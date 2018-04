Bedük’le dansa "Go"

Paylaş Paylaş CROPY CROPY

Paylaş Paylaş CROPY CROPY

Bedük, yeni albümü “go” ile bizi 40 ve 50’li yılların danslarına götürüyor.

Dans müziğinde kendine özgü bir yer edinen Bedük, “Automatik” şarkısına çektiği düğün salonu klibiyle geniş kitlelere ulaşmıştı. Ne olduysa o klipten sonra oldu, herkes kolbastı çılgınlığına tutuldu. Ama o kendini bu çılgınlığın içinde geride tutmayı başardı. “O büyük patlamada boğulmaktan kendimi kurtardım” diyor.



Bedük’ün sahnede görmeye alışık olduğumuz gibi, normal hayatta güneş gözlüğüyle ve takım elbiseyle dolaştığını sanmayın. Bu durumu “Çünkü o Bedük, ben Serhat’ım” diye açıklıyor. Röportaja başladığımızda ilk dikkatimizi çeken hep, bir yerlere yetişecekmiş gibi hızlı konuşması. Bir de sürekli sakalıyla oynuyor. Sonradan anlıyoruz ki, gerginliğinin nedeni yeni albümünün henüz tam olarak hazır olmaması! Biz bu röportajı yaparken henüz çıkmamış olan ve 8 Şubat’ta çıkacak albümü için, bir şarkı sözü ve düzenlemesinin eksik olduğunu söylüyor! Ama bu her albüm öncesi bir “Bedük klasiği” halini almış. Çünkü şarkıcı, albümün çıkışına sayılı günler kala “Bu albümün şöyle bir şarkıya ihtiyacı var” deyip, yeni fikirlerin peşine düştüğünü söylüyor.



Albümünün adı GO… Nereye gidiyor bu albüm?

Bu albümün uzun süre gidesi var. Normalde bir-bir buçuk sene arayla albüm yapıyorum, bu defa bunun biraz daha uzun gitmesini, daha fazla klip çekmeyi istiyorum. Hem de aşağı yukarı her şarkıda “go” diyorum. Tamamen tesadüf eseri… O yüzden albümün adı bu oldu. İkinci albümüm “Dance Revolution” çok hızlı bir albümdü, bütün şarkılar hit’ti neredeyse. İlk albümümde de daha mid tempolar vardı. Hem kafana kafana indiren, hem de oturup dinleyebileceğin şarkılar. Üçüncü albümde bu ikisinin ortasını buldum aslında. Hem çok hızlı, hem mid tempolar var. Ayrıca bu albüm daha olgun bir albüm oldu diyebilirim. Bundan yıllar sonra “Bedük kimdir, ne yapmıştır?” diye baktığın zaman, “GO” albümünü gösterebilirsin.



Şarkılarının kliplerinde ilginç temalar görüyoruz. Düğün salonu ve kolbastı, orta oyun kahramanları “Aşuk ile Maşuk” gibi... Bu çok konuşulan kliplerinden sonra sırada ne var?

Bu klipler ses getirsin diye özellikle yaptığımız bir şey değil. Şarkıyı nasıl öne çıkartabiliriz diye düşünüyoruz. Her zamanki gibi klip olayına farklı bakacağız. Enteresan şeyler gelebilir, bekleyin!