Prodüksiyon ve RöportaJ: Ece Üremez
Fotoğraf: Nurdan Usta
Bedirhan Soral
Unutamadığınız çocukluk anınız: Bir düğünde çocukların oyun oynadığı camekanlı bir odanın kapısı bozulmuştu; Bensu içeride kalmıştı ben dışarıda. Bir süre kapıyı açamadılar biz de ayrı kaldık diye ağlamıştık.
En keyif aldığınız aktivite: Motorla gezmek, yurt dışı tatilleri, kahvaltı etmek.
En çok güldüğünüz şey: Birbirimizle karşılıklı dalga geçmek.
Hiç anlaşamadığınız konu: Anlaşamadığımız şeyler var ama spesifik olarak bir konu yok.
Küçükken en sevdiğiniz oyun: Klasik yanıt ama yazlıkta bütün arkadaşlarımızla beraber saklambaç oynardık, çok eğlenirdik.
En benzeyen fiziksel özelliğiniz: Burnumuz. Karakterinizin en farklı yönü: Ben şakalaşmayı, sataşmayı çok severim ve bana yapılması hoşuma gider; Bensu tam tersi hiç hoşlanmaz.
Bensu Soral
Unutamadığınız çocukluk anınız: Gece annemle babam yatağa yatırırdı bizi. Uykumuz olmadığı zamanlarda onlar odadan çıktıktan sonra karşılıklı geçip ayaklarımızı havada birleştirirdik ve pedal çevirme oyunu oynardık.
En keyif aldığınız aktivite: Motorla gezmek.
En çok güldüğünüz şey: Ailemizdeki insanların taklidini yapıyoruz birbirimize ve en çok bu güldürüyor sanırım bizi.
Hiç anlaşamadığınız konu: O şaka yapmayı çok seviyor, ben şaka yapılmasını hiç sevmiyorum ve bana şaka yapmaması konusunda bir türlü anlaşamıyoruz.
Küçükken en sevdiğiniz oyun: Evde uzun bir koridorumuz vardı. Neredeyse her akşam topla türlü türlü oyunlar oynuyorduk.
En benzeyen fiziksel özelliğiniz: Göz yapımız, ağız, burun, yüz hatlarımız... Karakterinizin en farklı yönü: O sahip olduğu şeylere çok bağlı kalıyor. Eskiyen hiçbir şeyini atamıyor. Bense tam tersi.