Aşıkken de bambaşka diyarlara uçtuğunu, sınır tanımadığını söylüyor.
Çok güzel yemek yapıyor, ilgiden şımarmayı
hastalıklı bir durum sayıyor, bazen
çok nemrut olabiliyor… Bunları kendi
söylüyor. Ben mi? Gülcan Arslan nasıl bir
kız diye soracak olanlara, ilk etapta hiç öyle
karakterinin özelliklerini sıralamayacağım
kusura bakmayınız. Göz var nizam var,
Gülcan Arslan her şeyden önce çok, çoook
güzel bir genç kadın. Kıskanılası; ama
mütevazılığıyla bu durumu hayranlığa
çevirmeyi de başaran biri. Tüm çekim
ekibinin dediği gibi, ‘sanki yabancı bir
model’le çalıştık kapak çekimi sırasında bu
ay. Hal böyle olunca, onunla ilgili internetteki
yorumların genel olarak ‘Hüzünlü bir
güzelliği var’, ‘Makyajsızken de çok güzel ’,
‘Çok masum ve doğal bir güzellik’, ‘Bir Çocuk
Sevdim’i izleme sebebim’ şeklinde vuku
bulması hiç de anormal değil.
Kamuflaj montu, beyaz tişörtü, yeşil
pantolonu ile Grand Hyatt Hotel’in 212
numaralı odasından içeri girdiğinde, bunu bir
kez daha idrak ettik. Gayet sıradan kıyafetler
içinde bile, kendini belli eden bir havası var.
Önce mesafeli biri sandık ama yanılmışız.
Biraz yakınlaşınca, komik, akıllı ve karakter
sahibi olduğunu keşfediyorsunuz. O ‘iyi
kız’lardan...