Bade Süalp ile çok özel!

Paylaş Paylaş CROPY CROPY

Paylaş Paylaş CROPY CROPY

Işığıyla hayran bırakan güzel oyuncuyla hayat ritmini, aşkını ve planlarını konuştuk.

Röportaj: Eda Şentürk

Fotoğraf: Cihan Alpgiray



Bade İşcil Süalp’ten yansıyan ışık konusunda birçoğumuz hemfikiriz sanırım. Parıldayan bakışlarına eşlik eden yepyeni, kısacık saçlarıyla yine fazlasıyla güzeldi kapak çekimimiz sırasında. Çiçeği burnunda evli, güzel oyuncu mutluluğunu cömertçe hayatına yansıtıyor şu sıralar. Dizi projelerine bir süreliğine mola verip hem evliliğin tadını çıkaracağını hem de farklı projelerle ilgileneceğini anlatıyor. Büyükada’nın çiçek kokuları eşliğinde denize karşı bir otelde gerçekleştirdiğimiz çekimden geriye kalan nefis Bade İşcil Süalp fotoğrafları ve onun samimi cümleleriyle baş başa bırakıyoruz şimdi sizi…



Hayalinizdeki yerde misiniz şu an? Bu popüler hayatın hayalini kurmuş muydunuz? Nasıl hissediyorsunuz?

Hayalleriniz gerçekleştikçe başka hayallerin kapısını çalarsınız aslında. Ben şu an hayal etmediğim bir iş sayesinde; çünkü moda ve tekstil tasarımı eğitimi aldım ve bu doğrultuda bir iş hayatım olacağını hayal ediyordum, birçok kişiye ulaştım ve onların beğenilerini kazandım. Yaptığı işle böyle bir hissi yaşamak herkesin hayalidir herhalde. Bununla birlikte bu popülaritenin getirdiği ekstra sorumluluklar hissediyorsunuz, bu da daha dikkatli olmayı gerektiriyor. Zaten düzenli bir hayat yaşıyorum ama yine de kötü örnek teşkil etmemek için ekstra dikkat ediyorum. Bunun dışında sevilmek, beğenilmek, benimsenmek hatta eleştirilmek bile çok keyifli, çünkü kayda değer yaşadığımı hissediyorum.



Çekim sırasında çok dile getirdiniz 30 yaşınıza girmenin heyecanını… 30 yaş keşifleriniz neler?

Aslında hissettiğin yaştasındır derler ya, bence de öyle. 30’lu yaşlar kadının altın çağıdır, daha bir kadın olunur falan deniyor ama ben hep dediğim gibi, çocuk ruhlu ve enerji doluyum. Hele bir de heyecan verici bir şeyler yaşıyorsam, sevdiğim işi yapmak gibi, aşk gibi, sevdiklerimle olmak gibi... Yeniden doğmuş gibi olurum.



Birbiri ardına çok başarılı projelerde yer aldınız. Bundan sonrası için bu ivmeyi düşürmemek adına neler yapmayı düşünüyorsunuz?

Çalışmak, istemek ilk sırada tabii ama bence bu şansla da alakalı bir şey. Sonuçta dünya sinemalarına bile bakınca Oscar ödüllü bir oyuncu beğenilmeyen bir projede yer alabiliyor. Ben bugüne kadar içimdeki heyecana, projeye ve ekibe inanarak seçim yaptım. Bence doğru olanı seçtim ve sonuç pozitif oldu, umarım hep böyle olur.



