Ayşe Kucuroğlu

"Kalabalık olmak çok güzel"

Birbirinden sevimli beş minik kahramanın annesi Ayşe Kucuroğlu, kalabalık ve kahkahalarla süslenmiş hayatının en güzel kareleriyle karşınızda…



Röportaj: Eda Şentürk

Fotoğraf: Murat Sargın



O, anneliğin en çok karşılıksız sevgi haline hayran… Beş çocuğundan aldığı bu tarifsiz elektrikle hayata bambaşka bakıyor Ayşe Kucuroğlu. Suna, Kemal, Osman, Cenk ve Selma onun kalabalık ailesinin sevimli civcivleri… Kapağımızı süsleyen en minik iki üye ise tüm ailenin neşe kaynağı... Beş çocuk annesi olması en büyük özelliği değil elbette. İstanbul’un en sevilen mekanlarından biri olan Happily Ever After’ın yaratıcısı, şimdilerde gazete yazarı ve sosyal sorumluluk projelerinin en büyük destekçilerinden... Bu çok koşuşturmalı hayatın içindeki düzeniyle ve hayran bırakan güzelliğiyle ilham vermeye devam eden Ayşe Kucuroğlu, beş çocuklu hayatı ve ekspres hızıyla yeniden kazandığı formunun sırlarını bizim için anlatıyor.



Beş çocuklu hayat nasıl geçiyor?

İnanılmaz hareketli, sürekli bir şey oluyor hayatımızda. Hiç dingin ve sakin bir hayatımız yok ama bütün bu karmaşaya ve harekete o kadar alıştık ki… Bir müddet böyle gidecek, o yüzden şikayet etmiyoruz.



Eşiniz ne şekilde destek oluyor? Onunla aranızda bir iş dağılımı var mı?

Var tabii ki… Taner, her zaman bizimle olan, en güzel anları kaçırmayan, çocukların her şeylerinde olmaya çalışan iyi bir baba. Bir market alışverişi olsa bile mutlaka yanımıza çocuklarımızı alıp gideriz. Mesela geceleri ben bebek için iki kere uyanıyorsam, Taner de bir kere uyanır mutlaka. Her zaman bana çok destek oldu, zaten aksi halde çok kolay olmazdı bu kadar çocukla hayat.