Anneler bilir!

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İlk nefesimizden itibaren hep yanımızda olan annelerin, bizimle ilgili her şeyi bizden daha iyi bilmeleri elbette tesadüf değil… Bu nedenle ünlü annelerin kapısını çaldık. Onlara en sevdikleri bakım kremlerinden oyuncak mağazalarına, çocukların vakit geçirmekten keyif aldığı parklardan atölyelere, mağazalardan tatil seçimlerine kadar merak ettiğiniz her şeyi sorduk…

Yazı: Sinem Güreleyük



Zeynep Ilıcalı



Kızlarınız için özel günlerde nerelerden alışveriş yapıyorsunuz?

Çok sevdiğim arkadaşımın özel olarak tasarladığı tütüler ve payetli taşlı tişörtlerden oluşan koleksiyonlarının olduğu meliskaptanoglu.com’dan kızlarımla beraber seçerek ya da Melis’e ne istediğimizi anlatarak özel olarak diktiririz.

Ev dışında, vakit geçirmekten en çok hoşlandıkları adresler nereler?

Anneannelerinin evi... Orada her şey serbest olduğu için anneannelerinin evine gitmeye bayılıyorlar.

Kızlarınızın kitap alışverişini yaptığınız adresler nereler?

İkisinin de ayrı zevkleri var. Büyük kızım Leyla sekiz yaşında ve tam bir kitap kurdu. Yürürken bile kitap okur. Önünden geçtiğimiz her kitapçı vazgeçilmezimiz aslında. D&R, Nezih, Remzi Kitabevi… Hikaye kitapları ve araştırma kitaplarını çok seviyoruz.

