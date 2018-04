Başarısı tesadüf değil!

Dünya moda sahnesindeki tek türk top model olması sizce tesadüf olabilir mi?

İş kadını kafasında bir model

Bir çeşit peri masalı onunki… 14 yaşındayken Danimarka’daki bir alışveriş merkezinde ünlü bir fotoğrafçı tarafından keşfediliyor. Fotoğrafı çekilerek, ‘Supermodel of Denmark’ yarışmasına katılması teşvik ediliyor. Ve zafer onun! Tesadüfen katıldığı yarışmada, binlerce aday arasından birincilikle ayrılıyor. Ardından Paris, Hamburg, Münih, Sidney, Lizbon, Dubai gibi dünya çapında en önemli moda merkezlerindeki tam 20 ajansa kayıt oluyor. Hala da bu ajanslarla birlikte çalışıyor. Paris’te başlayan modellik kariyeri, Zeki Triko çekimleri ile birlikte Türkiye’ye taşınıyor. Bu da, 11 yıl önceye denk geliyor. Sonrası artık bir peri masalı hikayesinden öte, ‘çalış, tırmala, hak et’ durumuna dönüşüyor…



Onu görünce, ilk düşündüğünüz şey kesinlikle çok zayıf olduğu. Çekim bitince aklınızda kalan son şeyse, çok konuştuğu! O arada neler mi düşünüyor insan? Türkiye’de model denince akla ilk gelen isimlerden birkaçını sayın deseler, içinde neden mutlaka Tülin Şahin oluyor sorusunun yanıtını buluveriyor… Şeytan tüyü olduğu, samimi olduğu, güzel bacakları olduğu ayrı bir konu. Onun sırrı kesinlikle şu: Ünlü bir model ama kafası iş kadını gibi çalışıyor! Bu kafa yapısında, 19 yaşına kadar yaşadığı Danimarka’nın havasının estiği aşikar. Bu bağlamda; “Modellik mesleğini sınıf atlama, zengin koca bulma, oyunculukta rol kapma, assolist olma aracı olarak kullanmayan tek model” şeklindeki ekşi sözlük yorumuna hak vermemek elde değil! Tülin Şahin deyince, makyözden fotoğrafçıya herkes, ‘ne kadar disiplinli’ olduğundan bahsediyor hemen. “Neden böylesin?” dediğimizde, “Bu benim işim, mesleğim. Kimseye çile çektirmek üzere sabah işe gitmiyorum ki! Ne gerek var, özensiz ve disiplinsiz olup ortamı germeye. Her işime ilk ve tek işimmiş gibi gidip aynı özeni, performansı ve disiplini gösteririm. Her zaman söylenen saatte orada olmuşumdur, olağanüstü bir hal olmadığı sürece son dakika çekimlerimi iptal etmem, çalıştığım markalara özenli davranırım. Ama karşımdakiler bunu suiistimal ederlerse, o zaman canavarlaşabilirim” diyor.