlerden etkilendim

Hollandalı anne ve Türk bir babanın kızı olarak çocukluğunu Almanya’da geçirmiş Atiye. Dolayısıyla, farklı kültürlerin karışımı hem müziğinde hem karakterinde hissediliyor fazlasıyla. Buna rağmen, Türkçe’yi inanılmaz düzgün ve güzel konuşuyor: “Biraz enteresan bir durumdu. Çocukluğumdan beri annem benimle Hollandaca, babam da sadece Türkçe konuştu. Okulda ise Almanca öğrendim. Çocukluğum güzel ama biraz da zor geçti; çünkü sürekli taşınmak zorunda kaldık. Almanya’da doğdum, sekiz yaşındayken Amerika’ya taşındık, altı ay orada kaldık, sonra Türkiye’ye geldik, ilkokulu İzmir’de okudum, sonra Hollanda’ya taşındık, oradan tekrar Almanya’ya geçtik, liseyi bitirdim ve İstanbul’a yerleştim.”

