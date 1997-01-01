Barış Falay: Ailemi çok severim gerisi hikaye...

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‘Ezel’ dizisiyle favorilerimize eklendi. ‘Medcezir’ dizisiyle sempatimizi toplamaya devam ediyor... Barış Falay, sadece iyi bir oyuncu değil, aynı zamanda iyi bir aile babası. Hayatının dönüm noktasını, eşini gördüğü gün olarak ifade edecek kadar da aşk adamı...

‘Çiçek Taksi’, ‘Dadı’ ve ‘Aliye’ gibi döneminin en sevilen dizilerinde de rol aldı ama asıl çıkışını ‘Ezel’deki Kerpeten Ali karakteriyle yakaladı. Atıf Yılmaz’ın unutulmaz ‘Selvi Boylum Al Yazmalım’ filminden serbest bir anlatımla gümüş ekrana da uyarlanan ‘Al Yazmalım’daki Cemşit karakteriyle bir kez daha gönüllerde taht kurdu. Son olarak ‘Medcezir’de izliyoruz kendisini Selim Serez karakterine hayat verirken.



Ankara Üniversitesi DTCF Tiyatro Bölümü’nü bitirdikten sonra 1997 yılında İzmit Şehir Tiyatrosu sanatçısı olan Barış Falay, son dönemin en başarılı isimlerinden biri kuşkusuz. ‘Hamlet’, ‘Üç Kuruşluk Opera’, ‘Kamyon’, ‘Kırmızı Yorgunları’, ‘Azizname’ ve ‘Yaşar Ne Yaşar Ne Yaşamaz’ın da aralarında bulunduğu birçok oyunda rol alan Falay ile Santralİstanbul’un içinde yer alan Enerji Müzesi’nde buluştuk. Hem çok özel bir çekim yaptık hem de tiyatro oyunculuğundan dizi dünyasına, hayatının dönüm noktasından yeni projelerine birçok konuda keyifli bir söyleşi gerçekleştirdik. “Ailemi çok severim, gerisi hikaye” diyen Barış Falay zengin iç dünyasını büyük bir samimiyetle açtı, gerisi için röportajı okumanız gerekiyor.



