Dünya moda sahnesindeki tek türk top model olması sizce tesadüf olabilir mi?
İş kadını kafasında bir model
Bir çeşit peri
masalı onunki…
14 yaşındayken
Danimarka’daki bir
alışveriş merkezinde
ünlü bir fotoğrafçı tarafından keşfediliyor.
Fotoğrafı çekilerek, ‘Supermodel of Denmark’
yarışmasına katılması teşvik ediliyor. Ve zafer
onun! Tesadüfen katıldığı yarışmada, binlerce
aday arasından birincilikle ayrılıyor. Ardından
Paris, Hamburg, Münih, Sidney, Lizbon,
Dubai gibi dünya çapında en önemli moda
merkezlerindeki tam 20 ajansa kayıt oluyor.
Hala da bu ajanslarla birlikte çalışıyor.
Paris’te başlayan modellik kariyeri, Zeki Triko
çekimleri ile birlikte Türkiye’ye taşınıyor.
Bu da, 11 yıl önceye denk geliyor. Sonrası
artık bir peri masalı hikayesinden öte, ‘çalış,
tırmala, hak et’ durumuna dönüşüyor…
Onu görünce, ilk düşündüğünüz şey kesinlikle
çok zayıf olduğu. Çekim bitince aklınızda
kalan son şeyse, çok konuştuğu!
O arada neler mi düşünüyor insan? Türkiye’de
model denince akla ilk gelen isimlerden
birkaçını sayın deseler, içinde neden mutlaka
Tülin Şahin oluyor sorusunun yanıtını
buluveriyor…
Şeytan tüyü olduğu, samimi olduğu, güzel
bacakları olduğu ayrı bir konu. Onun sırrı
kesinlikle şu: Ünlü bir model ama kafası
iş kadını gibi çalışıyor! Bu kafa yapısında,
19 yaşına kadar yaşadığı Danimarka’nın
havasının estiği aşikar. Bu bağlamda;
“Modellik mesleğini sınıf atlama, zengin
koca bulma, oyunculukta rol kapma, assolist
olma aracı olarak kullanmayan tek model”
şeklindeki ekşi sözlük yorumuna hak
vermemek elde değil!
Tülin Şahin deyince, makyözden fotoğrafçıya
herkes, ‘ne kadar disiplinli’ olduğundan
bahsediyor hemen. “Neden böylesin?”
dediğimizde, “Bu benim işim, mesleğim.
Kimseye çile çektirmek üzere sabah işe
gitmiyorum ki! Ne gerek var, özensiz ve
disiplinsiz olup ortamı germeye. Her işime
ilk ve tek işimmiş gibi gidip aynı özeni,
performansı ve disiplini gösteririm. Her
zaman söylenen saatte orada olmuşumdur,
olağanüstü bir hal olmadığı sürece son dakika
çekimlerimi iptal etmem, çalıştığım markalara
özenli davranırım. Ama karşımdakiler
bunu suiistimal ederlerse, o zaman
canavarlaşabilirim” diyor.