Jet Sosyete’nin güçlü, akıllı, dobra, sivri dilli kızı Melike olarak hayatımızın orta yerine jet hızıyla yerleşen Aslı Bekiroğlu, son dönemin yükselen ‘komik’ yıldızı. Bu genç yeteneğin güzelliğine farklı bir yorum katan çekimimizle, güzellik sırlarını keşfe çıktık.

Fotoğraf: Fırat Meriç

Güzellik Editörü: Gülru İncu

Styling: Zeynep Şimşek

Saç: Akın Ünal

Makyaj: Ufuk Celep

Styling Asistanları: Ece Yücesoy, Aya Farouk



Sinemada ya da televizyon ekranında izlediğimiz oyuncuların, rol gereği büründüğü karakterle gerçek hayatta birbirinden çok farklı olması garipsenecek bir durum değil şüphesiz ama ruhlarını besleyen o enerji var ya, işte o enerji her durumda fark yaratmalarını sağlayan en büyük etken. Jet Sosyete’nin dobra kızı Melike’ye hayat veren Aslı Bekiroğlu da işte o ruhundaki taptaze enerjiyle fark yaratmayı başaran insanlardan. Daha tanıştığınız anda “Gerçekte de ekrandaki gibiymiş” dedirtiyor insana. Canlı, heyecanlı, kıpır kıpır, dobra dobra konuşan, yüksek enerjisi yüzüne yansıyan bir kadın var karşımızda. Her eve lazım yani. “Tüm set ekibi oyunculuğuma çok şey kattı. Biraz böyle şampiyonlar ligine girmiş, her yerden bilgiler toplamaya, sürekli öğrenmeye çalışan küçük bir çekirge gibiyim” derken, başarısına rağmen mütevazılığına şapka çıkarıyor ve konuşmaya dalıyoruz. İçindeki şeker mi şeker, fırlama, yaramaz kız çocuğunu her fırsatta ortaya koymaktan çekinmeyen bu kadını çok sevdik, siz de seveceksiniz.



Güzelliği nasıl tanımlarsınız?

Güzellik içten gelen bir şey, o yüzden fiziksel özelliklerle bir tanım yapamam. İnanılmaz bir yüze sahip olup kötü bir ruhunuz varsa güzelliğinizin bir anlamı kalmaz. Üstelik, görecelidir.



Bir kadında en sevdiğiniz görüntü ne?

Doğal bir cilt ve güler yüz.



Sağlıklı ve güzel bir cilde sahip olmak için özel bir diyet yapıyor musunuz?

Hayır ama çok yağlı yemeklerden uzak dururum.



Günlük cilt bakımında hangi ürünleri kullanıyorsunuz?

Sabahları Origins Ultra-Hydrating Energy-Boosting Nemlendirici Krem’i kullanıyorum. Akşamları da makyajımı temizleyip gül suyu sürüyorum.



Annenizden aldığınız ilk güzellik tavsiyesi neydi?

Eyeliner'ı nasıl çekeceğimi öğretmişti.



Makyajla aranız nasıl? Ruj, far, allık seçerken hangi renkleri tercih edersiniz?

Makyaj malzemelerine bayılırım, evde bir sürü var fakat çok az kullanıyorum. Gündüzleri bazen sadece nemlendirici bazen de sadece maskara sürüyorum. Makyaj yaparken pembe, turuncu gibi canlı renkleri ve yeşil rengi severek kullanırım.



Hangi parfümü kullanıyorsunuz?

Narciso Rodriguez for Her.



Güzellik söz konusu olduğunda asla yapmayacağınız şeyler var mı yoksa yeniliklere açık biri misiniz?

Bayılırım yeni şeylere. Parlak, renkli, abidik gubidik… Uzaktan insanların ‘Bu ne ya!’ dedikleri şeyler genelde benim çok hoşuma gider.



En çok hangi özelliğinizi seviyorsunuz?

Gülüşümü ve saçlarımı severim.



Güneşe çıkarken özellikle kullandığınız ürünler neler?

Nemlendirici herhangi bir şey. Aklıma gelirse yüzüme güneş kremi sürerim ama güneş lekesi olarak çıkan çiller de bir o kadar hoşuma gidiyor.



Kimsenin bilmediği bir özelliğinizi söyler misiniz?



Arp ve piyano çalarım. Ayrıca vücudumdan ilk bakışta beklenmeyecek bir performansta kelebek stil yüzerim.



En büyük hayaliniz ne?

Hep mutlu olmak ve yaptığım işte başarılı olmak.



Vine’e koyduğunuz videolarla adınızdan söz ettirdiniz. Sosyal medyada olmak hayatınızda neleri değiştiriyor, sosyal medyanın olmadığı bir dünya nasıl olurdu?Tanımadığım insanların beni sokakta tutup çevirmeleri, özellikle genç kızların sadece o platformda sevgi beslemesi beni çok mutlu eden bir değişim. Sosyal medya olmasaydı diye size uzun uzun konuşabilirdim ama kısaca özetlemek gerekirse insanın insanı kandırması bu kadar kolay olmayabilirdi.



Kötü giden bir günün sonunda kendinizi rahatlatmak için neler yaparsınız?

O sırada içimden ne geçiyorsa onu yaparım. Ne bileyim, küçük küçük hobilere dalabilirim. Mesela bu aralar bead loom denilen sevimli, boncuk bilezikler yapıyorum.



Jet Sosyete’nin bir parçası olmak neler hissettirdi, neler öğrendiniz ya da oyunculuk hayatınıza neler kattığını düşünüyorsunuz?

İnanılmaz mutluyum. İyi ki beni almışlar. Oyunculuğuma çok şey kattılar. Biraz böyle şampiyonlar ligine girmiş, her yerden bilgiler toplamaya, sürekli öğrenmeye çalışan küçük bir çekirge gibiyim. Hepsi de bana karşı her zaman çok iyi oldu. Eylül gelse de kavuşsak diye bekliyorum.



Enerji dalgası

Sarı, turuncu, bakır, parlak renkler ve ıslak görünüm… Yazın tüm enerjisini makyajımıza yansıtmak için sıcak renklerden yararlanıyoruz. Çünkü tüm bu renkler hem makyajımıza heyecan katıyor hem de güneşten hafifçe kızarmış ya da bronzlaşmış bir cilt ile kusursuz bir uyum yakalıyor. Yüzümüze ıslak ve aydınlık bir görüntü veren parlak rujlar ve farlar bu sezon da favorilerimiz arasında. Eğer göz makyajında bakır, turuncu ya da toprak tonları gibi baskın renkleri kullanacaksanız nude tonda bir rujla makyajınızı dengeleyin.