Aşıkken!

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Aşıkken de bambaşka diyarlara uçtuğunu, sınır tanımadığını söylüyor.

Çok güzel yemek yapıyor, ilgiden şımarmayı hastalıklı bir durum sayıyor, bazen çok nemrut olabiliyor… Bunları kendi söylüyor. Ben mi? Gülcan Arslan nasıl bir kız diye soracak olanlara, ilk etapta hiç öyle karakterinin özelliklerini sıralamayacağım kusura bakmayınız. Göz var nizam var, Gülcan Arslan her şeyden önce çok, çoook güzel bir genç kadın. Kıskanılası; ama mütevazılığıyla bu durumu hayranlığa çevirmeyi de başaran biri. Tüm çekim ekibinin dediği gibi, ‘sanki yabancı bir model’le çalıştık kapak çekimi sırasında bu ay. Hal böyle olunca, onunla ilgili internetteki yorumların genel olarak ‘Hüzünlü bir güzelliği var’, ‘Makyajsızken de çok güzel ’, ‘Çok masum ve doğal bir güzellik’, ‘Bir Çocuk Sevdim’i izleme sebebim’ şeklinde vuku bulması hiç de anormal değil. Kamuflaj montu, beyaz tişörtü, yeşil pantolonu ile Grand Hyatt Hotel’in 212 numaralı odasından içeri girdiğinde, bunu bir kez daha idrak ettik. Gayet sıradan kıyafetler içinde bile, kendini belli eden bir havası var. Önce mesafeli biri sandık ama yanılmışız. Biraz yakınlaşınca, komik, akıllı ve karakter sahibi olduğunu keşfediyorsunuz. O ‘iyi kız’lardan...



