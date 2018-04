Ayşe Tolga'nın stili radarımızda!

Şehnaz Tango’yla oyunculuk dünyasına adım attığında tanıdık. Bir ara ortalardan kayboldu ve 80’ler dizisiyle küllerinden yeniden doğdu. İyi Yaşam sitesi, oyunculuğu ve projeleriyle dur durak bilmeyen Ayşe Tolga, stiliyle radarımızda!

Röportaj: Gülru İncu

Fotoğraf: Nurdan Usta



‘Seksenler’ dizisi devam ediyor ama onun dışında da sağlıklı yaşam adına birçok projeniz var. Son günlerde neler öne çıkıyor?

Şu an üç işi birden yapıyorum. 80’ler dizisi dördüncü sezonda. Uzun zamandır ara verdiğim oyunculuktan çok keyif aldım. Aisha aromaterapi kozmetiklerinin online olarak satışı devam ediyor. Bununla bağlantılı olarak bir de ‘İyi Yaşam’ projem var. ayşetolgaiyiyaşam.com adlı bir sitem var, oradan da her gün insanlara sağlık, güzellik, anne ve çocuk, terapiler, beslenme, spor konularında iyi yaşam tüyoları veriyorum. Aynı sitede mart başında ‘Ayşe ile 12 Haftada Bikini Vücudu Mükemmel Vücut Tüyoları’ programını başlattım. Hazirana kadar sürecek olan bu programda insanlara spor salonuna gitmeden, ekstra malzeme almadan, bir spor hocası olmadan nasıl fit ve zinde kalabileceklerini gösteriyorum. Beslenme tüyoları veriyorum ve spor hareketleri paylaşıyorum. Youtube’la ilgili bir projeniz de var sanırım... Evet, Youtube kanalı açıyorum, şu an videolarım için çalışıyorum. ayşetolgaiyiyaşam.com sitesindeki bütün içerikleri, detayları ve profesyonelce çekilmiş videolarıyla bulabileceksiniz.



‘İyi Yaşam’ konseptini hayatınıza nasıl uyguluyorsunuz, örneğin güne nasıl başlarsınız, gün içinde neleri yapmaya dikkat ediyor, nelerden uzak duruyorsunuz?

Yataktan kalkmadan önce sahip olduğum her şeye şükrediyorum. Sonra günümü programlıyorum. Küçük bir meditasyonum var bütün vücudumu ışıktan geçirdiğim. Ayrıca sabah kalkar kalkmaz mutlaka su içiyorum. Duşumu alıyorum, kremlerimi sürüyorum. Bunların hepsini öyle uzun uzun yapmak zorunda değilsiniz, önemli olan keyif alarak yapmak. Sonrasında iyi bir kahvaltı yaparım. Sevdiklerime güzel bir günaydın mesajı atmak, kızıma sarılmak, bunlar günü güzel başlatan şeyler.



Günü kaliteli geçirmek için zaman planlamasının püf noktaları neler?

İnsanların ‘zamanım yok’ demesine inanmıyorum, çünkü zaman planlaması yapmak ve önceliklerini belirlemek çok önemli. Gününü sürekli koşturarak geçiren kadınları da anlıyorum elbette ama yaptığımız şeyleri telaşla değil keyfini sürerek de yapabiliriz. Zihnimiz düzenli olduğunda o kaos bitiyor. Kaosu en iyi geçiren şey programlama yapmak, ajanda tutmak. Sonrasında huzur ve rahatlık geliyor.



Kariyer planınızda bundan sonra neler var?

‘İyi Yaşam’ konsepti, gerçekten çok keyif aldığım ve hayat kariyerimin de en önemli parçası. ‘İyi Yaşam’ konseptiyle ilgili bir kitap projem var sırada.