Ayşe Tolga ile annelik üzerine

Ayşe Tolga, sınır tanımayan bir anne!



Röportaj: Filiz Şeref

Fotoğraf: Nurdan Usta

Styling: İrem Akalın



Anne-kız ilişkisinin en tatlı, en derin haline şahit olduğumuz bir gündü... Ayşe Tolga ve kızı Can Yael, sinerjisi güçlü bir ekip olmuş. Güneşli bir günün de eşlik ettiği huzurla, Çekmeköy’deki evlerinde çekimimize start verdiğimizde, bir kez daha anladık; çocukların o başına buyruk dünyalarında yaşamanın nasıl masalsı bir etki yarattığını... Can Yael, annesine fazlasıyla düşkün. Annesi Clementine’ı söylerken ağlayacak kadar duygusal, tüm ekiple muhabbet edip oyun oynayacak kadar da sosyal... Ayşe Tolga ise sıcakkanlılığıyla, samimi olduğunu hemen belli eden kadınlardan. Nasıl bir anne mi? Kendisine sorduk.



Anneliği üç kelimeyle tarif etseniz, bunlar hangi kelimeler olur?

‘Rağmen’ anneliğin temeli. Yaptığı her şeye rağmen onu seversin. ‘Koşulsuzluk’ anneliğe ait başka bir kelime; her şeyinde koşulsuzsun çocuğuna karşı. Ve tabii ki ‘özveri’.



Çocuk, her annenin hayatının dönüm noktası. Can Yael’den sonra siz ne yönde ne nasıl bir değişim yaşadınız?

Evet, öyle bir bağ var ki aranda, eski sen asla olamazsın bir daha. Ömür boyu başka bir bağla bağlanmış iki varlıksınız artık. Önceliğim onun gelişiminin en iyi şekilde olması için ihtiyaçlarının giderilmesi. Bakımı ile ilgili önceliklerim her anne gibi ekstra bir organizasyon yeteneği getirdi. Onun dışında bazen seyahate gitmek istiyorum ama gitsem iki günden sonra çok özlüyorum. Her yerde onu arıyorum. O da yanımda olsun istiyorum. Ben çok sosyal biriyim. Gece dışarı çıkmayı da severim. Can Yael geldikten sonra bunları dengeleyerek hem çocuğuyla ful ilgilenen hem de kendine de vakit ayıran dengeli bir anne oldum. Denge kurmayı öğreniyorsun.



Kızınız büyüdükçe neler hissediyorsunuz? Neler değişiyor, neler gelişiyor?

Zekasına, algısına hayranım. Bizlerden bağımsız bir karakteri ve hayat algısı olan bu çocuğa çok saygı besliyorum. Can Yael empatik, sezgileri çok güçlü, çok zeki bir çocuk. Onu dış dünyada başkalarıyla iletişiminde gözlemliyorum, çok hoşuma gidiyor, sevgimiz derinleşiyor iletişimimiz derinleştikçe. O beni, ben onu tanıyoruz her geçen gün. Büyüme ile gelen karakter değişimlerinde beni zorladığı yerlerde ben de kendimi tanıyorum. Zorlandığım yerlerde otorite kullanabiliyorum.