Azdığımızda annem terliği isabet ettirirdi

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Müzik dünyasının en önemli beyinlerinden biri: Ozan Doğulu

İnsanın soyadı Doğulu olunca, röportaj otomatikman aileyle, çocuklukla başlıyor: Çocukluğunuz ne kadar şenlikliydi?

Çooook. Ailecek neşeli insanlarız. Müzik ve sanat dolu bir evde büyüdüğümüz için ayrıca keyifli bir çocukluk geçirdim.



Yurdaer Doğulu’nun çocuğu olunca insan, hangi artılarla donanıyor?

Annemin hamileliğinden itibaren müzik sevgisi aşılanıyordu bize. Annemin karnında müzisyen olmuştum. Çocuk yaşlarda ailemin desteğiyle sahne alma şansı yakaladım. Bunların hepsi kocaman bir artı.



