Kahkahalar, şikayet etmeler, küsmeler, barışmalar… Her ne olursa olsun aynı gökyüzünü paylaşan kardeşler için oyun hiç bitmez. Biz de bu gerçeğe kayıtsız kalamadık ve ünlü kardeşleri en sevdikleri aktiviteleri yaparken görüntüledik. Onlar çekim sırasında çocukluklarına dönerken oyun da tekrar başladı.

Prodüksiyon ve RöportaJ: Ece Üremez

Fotoğraf: Nurdan Usta

Bedirhan Soral



Unutamadığınız çocukluk anınız: Bir düğünde çocukların oyun oynadığı camekanlı bir odanın kapısı bozulmuştu; Bensu içeride kalmıştı ben dışarıda. Bir süre kapıyı açamadılar biz de ayrı kaldık diye ağlamıştık.

En keyif aldığınız aktivite: Motorla gezmek, yurt dışı tatilleri, kahvaltı etmek.

En çok güldüğünüz şey: Birbirimizle karşılıklı dalga geçmek.

Hiç anlaşamadığınız konu: Anlaşamadığımız şeyler var ama spesifik olarak bir konu yok.

Küçükken en sevdiğiniz oyun: Klasik yanıt ama yazlıkta bütün arkadaşlarımızla beraber saklambaç oynardık, çok eğlenirdik.

En benzeyen fiziksel özelliğiniz: Burnumuz. Karakterinizin en farklı yönü: Ben şakalaşmayı, sataşmayı çok severim ve bana yapılması hoşuma gider; Bensu tam tersi hiç hoşlanmaz.

Bensu Soral

Unutamadığınız çocukluk anınız: Gece annemle babam yatağa yatırırdı bizi. Uykumuz olmadığı zamanlarda onlar odadan çıktıktan sonra karşılıklı geçip ayaklarımızı havada birleştirirdik ve pedal çevirme oyunu oynardık.

En keyif aldığınız aktivite: Motorla gezmek.

En çok güldüğünüz şey: Ailemizdeki insanların taklidini yapıyoruz birbirimize ve en çok bu güldürüyor sanırım bizi.

Hiç anlaşamadığınız konu: O şaka yapmayı çok seviyor, ben şaka yapılmasını hiç sevmiyorum ve bana şaka yapmaması konusunda bir türlü anlaşamıyoruz.

Küçükken en sevdiğiniz oyun: Evde uzun bir koridorumuz vardı. Neredeyse her akşam topla türlü türlü oyunlar oynuyorduk.

En benzeyen fiziksel özelliğiniz: Göz yapımız, ağız, burun, yüz hatlarımız... Karakterinizin en farklı yönü: O sahip olduğu şeylere çok bağlı kalıyor. Eskiyen hiçbir şeyini atamıyor. Bense tam tersi.