"Aşk saygı duyduğum bir şey değil"

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Gökhan Türkmen, bugüne kadar yapılmış en geniş repertuvarlı albümü ‘En Baştan’ı ve 2006’dan beri sürdürdüğü müzik yolculuğunun kendisine öğrettiklerini Hafta Sonu’na anlattı.

Röportaj: Nuriye KIRMA / Hafta Sonu

Fotoğraflar: Kerem ÇOBANLI



Sevilen şarkıcı Gökhan Türkmen’in hazırlıklarını titizlikle tamamladığı ‘En Baştan’ adlı yeni albümünü konuşmak için The Editon Hotel’de buluştuk. Sevginin aşktan daha önemli ve güçlü bir duygu olduğunu söyleyen Türkmen, aşkadair hislerini paylaştı. Yeni albüm dolayısıyla bir hayli yoğun olan Türkmen’le ‘En Baştan’ haricinde nasıl bir sevgili olduğunu ve aşkı nasıl yaşadığını da konuştuk...



Yeni albümünüz hayırlı olsun. Adı gibi en baştan mı başlıyor Gökhan Türkmen’in müzik yolculuğu? Yani bu albümü milat mı sayalım?

‘En Baştan’ı şöyle açıklayabilirim; bu zamana kadar yaptığım işler, elbette ki sevdiğim ve arkasında durduğum işlerdi. Ama sonuçta başkasının üstlendiği, başkasının yaptığı albümlerdi. Yani başkasının dediğim, Aykut Gürel’e aitti. Şimdi ‘En Baştan’, başından sonuna kadar ilgilendiğim ve içinde olduğum bir albüm oldu. Biraz da normalde dinlediğim sound’lara yakın bir albüm oldu. Beste ve şarkılar anlamında kendimi daha iyi hissettim. Bu yüzden de albümün adı ‘En Baştan’ oldu. Bu piyasaya girdiğimden beri işin her kısmını gördüm, öğrendim. Bu albüm benim tezim gibi oldu. Şimdi artık mezun olup işe yeni başlıyormuşum gibi hissediyorum. Tüm birikimim ve öğrendiklerimle...



