‘Çalıkuşu’nun Neriman’ı Begüm Kütük Yaşaroğlu’nu dizi nedeniyle abartılı dönem kıyafetleri içinde görmeye çok alıştık. Günlük hayatındaysa tam tersi bir stili var. Güzel oyuncunun kendi gardırobunda ne var, ne yok merak ettik dolabının favorilerini askıdan indirdik!





Röportaj: Sinem GürleyükFotoğraf: Tayfun ÇetinkayaElimden geldiği kadar blog’lar, moda haftaları ve moda dergileri üzerinden takip ediyorum. Ancak yine de bir klişeden bahsetmeden geçemeyeceğim; moda insanın kendine yakışandır. Ne yapalım, gerçek bu!Arzularımı bastırmaya çalışıyorum yoksa arzu nesnesi olacak bir ayakkabı, elbise benim için vazgeçilmez olabilir, o yüzden kendimi engelliyorum bu konuda biraz.Her şeyden önce kurallar beni yorar. Ruh halime göre farklı tarzlarım olabilir. Bir gün jean ve tişörtle ile kendimi seksi hissedebilirim. Ertesi gün çok daha ‘casual’ olabilirim.Sofistike, elegan ve spor.American Vintage tişörtlerim, deri montlarım, aksesuarlarım, J Brand jean’lerim, kırmızı Miu Miu paltom, Tod’s loafer’larım ve Bottega Veneta krokodil çantam.Mücevherlerim!Nişantaşı, Galata ve yurt dışı seyahatleri.Kendi tarzım demek çok isterdim, ama moda çok büyük bir hızla değişen ve ayak uydurmak için çok büyük mesai harcanması gereken bir sektör. Ama ben bu konuda çok şanslıyım. Çünkü beni çok iyi anlayan ve tüm dünyayı takip eden bir stil danışmanım var. Elif Akça sayesinde işin özeti ile buluşabiliyorum. Alışverişlerimizi, kombinlerimizi birlikte yapıyoruz. Elif beni doğru tasarımcılara, tasarımlara ve markalara yönlendiriyor.Maalesef evet.Dediğim zamanlar çoğunlukta.Biz Erdil’le dokuz senedir beraber olduğumuza göre öldürmüyor! Dilerim bir ömür aşkımız devam eder.Evlilikten önce keyifliydi, evlendikten sonra hayli güzelleşti diyebilirim.Eeee vakit yavaş yavaş geliyor, ben de bu fikre alıştırıyorum kendimi.Klasik bir cevap vermek isterdim. Mesela keşke çok daha olgun, çok daha sakin, kendimle barıştığım bir döneme girdim diyebilsem. Hiç böyle şeyler olmadı bende. 18’imdeki heyecanım, yaşam arzum, çelişkilerim devam ediyor. Tek değişen şey, koyduğum hedeflere ulaşmak için kararlılığımın artması.Zamanın ruhunu taşıyan o muhteşem kostümlerle tarihte yolculuğa çıkmak çok büyük keyif.Objektif bir cevap vereceğim; Neriman çok aşık bir kadın. Seven hangi kadın aşkını kaybetmemek için bunları yapmaz ki? Ama itiraf etmeliyim ki, bazen canlandırırken ben de ona kızabiliyorum.Aksine çok pozitif geri dönüşler alıyorum. Sanırım gerçek hayatta Neriman ile uzaktan yakından ilgimin olmamasıyla bağlantılı bir durum var ya da kariyerimde önceden canlandırdığım iyi yürekli karakterlerin etkisi olabilir.Kıyas yapmam söz konusu olamaz. Küçüklüğümde Aydan Şener’in canlandırdığı Çalıkuşu’na hayrandım, Kenan Kalav’a her genç kız gibi aşıktım.Geçmişte izlerken hayaller kurduğun Türk edebiyatının en önemli yazarlarından Reşat Nuri Güntekin’in en sevdiğim eseri ‘Çalıkuşu’nda bir karaktere can vermek, benim için bir rüyanın gerçekleşmesi gibi.Günün büyük vaktini sette geçirdiğim için düzenli spor yapmaya pek vaktim kalmıyor. Diyetlerle de aram pek iyi değil, daha doğrusu genetik mirasımdan dolayı bugüne kadar pek ihtiyaç duymadım galiba.Asla makyajımla uyumam. Cildimi bol su ile yıkayarak temizlerim. Toniğimi, kremlerimi sürer yatarım.Son birkaç senedir Sjal Kozmetik ürünlerini kullanıyorum ve çok memnunum.Evde cildimi temiz tutmak, düzenli nemlendirmek dışında pek bir şey yapmıyorum. Ayda bir düzenli cilt bakımına gidiyorum.Make Up For Ever, Nars ve Mac’in makyaj ürünlerini seviyorum. Makyaj çantamın vazgeçilmezleri ise Michael Kors parfümüm ve Yves Saint Laurent 37 numara uçuk pembe rujum.