"Aslında komedi oyuncusuyum"

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Oyuncu Mete Horozoğlu, ekranda izleyicilerin kendisini dram konulu dizilerde gördüğünü ancak, tiyatroda komedi oynadığını söyledi.

Arap dünyasında 'Öyle Bir Geçer Zaman Ki' dizisi ile tanınan Horozoğlu, Birleşik Arap Emirlikleri merkezli MBC4 kanalındaki 'Turki Ekstra' programında soruları yanıtladı. Mete Horozoğlu, 1 Mayıs'ta vizyona girecek komedi türündeki 'Tehlikeyle Flört' adlı filminde 'Sırrı' karakterini canlandıracağını söyledi.



"ÖYLE GEÇER ZAMAN Kİ, ÇOK ÖZEL BİR İŞTİ"

Mete Horozoğlu, 'Öyle Bir Geçer Zaman Ki’ dizisinin ulaştığı noktaya kaç dizinin ulaşabileceğini bilemediğini anlatırken, "İnşallah meslek hayatım boyunca böyle işler yapabilirim ama 'Öyle Bir Geçer Zaman Ki' çok özel bir işti" dedi.



Kısa süre sonra vizyona girecek filmde 'Absürt' olarak nitelendirilebilecek bir işi 'sitcom tarzında' reaileze etmeye çalıştıklarını vurgularken "Bu genelde yapılan bir şey değil. Ama ben seviyorum böyle uçlarda olabilmeyi" dedi. Ekranlara sürekli dram dizilerinde oynadığı halde beyaz perdede neden komedi oynadığı sorulan Mete Horozoğlu, şu yanıtı verdi:



"Ben bir komedi oyuncusuyum aslında tiyatroda. Ama beni ekranda hiç böyle bir komedide görmediler. Dünyada da pek fazla örneği rastlanmayan tarzda, bir müzik grubu, kendilerinin de yer aldığı absürt bir yapı içerisinde filmde yer aldı. Ben de 'konuk oyuncuyum' onlarla beraber. Flört'ün müzikleri inanılmaz güzel. Ben dinlemeye doyamıyorum. O müziklerin yapısı ile kurulmuş bir film." (DHA)