“Bu yaşımda tüketen değil üreten olmak gurur verici. Birinin eşi, birinin annesi diye adlandırılmıyorum” diyor Elele Avon Kadın Ödülleri 2017’de Yılın Avon Kadını seçilen Hülya Vardar. Gurur ve ayakları üzerinde dimdik durmanın ona yaşattığı mutluluğa şahit olmak paha biçilmez.

Röportaj: Gülru İncu

Fotoğraf: Nurdan Usta



Hayata karşı eğilmez duruşuyla ve başarılı çalışmalarıyla ses getiren kadınların öne çıkarıldığı Elele Avon Kadın Ödülleri 2017, bu yıl dördüncü kez gerçekleşti. Törende yıl boyunca gösterdiği performanslarıyla kadınlara ilham kaynağı olan Avon temsilcileri de ödüllendirilirken yıl boyunca gösterdiği üstün başarılarından dolayı Hülya Vardar, Yılın Avon Kadını seçildi. Onu yakından tanımak istedik, anlattı.



Sizi kısaca tanıyabilir miyiz?

Almanya’da ilkokul birinci sınıftan lise sona kadar ve devamında da büro yönetimi okudum. Kısa dönem süren bir iş hayatından sonra Türkiye’ye döndüm. Sonrasında evlendim. Bir kız, bir erkek evladım var.



Avon’la yollarınız nasıl kesişti?

Avon hayatıma 41 yıl önce girdi, 1976 yılıydı. Almanya’da temsilci oldum. Türkiye’ye döndüğüm zaman Avon’u gördüğümde çok heyecanlandım ve hemen bu aileye katılmak istedim. Kullanıcı, temsilci ve satış lideri olarak hayatıma damgasını vurdu. Yüzlerce insan tanıdım, ben onların hayatına dokunurken onlar da bende anılar bıraktı. İlk kaydını yaptığım temsilcinin çocuğunun çocuğu oldu.



Avon Bağımsız Satış Lideri olmak için nasıl bir aşamadan geçmek gerekiyor, prosedür nasıl ilerliyor?

18 yaşına basmış ve Türkiye vatandaşı olmak yeterli. Yabancıların oturma izinleri varsa onlar da olabilir, herkes temsilci olabilir. Yüz yüze, form doldurarak ya da akıllı telefonlarla online kayıt yapıyoruz.



25 yıldır Avon temsilciliği yapıyorsunuz. Temsilciliğe nasıl başladınız? Bugünlere gelene kadar neler yaptınız?

Güvendiğim markanın ürünlerini kullanmak ve onlara kolay erişmek için temsilci oldum. Arkadaşlarım benden ürün istemeye başlayınca ben de para kazanmaya başladım. Görüştüğüm herkese kataloğumuzu gösterince siparişlerim de büyümeye başladı. ‘En İyi Satış Yapan’ ödülleri aldım hatta çocuklar bana ‘Avoncu Teyze’ diyordu. İlk kazandığım parayla oğluma ortopedik bir bot satın almıştım. Şimdi yönettiğim bir ekibim var. Bilgilerimi onlarla paylaşıyorum, onların da kazanmaları için teşvik ediyor ve destek sağlıyorum.



Eşiniz, çocuklarınız çalışma hayatına atılmanızı nasıl karşıladı? Geçmişte nasıldı, şimdi nasıl değerlendiriyorlar?

Eşim önceleri çok karşı çıktı, kendi konumu ve çevresi nedeniyle ama başarılarımı gördükçe beni desteklemeye başladı. Çocuklarımı ise çok etkilemedi. İş saatleri bana kalmış, onlar okuldayken ben dışarıda, evdelerken ben evde işimi yönetebiliyorum. İşimi yürütmemi destekliyorlar.







25 yıllık temsilciliğiniz boyunca unutamadığınız bir anıyı bizimle paylaşır mısınız?

Bunca zamanın en değerli anısı Yılın Avon Kadını olmaktı diyebilirim. Bu yıl dördüncü kez düzenlenen gecede değerli şahsiyetlerle ödülümü sahnede almak tüm anıların önüne geçti.



Kendi işinizi yapmanın size en büyük kazanımı ne oldu? Ailenizle, yakın çevrenizle, dostlarınızla ilişkilerinizde, hayata bakış açınızda size ne gibi olumlu özellikler kattı?

Kendimi geliştirdim. Dört duvar arasından çıkıp her kesimden insan tanıdım. Açık fikirli, anlayışlı, konuşkan, dert dinleyip motive edebilen bir insan haline geldim. Bir ekipten sorumluyum, bu beni genç ve sağlıklı kılıyor.



Çalışan, üreten bir kadın olmanın maddi yönü dışında en önemli yanı ne sizin için?

Bu yaşımda tüketen değil üreten olmak gurur verici. Birinin eşi, birinin annesi diye adlandırılmıyorum. Ben varım.



19 yaşında evlenmiş, kısa süre sonra da anne olmuşsunuz. Genç bir anne olarak hayata tutunmanın zorlukları olmadı mı?

Zorluk yaşamadım, durumumuz iyiydi. Çocukları büyütürken eşim çok yardımcı oldu.



Boş zamanlarınızı nasıl değerlendiriyorsunuz? Hobileriniz neler?

Raporları incelemenin dışında yemek ve tatlı yapmayı çok severim. Örgü, nakış, dikiş yapmak, çiçek yetiştirmek, kişisel gelişim kitapları okumak, internette araştırma yapmak, dışarıda yemek yemek, eşimle yurt içi ve yurt dışında tatile gitmek... Bu liste böyle uzar gider.



Mekan için Big Chefs Suadiye’ye teşekkür ederiz.