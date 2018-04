“Annelik asla, asla dememeyi öğretiyor insana”

Spiker Özge Uzun, ikinci bebeğini dünyaya getirdi. Ömür Siva ve abisi Dağhan’ı da alarak hep birlikte şehrin biraz dışına bir yolculuğa çıktık. Özel bir çocuk olan Dağhan’dan sonra yeniden anne olan Uzun’la, endişelerini, mutluluklarını, hayatını konuştuk.

Özge Uzun, ekranların başarılı, güzel, sempatik, sevilen yüzlerinden biri. Hayat enerjisi, mutluluğu hiç bitmeyen bir kadın. Dağhan doğduğunda ve özel bir çocuk olduğu anlaşıldığında bile dibe vurmamış, oğlu için dimdik ayakta durarak onun gelişimine katkı sağlayacak her yolu denemiş. Doğum anomalileri yüzünden bugüne kadar altı tane ameliyat olan Dağhan, henüz 5.5 yaşında. Önümüzdeki günlerde ayağındaki sorun nedeniyle yedinci ameliyatını olacak. Mavi gözlü bu küçük devin şimdi yepyeni bir dayanağı daha var: Kardeşi Ömür Siva. Henüz 1.5 aylık olan Ömür Siva’dan çok hoşlandığı söylenemez. Annesini, anneannesini paylaşmayı sanki pek sevmiyor. Onu kucağını aldıkları anda basıyor çığlığı. Çekim boyunca Ömür Siva’nın mis kokulu, yumuk yumuk ayaklarını ellerini gizli gizli sevdik biz de. Ama kim kıskanmaz ki kardeşini? Aslında her çocuk gibi o da, sinirlendiğinde, sıkıldığında, uykusu geldiğinde huysuzlanıyor… Birileri onun dilinden anlayıp, oynamaya başladığı anda ise etrafa gülücükler saçıyor. Şu anda destek alarak yürüyor ama olacağı ameliyattan sonra tek başına yürüme ihtimali de var. Ama tüm bunlara rağmen normal çocuklarla birlikte gidebileceği bir anaokulu bulamıyor şu anda ailesi. Uzun; “Isırır mı?, Vurur mu?” gibi sorular soruyorlar bana. Bunları yapmayan çocuk mu var?” diyor. Dağhan’ın gelişimi için normal çocuklarla birlikte bir okula gitmesi gerekiyor. Onları taklit ederek çok daha hızlı bir gelişim gösterebilir. Ancak ülkemizde gelişemeyen eğitim sistemi yüzünden Dağhan gibi çocukların normal çocuklarla birlikte okula gitmesi neredeyse imkansız… Üzüntüden sütü kesilmiş Uzun’un. Ama her şeye rağmen olsun diyor; “Hepsine buluruz bir çare.”