Aslı Enver

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"İşim, ilişkim, kendim için çok emek verdim!"

Onu hep masum ve sevimli kadın rollerinde gördük. ‘Kavak Yelleri’ ve ‘Suskunlar’ın ardından Aslı Enver Sokullu ilk kez ‘Kayıp’la çok daha dişi bir karakter olarak çıktı karşımıza. Eğitimli

oyuncu bir kez daha mesleğindeki başarısını kanıtladı herkese… İki sene önce hayatını birleştirdiği oyuncu Birkan Sokullu’yla da mutlu bir evlilik süren Enver’le hayatını, kariyerini,

aşkını konuştuk…



Fotoğraf: Semih Kanmaz/Rprsenter

Styling: İrem Akalın

Saç: Erdem Gül/Kerastase Couture Styling ürünleriyle

Makyaj: Rıfat Yüzüak/MAC ürünleriyle

Mekan: Pera Palace Hotel Jumeirah



‘Kavak Yelleri’, ‘Suskunlar’ ve şimdi de ‘Kayıp’… Aslı Enver Sokullu’yu küçük bir kızken tanıdık. O şimdi genç, ayakları yere basan bir kadın. ‘Kavak Yelleri’nden bu yana hayatı, kariyeri her geçen gün biraz daha yukarı taşındı. Sevimli kız rollerinden, dişi ve bambaşka kadın rollerine transfer oldu. ‘Kayıp’ dizisinde canlandırdığı Özlem karakteriyle bambaşka rollerin de altından kalkabileceğini kanıtladı. Bu sene bir de kariyerinin ilk uzun metrajlı filminde rol aldı Enver… Geride bıraktığımız ayın sonunda gösterime giren, Çağan Irmak’ın ‘Tamam mıyız?’ filminin Beste’si oldu. Henüz sinemadaki başrolü değil ama Çağan Irmak’la çalışmış olmanın mutluluğunu yaşıyor şimdilerde. Oyuncu Birkan Sokullu’yla da yolunda giden bir evlilik sürdüren Enver’le işini, kariyerini, hayatını ve evliliğini konuştuk…



