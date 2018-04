“Artık ayaklarım yere daha sağlam basıyor”

10 Yıl önce tanıştığımız cici kız Bengü, büyüdü!

Nereli olduğunu tahmin etmek hiç zor değil. Her İzmirli kadın gibi... Neşeli, eğlenceli, kendine güveniyor, keyif yapmayı seviyor ve güzel! Hatırlıyor musunuz, “Sen bir çiçeksin, ben de suyun” dediği günleri. 10 yıl geçmiş aradan. Kenan Doğulu’nun elinden tutup müzik piyasasına kazandırdığı bir genç kız olarak çıkmıştı ilk kez karşımıza. Ailemizin sevimli, cici kızı oluvermişti. Sonra, ilerleyen yıllarla birlikte seksi bir imaj çizmek istedi ama açıkçası ne yaparsa yapsın, sevimli kız imajından sıyrılamadı. Belki de budur asıl nedeni, samimi bakan gözleridir, pop müzik deyince aklımızda hemen belirmesinin ana nedeni..



Bir yarışmayla başlayan kariyer hikayesi diyebilirmiyiz seninkine?

Aslında yeteneğim çok küçük yaşlarda fark edildi. Sonrasında da buna yönelik adımlar atmaya başladım. Çocukken İzmir Devlet Senfoni Orkestrası Çocuk Korosu’na gittim. Amerikan Koleji’ni kazanıp oradaki bütün faaliyetlere elimden geldiğince katıldım. Müzik hep yanımdaydı. 1996 yılında lise son sınıftayken, Pop Show şarkı yarışmasına katıldım ve ikinci oldum.Yarışmada Kenan Doğulu ile tanışarak ona vokalistlik yapma fırsatı yakaladım. Sonrasında da peşi sıra albümler geldi.



Bu piyasa, hem cömert hem de acımasız. Oysa sen, ilk albümünü çıkardığından bu yana, pop müzik deyince ilk akla gelen isimlerden biri olmayı sürdürüyorsun. Bunu nasıl başardın?

Kendi yaş grubum ve hitap ettiğim kitle açısından bakıldığında, bu müziği yapan üç dört kişiyiz zaten. Onlardan bir tanesi olmak çok güzel. Hatta diğerleri gibi de pek görmüyorum kendimi aslında. Her seferinde bir öncekine göre değişip daha iyi bir Bengü ortaya koymak için çalışıyorum. 10 senedir bu piyasadayım. Bir 20 sene daha devam ederim, iddialıyım bu konuda.



Türk müziğine nasıl bir katkın olduğunu düşünüyorsun?

Tabii ki popüler müziğin ticaret kaygısıyla ortaya konduğu bir gerçek. Fakat kaliteden ödün vermeden bunu yapmak önemli. Ben bunu başardığımı düşünüyorum. Bugüne kadar çok iyi şarkılar bulup seslendirdim, iyi de yorumladım. İnsanların parasına değecek müziği yapıyorum. Bunun dışında, kişisel olarak gençlere veya çocuklara yaptığım yardımlarla, sorumluluklarımla örnek bir şarkıcı olduğumu düşünüyorum.



31 yaşındasın. Aynaya bakınca bir şeylerin değiştiğini, oturduğunu, büyüdüğünü hissediyor musun?

Aynaya baktığımda değil ama son bir senede bile içimdeki suların durulduğunu, artık ayaklarımın yere daha sağlam bastığını, kendimi çok daha iyi tanıdığımı görüyorum. Her şeyin daha fazla farkındayım. 25 yaşındaki fevri Bengü ile şimdiki arasında çok fark var.



Ben fevri ve asabi bir Bengü hayal edemiyorum doğrusu…

Yok, çabuk sinirlenirdim. Hala da, özellikle özel hayatımda nazımın geçtiği insanlara karşı bunu yapıyorum. Çabuk sinirlenirim ama hemen geçer.



Koç burcusun. Hırs da söz konusu mu?

Çocukluğumdan beri hırslıyım. “En iyi üniversiteye ben girmeliyim”, “En iyi notu ben almalıyım” tarzında bir hırsım vardı. Ama bu hırsımın işime ve bugünkü başarıma olumlu yansıdığını düşünüyorum. “Aman ne olursa olsun” diye bırakırsanız kimse sizin için bunları düşünmez. Bunun yanında hiçbir zaman tehlikeli ve insanların ayağını kaydırmaya çalışacak biri de değilim.



Şu sıralar özellikle yabancı pop starlarda, bir ikon olma çabası var. Rihanna, Katy Perry, Lily Allen, hepsinden ötesi, Lady Gaga! Stil ikonu şarkıcı kavramına sen nasıl bakıyorsun?

Bu iş biraz da pazarlama. Biz hepimiz bir ürünüz sonuçta. Tabii ki üzerinizdeki jelatinin de iyi sunulmuş olması lazım. Renkli olmak, sıra dışı olmak, farklı olmak lazım ki, sahnede tek başımıza durduğumuzda herkesten bir farkımız olsun. Ben Rihanna’nın tarzını çok beğeniyorum. Lady Gaga’nın son giydiği etten kıyafeti bizden biri giyse, belki de psikolojik sorunları mı var acaba diye psikoloğa bile yönlendirirdik. Onlar yapınca yakışıyor ama bizden biri yapınca komik oluyor. Ben daha çok asil olmaktan yanayım. Sıra dışı olmaktansa, asil olmayı seviyorum. Kendimi böyle ifade edebilirim.



Asla ne giymezsin?

Aynı anda hem göğüs hem göbek hem de sırt dekoltesi bana göre değil. Dizaltı etek hiç giymem, boyum da çok müsait değil buna. Leopar da giymem diyordum ama bu sene o kadar moda ki, benim de hoşuma gitti, yurt dışından bir sürü leopar desenli kıyafet aldım ve bu ‘asla’mı kırdım. Eskiden sadece Banu Alkan leopar giyerdi diye düşünüyordum artık ben bile giyiyorum.