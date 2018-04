"Ata benim miladım"

Elele'nin Şubat kapağında yer alan Özge Borak'tan çok özel açıklamalar...

Röportaj: Sinem Gürleyük

Fotoğraf: Serhat Hayri



‘Eyvah Eyvah 3’ filmiyle, beyazperdede eğlencenin startını yeniden veren ekibin kahramanlarından Özge Borak Demirer’le keyifli bir gün geçirdik; hayatını, kariyerini, evliliğini,

takıntılarını konuştuk……

İşte Elele Şubat sayısında yer alan röportajın tamamı...



Özge Borak’la bu çekimi gerçekleştirdikten sonra onu tanıyıp da sevmeyecek çok az insan olacağını düşünmeye başladım. Evet, gerçekten çok iddialı bir cümle ama öyle samimi, öyle

içten ve doğal ki… Ne hissederse gözünde yansımasını görebildiğiniz ender insanlardan. Onun sizin arkanızdan iş çevirmeyeceğini, her koşulda sırtınızı dayayabileceğiniz bir arkadaş

olabileceğini biraz vakit geçirip, gözünün içine baktığınızda anlıyorsunuz. Üstelik çok komik ve eğlenceli bir kadın, göründüğü kadar romantik değil yani. Aslında kendisinin de söylediği gibi, onda her şeyden biraz var. Denge için bunun gerekli olduğuna inanan Borak, evlilik hayatında da dengeyi yakalamış gibi görünüyor. ‘İlk günkü kadar aşığım’ cümlesini biraz yalan bulan güzel oyuncu, önemli olanın; saygı ve aşkın dönüştüğü sevgiyi devam ettirebilmek olduğunu söylüyor. Ve ekliyor; “Hayatımı Ata’dan önce ve sonra diye ayırabilirim. Ata benim miladım…”



Eyvah Eyvah 3’le yeniden beyazperdedesiniz. Macera nasıl devam ediyor?

Herkesin bildiği gibi Müjgan hamile kaldı, Hüseyin’le Müjgan’ın bebekleri var artık. Mutlu bir hayat sürerken Hüseyin’le Firuzan’ın yolları yine bir şekilde kesişiyor ve macera başlıyor. Yine tabii ki çok eğlenceli bir film oldu. Her zaman eğlenmezsen eğlendiremezsin cümlesine çok inanmışımdır. Hakikaten doğru bu. Biz çekimler sırasında çok eğlendik. O yüzden seyircimizin de eğlenebileceğini düşünüyorum. Biz setten mutlu ayrıldık, onlar da salondan mutlu ayrılacak.



Bu filmi diğerlerinden ayıran bir özelliği var mı?

Seri devam ediyor. Diğerlerinden farklı olarak yeni oyuncular var. Bu şekilde diğerlerinden ayırabilirim.



Üçlemeye giden filmlerin bazılarının ticari kaygılar yaşadığını görüyoruz. ‘Eyvah Eyvah’ filmleri sizce bu kaygıları ne kadar yaşıyor?

Eyvah Eyvah’ın bir seri haline gelmesi biraz seyircilerin beklentileriyle gerçekleşti. Ata bunu hep söylediği için rahatlıkla söyleyebilirim ki aklında böyle bir şey yoktu. Sonra başka şeyler denemek istedi ama Eyvah Eyvah’ın karakterlerini çok özledi ve hep eli onlara gitti. Sonunda beklentilerde yükselince “Benim bir tane daha yapmam lazım çünkü kopamıyorum” dedi. O yüzden net bir şekilde ticari kaygılarla bu işlerin yapılmadığını söyleyebilirim. Ata, Eyvah Eyvah karakterlerine, yöreye, bölgeye çok aşık.