Bir İstanbul Masalı dizisiyle şöhreti yakalayan Ahu Türkpençe.
Ahu Türkpençe, uzun süren sessizliğini bozdu ve üç yeni
projeyle birlikte geri döndü. Yeni dizisi, ‘Ateşe Yürümek’te
Yavuz Bingöl’le başrolü paylaşan Ahu Türkpençe, diğer
yandan Duru Tiyatro’da, ‘Sondan Sonra’ oyunundaki rolüyle
dikkatleri üzerine çekiyor.
Televizyon ve tiyatronun yanı sıra vizyondaki, ‘Denizden
Gelen’ isimli sinema filminde de başrol oyunculuğunu
üstlenen ünlü oyuncu, yeteneğinin sınırlarını zorluyor.
Ancak göz önünde olmasına rağmen Ahu’nun, ‘star olmak’
gibi bir derdi yok. Basından ne kadar uzak durursa, özel
hayatına dair ne kadar az şeyi paylaşırsa, o kadar inandırıcı
olacağına inanıyor. O yüzden derdi star gibi görünmek değil,
‘iyi oyuncu olmak’. Buyurun, Ahmet Hakan’ın röportajına...
Üniversitede ne okudunuz?
Fizik okudum.
Fizik mi?
Evet. Lisedeki fizik öğretmenimden çok etkilenmiştim; o yüzden tercih
ettim. Sonra, bana göre olmadığını fark ettim. Üçüncü senede bıraktım
fiziği.
Peki oyunculuk?
Üniversitede hobi olsun diye pandomime başladım. Pandomim kursu
aldığım yerde pandomim tiyatrosu yapan profesyonel oyuncular vardı.
Beni de kendi gruplarına aldılar; onlarla beraber pandomim tiyatrosu
yaptım.
Çocukluk hayaliniz yok muydu oyunculuk için? Her şey üniversitede
mi başladı yani?
Hiç yoktu. Gerçekten hiç yoktu. Çok küçükken Adile Naşit’i çok
seviyordum; onun bir tiyatro oyununa götürmüştü annem beni. Ama
Adile Naşit rahmetli olunca çok üzüldüm, küstüm tiyatroya. Çocukluk
tabii… Bir daha beni hiçbir tiyatroya götüremediler.
Bu zamana kadar neler yaptınız?
Ilk işim ‘Güzel Günler’ adlı bir diziydi.
Esas oğlanın erkek kardeşinin sevgilisinin
arkadaşıydım. O kadar küçük bir rol yani.
‘Güzel Günler’ dönemi, ‘Aynalı Tahir’ adlı
dizinin dönemine denk gelir.
‘Aynalı Tahir’, bir dönemi simgeliyor
yani…
Evet.
Peki sonra?
Yine küçük bir rol… Fatma Girik’in
olduğu bir dizide… Sonra Tomris
Giritlioğlu’nun yaptığı ‘Azat’ adlı bir
dizide ilk kez başrol oynadım. Yani beni
keşfeden Tomris Hanım’dır. Bir köylü
kızını oynuyordum; çok kısmetli değildi
herhalde; fazla devam etmedi. Ama onun
sayesinde ‘Bir İstanbul Masalı’ adlı dizide
rol alabildim. Herkesin benim adımı
soyadımı öğrenmeye başladığı bir iş oldu
‘Bir İstanbul Masalı’.