“Bakmayın ürkek göründüğüme, ben komiğim aslında”

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Taşrada büyümüş ama tam taşralı değil... Ürkek ve çekingen ama içe kapalı değil.

Kendini nerede konumlandırıyorsun?

Sunuculukta daha tecrübeliyim. 12 yıldır yapıyorum. 7 yıldır da oyuncuyum. Oyunculukta öğrencilik bitmez. Her gün bir şeyler öğreniyorsun. O yüzden oyunculukta yetiştim demek imkansız.



Nasıl oyuncu oldun? Bir hikayesi var mı?

Oyunculuk, hayatın bana bir hediyesi. Benim karar verdiğim, planladığım bir şey değildi. Tamamen gelen teklifler doğrultusunda oldu.



Sen bu işi yaparsın diye mi teklif ettiler?

Ayşenur Yazıcı bir roman yazmış, ‘Bedriye’ adında. Anneannesinin hayatı... Bunun bir sinema filmi ya da dizi film olması için yapımcılarla görüşmüş. Ama her görüştüğüne benden söz etmiş. Sonra yapımcılar beni aradı. İlk önce “Ben yapamam” dedim. Sonra “Olabilir” dedim. Şahika Tekand’dan oyunculuk dersleri almaya başladım. Sonra yapıp yapamayacağımı zaten kamera önünde verilen metinlerde o çalışmalar sonucu görebiliyorsun. Oyunculuk böyle başladı.



Kendine oyuncu diyor musun?

Oyuncu oldum diyemiyorum hala. Oyunculuk yapmaya açık biriyim.



Nasıl buluyorsun peki kendini? İyi bir oyuncu olarak mı görüyorsun?

Benim tek derdim şu: Okuduğum senaryonun bana hissettirdiğini ben hissettirebiliyor muyum? Buna bakıyorum.



Sen aslında habercilikle, haber sunarak başladın... Yeniden habercilik düşünüyor musun?

Benim yaptığım haber spikerliğiydi. Düz, hiçbir şey katmadan, katamadan yaptığım bir işti. Bundan sonra kendimden bir şey katabileceğim tarzda bir haber programı yapabilirim. Yeniden haber spikerliğine dönmem. Daha benim gözümle, daha benim yorumumla, vücut dilimi, yorumlarımı katabileceğim, kendim olabileceğim bir program olabilir ileride. Bu arada televizyona da program yapıyorsun. ‘Bi Dünya Tasarım’ diye bir program yapıyorum TRT Türk için. Yeni sezonda devam edecek.



Şöyle baba bir yönetmenden filminde oynaman için teklif gelse?

Hemen kabul ederim...



Nasıl birisin sen? Çekingen, ürkek, atak, tuttuğunu koparan? Hangisi?

Kesinlikle atak değilim. Çekingenim.



Çekingenlik olumsuz etkilemiyor mu mesleğini?

Genelde olumsuz etkileri oluyor. Çünkü bizim meslekte talep etmek gerekiyor sanırım. Ama benim ödüm patlıyor talep etmekten.

