"Ben star değil, iyi oyuncu olmayı hedefledim"

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Bir İstanbul Masalı dizisiyle şöhreti yakalayan Ahu Türkpençe.

Ahu Türkpençe, uzun süren sessizliğini bozdu ve üç yeni projeyle birlikte geri döndü. Yeni dizisi, ‘Ateşe Yürümek’te Yavuz Bingöl’le başrolü paylaşan Ahu Türkpençe, diğer yandan Duru Tiyatro’da, ‘Sondan Sonra’ oyunundaki rolüyle dikkatleri üzerine çekiyor. Televizyon ve tiyatronun yanı sıra vizyondaki, ‘Denizden Gelen’ isimli sinema filminde de başrol oyunculuğunu üstlenen ünlü oyuncu, yeteneğinin sınırlarını zorluyor. Ancak göz önünde olmasına rağmen Ahu’nun, ‘star olmak’ gibi bir derdi yok. Basından ne kadar uzak durursa, özel hayatına dair ne kadar az şeyi paylaşırsa, o kadar inandırıcı olacağına inanıyor. O yüzden derdi star gibi görünmek değil, ‘iyi oyuncu olmak’. Buyurun, Ahmet Hakan’ın röportajına...



Üniversitede ne okudunuz?

Fizik okudum.



Fizik mi?

Evet. Lisedeki fizik öğretmenimden çok etkilenmiştim; o yüzden tercih ettim. Sonra, bana göre olmadığını fark ettim. Üçüncü senede bıraktım fiziği.



Peki oyunculuk?

Üniversitede hobi olsun diye pandomime başladım. Pandomim kursu aldığım yerde pandomim tiyatrosu yapan profesyonel oyuncular vardı. Beni de kendi gruplarına aldılar; onlarla beraber pandomim tiyatrosu yaptım.



Çocukluk hayaliniz yok muydu oyunculuk için? Her şey üniversitede mi başladı yani?

Hiç yoktu. Gerçekten hiç yoktu. Çok küçükken Adile Naşit’i çok seviyordum; onun bir tiyatro oyununa götürmüştü annem beni. Ama Adile Naşit rahmetli olunca çok üzüldüm, küstüm tiyatroya. Çocukluk tabii… Bir daha beni hiçbir tiyatroya götüremediler.



Bu zamana kadar neler yaptınız?

Ilk işim ‘Güzel Günler’ adlı bir diziydi. Esas oğlanın erkek kardeşinin sevgilisinin arkadaşıydım. O kadar küçük bir rol yani. ‘Güzel Günler’ dönemi, ‘Aynalı Tahir’ adlı dizinin dönemine denk gelir. ‘Aynalı Tahir’, bir dönemi simgeliyor yani… Evet.



Peki sonra?

Yine küçük bir rol… Fatma Girik’in olduğu bir dizide… Sonra Tomris Giritlioğlu’nun yaptığı ‘Azat’ adlı bir dizide ilk kez başrol oynadım. Yani beni keşfeden Tomris Hanım’dır. Bir köylü kızını oynuyordum; çok kısmetli değildi herhalde; fazla devam etmedi. Ama onun sayesinde ‘Bir İstanbul Masalı’ adlı dizide rol alabildim. Herkesin benim adımı soyadımı öğrenmeye başladığı bir iş oldu ‘Bir İstanbul Masalı’.

