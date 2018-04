Ben kimim? Bu hayatın ne kadarı bana ait?

Hürriyet yazarı Mehmet Y. Yılmaz

Fenerbahçeliliği onun alametifarikası. Şu anda aynı zamanda Doğanburda Dergi Grubu’nun CEO’su, Ama benim kıskandığım makamı ya da başarıları değil, leyleği havada görmesi ve inanılmaz güzel rotalara seyahat etmesi. Hep bir punduna getirip ona seyahat soruları sormak istiyordum. Kısmet bugüneymiş



Bu yıl leyleği havada gördünüz. Bir sürü yere seyahat ettiniz. Nerelere gittiniz? Liste istiyorum…

Ocak ayında ilk gezimi ‘Kuzey Kutup Dairesi’ne yaptım. İstanbul’dan Helsinki üzerinden Rovaniemi’ye uçtum. Huskylerin çektiği kızaklara bindim, çok üşüdüm ama gördüğüm güzelliklere değdi. Dönüş yolunda bir gece Helsinki’de, bir gece de Stockholm’de kaldım. Stockholm’e bayılıyorum. Önümüzdeki yılın gezilerinden biri özel olarak bu kente olacak. Daha önce hep birer gece kalmıştım, bu kez üç-dört gün kalmayı planlıyorum. Sonra Transsibirya Ekspresi ile Vladivostok’tan, Moskova’ya kadar gittim. 15 günlük tren yolculuğu, Sibirya steplerinin karlar altındaki görüntüleri, yol boyunca uğradığım kentler rüyama giriyor hâlâ. Bir hafta süren ve Frankfurt’ta başlayıp, Bremen’de biten ‘Grimm Kardeşler Yolu’ turunu yaptım. Ege Adaları’na iki tur yaptım. Birini tekneyle, Kos, Leros, Lipsos olarak. Diğerini ise feribotlarla Sikladlara yaptım. Mikonos, Paros, Syross olarak. Brezilya’da Sao Paulo’da bir uluslararası toplantıya katıldım, bir beş gün de orada kaldım. Frankfurt Kitap Fuarı’na gittim. Düsseldorf’ta bir iş toplantısına ve sergi açılışına gittim. Kızım New York’ta öğrenci. Bir hafta ona gittim, bu röportaj yayımlanırken yine orada olacağım. Münih’e yönetim kurulu toplantısına gideceğim. Umarım planlanmamış bir yolculuk daha çıkar karşıma!



Süpermiş! Sizi en baştan çıkaran seyahat hangisiydi?

Transsibirya Ekspresi ile yaptığım Sibirya gezisi ve Syros Adası’nda geçirdiğim iki geceyi sanıyorum hiç unutmayacağım.



Transsibirya Ekpresi ne kadar büyüleyici? Kaç gün sürüyor? İnsan o trene adım atınca ne hissediyor?

Tren yolculuğu 15 gün sürdü. İki gece Vladivostok’ta, iki gecede Moskova’da kaldım. Yol boyunca Irkutsk, Baykal Gölü, Ulan Ude, Ulan Bator, Novosibirsk, Yekaterinburg, Suzdal gibi kentlerde kaldım. Trene binerken, “Bu kadar uzun yol nasıl biter?” diye düşünüyordum. Yaklaşık 11 bin kilometre. Nasıl geçtiğini alamadım bile. Moskova’da trenden indikten sonra birbirine bağlantılı odalarda kaldığım arkadaşım Mustafa beni yemeğe gitmek için uyandırınca, “Ne oldu, neden durduk?” diye sormuşum. Hala uykumdan tren durmuş zannıyla uyandığım oluyor.



Tren seyahatinin en etkileyici şeyi...

Durmaksızın hareket ediyor olmak duygusu. Her şey akıp gidiyor: Zaman, hayatın, ağaçlar, göller, dereler, şehirler, insanlar.



Trende giderken hayatınızı gözden geçiriyor musunuz?

Hayatımız, üzerinde açık seçik ?kirlere sahip olduğumuz oranda bizimdir. Onun için yaşadığım hayatın anlamını zaten hep sorgularım. İnsanı biraz huzursuz eden bir durum ama artık buna engel olamıyorum. Ben kimim, bu hayatın ne kadarı bana ait, hiç olmazsa bana ait olan kısmının değerini bilebiliyor muyum, hakkını verebiliyor muyum? Bu soruları sorar dururum. Trende bunu yapmak daha da kaçınılmaz bir durum. Çünkü dediğim gibi her şey akıp gidiyor. Adeta hayatının akıp gittiğini seyrediyorsun trenin pencerelerinden.



Trenle seyahat ederken ne tür duygular, uçakla uçarken ne tür duygular, tekneyle giderken ne tür duygular uçuşuyor beyninizde...

Milan Kundera, ‘Yavaşlık’ isimli romanında hatırlamanın hız ile ilgili olduğunu anlatıyor. Yavaş yaşadıklarını hatırlıyorsun, hızlı yaşadıkların benzer bir hızla silinip gidiyor aklından. Bu üç araçla yolculuk biraz bu durumu çağrıştırıyor. En yavaşı tekne. Ve orada geçen her saniyenin bir değeri var. Değişen rüzgâr, hiçbiri diğerine benzemeyen dalgalar. Kendinle hesaplaşmak için yapılacak en iyi yolculuk yelkenli bir teknede olanı bence. Ama hangisinde olursan ol, kendi başına düşünmek için zamanın oluyor. Uçakta, ne kadar uzun olursa olsun daha az zaman var. Düşünsene, en uzunu 13 saat sürüyor!



Mustafa Oğuz’la gittiniz Sibirya’ya. Neler konuştunuz yol boyu?

Mustafa, hayattaki en iyi arkadaşlarımdan birisi. Zaten, “iyi arkadaşım” diyebileceğim de sanıyorum 10 kişiyi bulmaz. Onunla çok seyahat ettim. Zaten tekne gezilerini de onunla yapıyorum. Tekne onun! En iyi tekne benim için! Mustafa ile yolculuğun iyi yönü, kibarlık olsun diye birbirimizle konuşmak zorunda olmamamız. 15 günlük tren yolculuğu boyunca iki kitap bitirdim, videoda 7 tane ?lm seyrettim. O da benzer şekilde kendini eğlendirdi. Elbette, ‘votka’ ve yemek molalarında ve tren kentlerde durduğunda birlikteydik. Konuşmalarımız genellikle duracağımız kentte ne yapacağımız, nereleri görebileceğimiz üzerineydi. Yol boyunca karşılaştığımız, tanıştığımız insanlar ile ilgili olarak da konuştuk. Gezide rakı olmadığı için memleket meselelerini konuşmadık hiç. Votka içtiğimiz için olsa gerek, daha çok Rusya’nın meselelerini konuştuk. Kadınlar neden bu kadar güzel, istasyonlar neden bu kadar pis gibi gerçek meseleler!