Arabeski gelmiş...

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'Arabesque, geçmiş, geçmemiş hiç' ile hayranlarını şaşırtmaya hazırlanıyor.

Nerede yaşamak isterdiniz?

Tabii ki yaşadığım yer; İstanbul…



Hangi hataları hoşgörüyle karşılayabilirsiniz?

Bilinçsiz hatalar affedilir. Ama düşünüp tasarlanan hatalar Benim kahramanım annem. kendini göstereceği için, asla affedilmez.



En sevdiğiniz müzisyen?

Quincy Jones.



Bir kadında en beğendiğiniz özellik?

Güçlü duruşu.



Kimin yerinde olmak isterdiniz?

Kimsenin.



En sevdiğiniz yazar?

Poeme.



Nasıl ölmek istersiniz?

Uykumda.



