Taşrada büyümüş ama tam taşralı değil... Ürkek ve çekingen ama içe kapalı değil.
Kendini nerede
konumlandırıyorsun?
Sunuculukta daha tecrübeliyim.
12 yıldır yapıyorum. 7 yıldır
da oyuncuyum. Oyunculukta
öğrencilik bitmez. Her gün bir şeyler
öğreniyorsun. O yüzden oyunculukta yetiştim
demek imkansız.
Nasıl oyuncu oldun? Bir hikayesi var mı?
Oyunculuk, hayatın bana bir hediyesi. Benim
karar verdiğim, planladığım bir şey değildi.
Tamamen gelen teklifler doğrultusunda oldu.
Sen bu işi yaparsın diye mi teklif ettiler?
Ayşenur Yazıcı bir roman yazmış, ‘Bedriye’
adında. Anneannesinin hayatı... Bunun
bir sinema filmi ya da dizi film olması için
yapımcılarla görüşmüş. Ama her görüştüğüne
benden söz etmiş. Sonra yapımcılar beni aradı.
İlk önce “Ben yapamam” dedim. Sonra “Olabilir”
dedim. Şahika Tekand’dan oyunculuk dersleri
almaya başladım. Sonra yapıp yapamayacağımı
zaten kamera önünde verilen metinlerde o
çalışmalar sonucu görebiliyorsun. Oyunculuk
böyle başladı.
Kendine oyuncu diyor musun?
Oyuncu oldum diyemiyorum hala. Oyunculuk
yapmaya açık biriyim.
Nasıl buluyorsun peki kendini? İyi bir oyuncu
olarak mı görüyorsun?
Benim tek derdim şu: Okuduğum senaryonun
bana hissettirdiğini ben hissettirebiliyor muyum?
Buna bakıyorum.
Sen aslında habercilikle, haber sunarak
başladın... Yeniden habercilik düşünüyor
musun?
Benim yaptığım haber spikerliğiydi. Düz, hiçbir
şey katmadan, katamadan yaptığım bir işti.
Bundan sonra kendimden bir şey katabileceğim
tarzda bir haber programı yapabilirim. Yeniden
haber spikerliğine dönmem. Daha benim
gözümle, daha benim yorumumla, vücut dilimi,
yorumlarımı katabileceğim, kendim olabileceğim
bir program olabilir ileride.
Bu arada televizyona da program yapıyorsun.
‘Bi Dünya Tasarım’ diye bir program yapıyorum
TRT Türk için. Yeni sezonda devam edecek.
Şöyle baba bir yönetmenden filminde oynaman
için teklif gelse?
Hemen kabul ederim...
Nasıl birisin sen? Çekingen, ürkek, atak,
tuttuğunu koparan? Hangisi?
Kesinlikle atak değilim. Çekingenim.
Çekingenlik olumsuz etkilemiyor mu
mesleğini?
Genelde olumsuz etkileri oluyor. Çünkü bizim
meslekte talep etmek gerekiyor sanırım. Ama
benim ödüm patlıyor talep etmekten.