Berhudar ol Orhan Gencebay!

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Koca Yürek Orhan lakabı ile kalplerimize altın harflerle kazınan, hatasız kul olmaz diyen, sakinliğinden ve duruşundan hiçbir zaman vazgeçmeyen Orhan Gencebay ile Ayşe Arman'ın keyifli röportajı

Hayatınızdan memnun musunuz?

Çoook. Şükürler olsun.

Nasıl oluyor da yıllar geçiyor siz hep aynı kalıyorsunuz?

Öyle mi görünüyorum?

Evet…

Teşekkür ediyorum. Özel bir şey yapmıyorum, sağlıklı besleniyorum. Eskisi kadar ağır spor yapmadığım halde hala geçmişin mirasını yiyorum. Body çalıştık, bak kollarıma, yarısı burada, yarısı evde! Atletizm, atıcılık, jimnastik…

62 yıldır bu meslektesiniz, sıkılmaz mı insan?

Sıkılmak ne kelime. Eğer insan araştırmayı seviyorsa, becerebilecek yeteneği, isteği ve azmi de varsa… Bir mesleğe bir ömür bile az gelebilir.

Yeni parçalar yapıyor musunuz?

Tabii… Sürekli.

İlham en çok nerede geliyor?

Her yerde. Yürüyüşte, rüyamda, sabah 6.30’da uyandığımda, cebime kaydediyorum.

62’nci sanat yılı için yaptığınız tribute albümü 800 bin sattı değil mi?

Milyonu geçecek! Ama biz 50 bin bile satmaz diye düşünüyorduk. Şaşırdık. Tabii çok hoşumuza gitti.

Bu albümden kaç para kazanılıyor ve o para kime gidiyor?

Para kazanmak için değil, manevi haz için yaptık biz bu albümü. O paraya ihtiyacımız yoktu. Camia zor durumda ya…

Ama dünya da değişiyor…

İnternete karşı değilim ama internette telif haklarının çiğnenmesi korkunç seviyede. Dünyada resmi olarak kayıp rakam 850 milyar dolar. Böyle giderse 2015 yılında 1 trilyon 650 milyar dolara ulaşacak. 180 ülkeyle irtibat halindeyim, ondan biliyorum.

