#kadınisterse her şey mümkün dedik ve ünlülere gerçekleşmesini istedikleri hayallerini sorduk...

Prodüksiyon ve Röportaj: Ece Üremez

Fotoğraf: Nurdan Usta



Martin Luther King’in yıllar önce eşitlik ve özgürlük mücadelesi adına yaptığı konuşmasındaki sesi hala yankılanıyor. Biz de buradan yola çıkarak hayatımıza anlam ve değer katmış altı özel kadına gerçekleştirmek istedikleri nihai hayallerinin ne olduğunu sorduk. Her ne kadar bu ülkede kadın olmak mücadele gerektirse de #kadınisterse olmaz denilen her şeyin mümkün olduğuna inanmamızı sağlayan bu başarılı kadınların sizlere özel bir mesajı var.

Betül Mardin, Fatma Girik, Şafak Pavey, Damla Sönmez, Arzu Kaprol ve Demet Mutlu. Hepsinin ortak noktası güçlü çıkan sesleri, sektörlerinde elde ettikleri başarıları, geçtikleri yerlerde bıraktıkları imzaları, hayal kurmaları, istemek cesaretini göstermeleri ve bazen sözleriyle bazen de sadece duruşlarıyla kadınlara verdikleri mesajları. Onları bu denli önemli kılan birçok sebep var elbette ama bu sayımızı kadınlara adadığımız için onların bir kadın olarak iz bıraktıkları anları ve alanları özellikle hatırlamak istiyoruz. Türkiye’de halkla ilişkilerin temelini atan, işine duyduğu aşkla herkesi kendine hayran bırakan vizyoner kadın Betül Mardin; oyunculuk adına aldığı ödüller bir yana, siyasete atılarak Şişli Belediye Başkanlığı yapmış olan, güçlü bakışlarıyla aklına koyduğunu gerçek kılan kadın Fatma Girik; Birleşmiş Milletler’deki Engelli İnsan Hakları Sekreterliği görevini bırakıp Türkiye’ye dönerek önce Cumhuriyet Halk Partisi milletvekili seçilen, şimdi ise Meclis Başkanvekilliği görevini üstlenen güçlü kadın Şafak Pavey; Paris Sorbonne Üniversitesi’nde tiyatro eğitimi alan, rol aldığı filmler ve dizilerle ses getirmesinin yanı sıra aldığı ulusal ve uluslararası ödüllerle ayakta alkışlanan kadın Damla Sönmez; kendi deyimiyle ‘kıyafet mimarı’ olan, zamansız tasarım dili, eşsiz detayları ve özgün işçiliğiyle hem Türkiye’de hem yurt dışında moda kültürüne yön veren yaratıcı kadın Arzu Kaprol; girişimci ve cesur ruhunun sesine kulak veren, Fortune dergisi tarafından ‘Dünyanın En Güçlü 10 Kadın Girişimcisi’ arasında gösterilen, Trendyol’un kurucusu başarılı kadın Demet Mutlu... Şimdi, bu önemli isimlerin hayallerini yansıtan kelimelere ortak olup payımıza düşen mesajı alma ve kendi hayalimiz için yola çıkma zamanı. Bir kadın olarak sesinizi duyurmak için siz hala ne bekliyorsunuz?





Betül Mardin

Kadın isterse kimseye muhtaç olmaz... Ben, örneğin, küçük yaşta dilsizdim... Dikkatli bir öğretmen sayesinde bugünkü ‘susmayan’ kadın oldum. Bence kadınlar çalışmalı ve hep çalışmalı. Ben mesela kimseye söylemeyin ama 89 yaşındayım ve en büyük hayalim ‘sonuna kadar’ çalışmak!