"Başka bir boyuttayım"

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Çağla Şıkel Altuğ ile çok özel bir röportaj...

Ekranlara bomba gibi dönen Çağla Şikel Altuğ, mutlu bir ilişki, ideal anne profili ve başarılı bir kariyerle tekrar karşımızda! İyi bir ressamın o şahane manzara tablosunda baş kahraman… Siyah ve beyazın tüm asaleti de üzerinde!



Ekranlara iki programla birlikte bomba gibi döndün. Evde çocuklar, diğer yanda iş hayatı... Nasıl bir karmaşa içindesin şu anda?

Ekrana bir döndüm pir döndüm gibi oldu. Şu anda haftanın dört günü, çok ciddi, çok yoğun bir tempoda çalışıyoruz. Bir de ‘Bugün Ne Giysem?’in yanında ‘En Büyük Show’ programı var. Yedi gün televizyona program yapıyoruz aslında öyle görünüyor. Kostüm provaları, dans provaları, dış çekim provaları var. Bayağı bir yorucu tempo içindeyiz. Ben çalışmayı seven biri olarak tabii ki mutluyum bu durumdan.



Nasıl yetişiyorsun her yere? Bu enerjiyi nereden buluyorsun? Bir şeyler eksik kalıyor hissi yaşamıyor musun?

Bana ‘Bir çocuk hiç çocuk, iki çocuk çok çocuk’ diyorlardı. Hakikaten birini yedir, birini uyut, sonra diğerini yedir zor oluyor. Bir de Kuzey Uzay’la ilgilenmemi pek kabullenmiyor, hoşlanmıyor. Arıza çıkarmıyor ama o kadar cool ki, onunla ilgilenmemden mutsuz olduğunu anlıyorum. O dengeyi kurmakta biraz zorlanıyoruz ama bunun için çabalıyoruz. Bir yanda da kocam var. Tabii ki birbirimize çok vakit kalmıyor, önceliğimiz çocuklar oluyor.



Kendini şu anda nasıl hissediyorsun?

Çok yorgunum ama çok mutluyum. Birçok insan gibi ben de çalışarak besleniyorum. Ben ne kadar çok çalışırsam, işimde başarılı olursam, sevincim ve mutluluğum da o kadar aileme yansıyor. Şu anda en keyifli zamanlarımızdayız aslında.



