Röportaj: Sinem Gürleyük
Fotoğraf: Tayfun Çetinkaya
Modayı ne kadar yakından takip ediyorsunuz?
Elimden geldiği kadar blog’lar, moda haftaları ve moda dergileri üzerinden takip ediyorum. Ancak yine de bir klişeden bahsetmeden geçemeyeceğim; moda insanın kendine yakışandır. Ne yapalım, gerçek bu!
Giyinmek ve alışveriş yapmak hayatınızın ne kadarını kaplıyor?
Arzularımı bastırmaya çalışıyorum yoksa arzu nesnesi olacak bir ayakkabı, elbise benim için vazgeçilmez olabilir, o yüzden kendimi engelliyorum bu konuda biraz.
Stilinizin vazgeçilmez üç kuralı ne?
Her şeyden önce kurallar beni yorar. Ruh halime göre farklı tarzlarım olabilir. Bir gün jean ve tişörtle ile kendimi seksi hissedebilirim. Ertesi gün çok daha ‘casual’ olabilirim.
Peki, tarzınızı nasıl tanımlıyorsunuz?
Sofistike, elegan ve spor.
Dolabınızın vazgeçilmezleri arasında neler var?
American Vintage tişörtlerim, deri montlarım, aksesuarlarım, J Brand jean’lerim, kırmızı Miu Miu paltom, Tod’s loafer’larım ve Bottega Veneta krokodil çantam.
Kombinlerinizi tamamlayan en önemli aksesuar hangisi?
Mücevherlerim!
Vazgeçemediğiniz alışveriş duraklarınız nereler?
Nişantaşı, Galata ve yurt dışı seyahatleri.
Giyinirken moda kurallarına mı kendi tarzınıza mı sadık kalırsınız?
Kendi tarzım demek çok isterdim, ama moda çok büyük bir hızla değişen ve ayak uydurmak için çok büyük mesai harcanması gereken bir sektör. Ama ben bu konuda çok şanslıyım. Çünkü beni çok iyi anlayan ve tüm dünyayı takip eden bir stil danışmanım var. Elif Akça sayesinde işin özeti ile buluşabiliyorum. Alışverişlerimizi, kombinlerimizi birlikte yapıyoruz. Elif beni doğru tasarımcılara, tasarımlara ve markalara yönlendiriyor.
Bir kıyafeti sadece beğenmek sizin için satın alma sebebi mi?
Maalesef evet.
Erdil Yaşaroğlu’yla hayatınızı birleştirdiniz. ‘Ben tam evlilik insanıymışım’ diyor musunuz?
Dediğim zamanlar çoğunlukta.
Evlilik aşkı öldürüyor mu?
Biz Erdil’le dokuz senedir beraber olduğumuza göre öldürmüyor! Dilerim bir ömür aşkımız devam eder.
Hayatınızı evlilikten önce ve sonra diye ayırsanız nelerin değiştiğini söyleyebilirsiniz?
Evlilikten önce keyifliydi, evlendikten sonra hayli güzelleşti diyebilirim.
Anne olmaya ne kadar yakın hissediyorsunuz kendinizi?
Eeee vakit yavaş yavaş geliyor, ben de bu fikre alıştırıyorum kendimi.
30’lu yaşlar size ne kattı? Neleri değiştirdi?
Klasik bir cevap vermek isterdim. Mesela keşke çok daha olgun, çok daha sakin, kendimle barıştığım bir döneme girdim diyebilsem. Hiç böyle şeyler olmadı bende. 18’imdeki heyecanım, yaşam arzum, çelişkilerim devam ediyor. Tek değişen şey, koyduğum hedeflere ulaşmak için kararlılığımın artması.
Bir dönem dizisinde oynamanın en keyifli yanı ne?
Zamanın ruhunu taşıyan o muhteşem kostümlerle tarihte yolculuğa çıkmak çok büyük keyif.
Neriman’ın yaptıklarının sizce onaylanır tarafı var mı?
Objektif bir cevap vereceğim; Neriman çok aşık bir kadın. Seven hangi kadın aşkını kaybetmemek için bunları yapmaz ki? Ama itiraf etmeliyim ki, bazen canlandırırken ben de ona kızabiliyorum.
Sokakta kızmaya başladılar mı Neriman’a?
Aksine çok pozitif geri dönüşler alıyorum. Sanırım gerçek hayatta Neriman ile uzaktan yakından ilgimin olmamasıyla bağlantılı bir durum var ya da kariyerimde önceden canlandırdığım iyi yürekli karakterlerin etkisi olabilir.
‘Çalıkuşu’nun daha önceki versiyonlarıyla bir kıyas yapıyor musunuz?
Kıyas yapmam söz konusu olamaz. Küçüklüğümde Aydan Şener’in canlandırdığı Çalıkuşu’na hayrandım, Kenan Kalav’a her genç kız gibi aşıktım.
‘Çalıkuşu’nun işiniz olması dışında sizin için değerli olan yanı ne?
Geçmişte izlerken hayaller kurduğun Türk edebiyatının en önemli yazarlarından Reşat Nuri Güntekin’in en sevdiğim eseri ‘Çalıkuşu’nda bir karaktere can vermek, benim için bir rüyanın gerçekleşmesi gibi.
Spor yapıyor musunuz? Özel bir diyetiniz var mı?
Günün büyük vaktini sette geçirdiğim için düzenli spor yapmaya pek vaktim kalmıyor. Diyetlerle de aram pek iyi değil, daha doğrusu genetik mirasımdan dolayı bugüne kadar pek ihtiyaç duymadım galiba.
Her akşam yatmadan önce cildiniz için neler yaparsınız?
Asla makyajımla uyumam. Cildimi bol su ile yıkayarak temizlerim. Toniğimi, kremlerimi sürer yatarım.
Bağımlısı olduğunuz güzellik ürünleri hangileri?
Son birkaç senedir Sjal Kozmetik ürünlerini kullanıyorum ve çok memnunum.
Evde cilt bakımınız için ne kadar vakit ayırıyorsunuz, neler yapıyorsunuz?
Evde cildimi temiz tutmak, düzenli nemlendirmek dışında pek bir şey yapmıyorum. Ayda bir düzenli cilt bakımına gidiyorum.
Makyaj çantanızın vazgeçilmez markaları ve ürünleri neler?
Make Up For Ever, Nars ve Mac’in makyaj ürünlerini seviyorum. Makyaj çantamın vazgeçilmezleri ise Michael Kors parfümüm ve Yves Saint Laurent 37 numara uçuk pembe rujum.