“Annelikten iki kat zevk alıyorum”

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Yaptığını yapmak zor. Kararını vermek ayrı, uygulaması ayrı zor... O ise, ‘Nereye sürükleneceği belli olmayan bir hayata dokunmuş olmanın tadı başka’ diyor. ‘Herkesin anneliği müthiştir ama sanki ben duble annelik yaşıyorum” diye devam ediyor. Koruyucu anne olmayı seçen Mutlu Tönbekici, 22 aylık kızıyla 1.5 yıldır keyifli bir hayat sürüyor.

Röportaj: Filiz Şeref

Fotoğraf: Nurdan Usta

StylIng: Asena Sarıbatur



Şu sıralar gazeteciliği ‘benden buraya kadar’ diyerek bırakmış olsa da, sağlam kalemiyle hafızalarımıza kazınan, ‘Küçük Oteller Kitabı’ serisini ise büyük bir keyifle devam ettiren Mutlu Tönbekici’yle bir gün geçirdikten sonra ona saygı duyuyorsunuz. Gerçekten. İnsanın kendi kanından bir bebeğin, bir hayatın sorumluluğunu taşıması bile çok zorken, tanımadığın, bilmediğin bir çocuğu alıp ona ‘kızım, çocuğum’ demek ne kadar da yüce bir davranış. Bir de olayın şöyle bir yanı var; bazı aileler çocuk sahibi olamadığı için evlat edinebilir tabii ki, ama Mutlu Tönbekici’nin yıllarca anne olmak isteyip de son çare olarak başvurduğu bir yöntem değil yuvadan çocuk almak. İşte bu yüzden, daha da özel bir anne bana kalırsa. Tabii ki o olaya bizim karşıdan baktığımız gibi bakmıyor. İşin o kısımlarında hiç değil. O, koruyucu aile olmayı teşvik edebilmek ve en önemlisi de toplumu bu konuda bilgilendirmek için çaba sarf ediyor. Tabii ki bunu da aslında en çok Piti diye hitap ettiği (özel durumu dolayısıyla gerçek kimliğini açıklamıyor) kızı için yapıyor. Piti o kadar güler yüzlü, dans etmeyi seven, enerjisi güzel bir çocuk ki, kanınız hemen kaynayıveriyor. Çok da şanslı bir çocuk; bakıcısı Ayşe, babası Özgür ve tabii ki annesi Mutlu ile mutlu günler geçiriyor.



Hayatının nasıl bir dönemindesin şu anda?

Aslında radikal değişiklik olan bir dönemdeyim. Çünkü köşe yazarlığından ayrıldım ve şu an başka mecralara akıyorum. Farklı şekilde para kazanmanın peşindeyim. 1.5 yıldır da bir bebeğim var ve onunla da çok farklı bir hayat başladı benim için.



Nasıl bir hayat?

Çok güzel çünkü çok tatlı bir bebek. Beklediğimizden umduğumuzdan çok daha uyumlu, sevimli, hiçbir derdi olmayan şeker bir çocuk. İyiyiz yani. Radikal ve zor bir karar olmalı koruyucu aile olmak... Aslında çocuk doğurmaya karar vermekten farklı değil. Öyle uzaktan radikal gibi görünüyor ama doğrusu bu. Çünkü doğurunca yapılanları yapıyorum ben de. Öyle diyorsun ama doğum yapabilecek nitelikte bir kadının koruyucu anne olmayı seçmesi gerçekten seni farklı kılıyor.



Bunu kaç kadın yapabilir ki?

Çok ilginç ama biliyor musun, ben hep bunu istemiştim. Lisede bile ‘evlat edineceğim, doğurmayacağım ben’ diye bir düşüncem vardı. Arada bir fark görmüyorum. Üstelik geleceği belirsiz bir çocuğun da hayatına güzel bir yön vermiş oluyorsun. Ben hem bir çocuk büyütmenin tadını yaşıyorum şu anda hem de nereye sürükleneceği belli olmayan bir hayata dokunmuş olmanın tadı başka. Tabii ki herkesin anneliği müthiştir ama sanki ben duble annelik yaşıyorum ve iki kat daha zevk alıyorum.



