Islak saçlar, pembeleşmiş yanaklar, yüzmekten buruş buruş olmuş eller ve kocaman şapkalarıyla! Beş ‘yaz sakini’nden bir türlü unutamadığı o yazın hikayesini dinledik…

Yaz ve nostalji arasındaki çocuksu bağ, ne kadar büyürsek büyüyelim olduğumuz yaşa iltica ediyor ve her daim güzel hatırlanan günlere kök salıyor. Nostalji, yani bir zamana duyulan özlem; en çok yaz hatıralarına tatlı tatlı iç çektiğimiz anlarda ortaya çıkıyor. O yaz akşamları unutulmuyor, gündüzleri bir anda devasa bir oyun alanına dönüşüyor, göz bebeklerine muzip bir ışık iniyor ve bir anda pür neşe oluveriyoruz. Yanılıyor muyuz? İpek Filiz Yazıcı’nın anı yaşamayı deneyimlediği, Beste Kökdemir’in unutulmayan o yazının bu yaz olduğu, Elvin Levinler’in HawaII’de bir gün batımıyla karşılaştığı, Fulya Zenginer’in güneşten sıcacık olmuş flamingosuyla pek çok anılar biriktirdiği ve Gökçe İrten’in Bali’de farklı kültürlerin sanatından ilham aldığı o yaz; siz sayfaları çevirdikçe asla terk edilmeyecek güneşli anılarınıza, tuzlu ve ıslak bir tat bırakıyor.





FULYA ZENGİNER

Oyuncu/Influencer



Şekil şekil bulutlar

“Dağların arasında durgun bir göl kenarı, ahşap bir ev, sıcak ama boğucu olmayan bir hava, ailem, güneş ve şekil şekil bulutlar…”



‘O yaz’dan kalan bu fotoğrafın hikayesini öğrenebilir miyiz?

Gölde en eğlendiğimiz günleri aklıma getiriyor bu fotoğraf. En sevdiğim yaz günleri, hep o flamingo üzerinde geçti diyebilirim. Çocukken yazı sevmezdim çünkü doğum günüm 21 Temmuz; yaza denk geldiği için okuldaki arkadaşlarımla doğum günü kutlayamazdım hiç. Bu da çocukken beni üzerdi. Bu yüzden hep kış insanı olduğumu iddia ederdim ama son 3-4 senedir yazın tadını kesinlikle çıkarıyorum!



Tam da o andaki Funda’ya anın tadını daha fazla çıkarması için ne söylemek istersiniz?

Anın tadını çıkarıyordu ama hep bir yetişme ve yetme kaygısı vardı o Fulya’nın! Ya işlere ya sevdiklerine… Şimdilerde yendiğim bir şey bu. Zamanı daha akılcı değerlendiriyorum ve yetişme kaygılarımı bi kenara bırakıyorum. Yetişemiyorsam ya da yetemiyorsam da tamam, yapamıyorumdur! Dert etmiyorum…



Hangi yaz çağrışımları size ilham ve yaşama sevinci veriyor?

Deniz ve karpuz bana yaşama sevinci verebilir kesinlikle!



Hemen şu anda istediğiniz yere tatile gidebileceğinizi söylesek, ilk hayal ettiğiniz görüntünün fotoğrafını çekip bize anlatabilir misiniz?

Dağların arasında durgun bir göl kenarı, ahşap bir ev, sıcak ama boğucu olmayan bir hava, ailem, güneş ve şekil şekil bulutlar…



Bu yaz için tatil planı yapabildiniz mi?

Eşim Küntay’la birlikte bu yazı Portofino’da geçirmek gibi bir planımız vardı. Ama pandemiden dolayı bilmediğimiz bir tarihe ertelendi. Ama mutluyuz yine de ailemizle birlikte, kendi göl evimizde güzel zamanlar geçirmeyi planlıyoruz. Hatta bu plan daha bile güzel geliyor şu an. Bir yandan da karantina döneminde düşünecek fazla zamanım oldu ve oyunculuğu özlediğime karar verdim. O yüzden de setlere geri dönüyorum. Yazın büyük bir kısmında çalışıyor olacağım.



KISA KISA



Mükellef bir yaz sofrasında… Karpuz!

Yaz playlist’imdeki üç şarkı… Surfaces-Sunday Best / Tove Lo- Sadder Badder Cooler / Thomass Rhett-On Me

Favori tatil rotam… İtalya

Çocukken her yaz… Babam hafta sonları yazlığa gelir, bizi omuzlarından direkt havuza atardı! Sonra langırt turnuvası yapardık en güzel anılarımdan.

Birbirine en çok yakışan üç top dondurma: Ananas sorbe, şeftali sorbe ve karpuz limon sorbe. Gerçi ben en fazla iki top tercih ederim. Üçüncü topun, tadı karıştırdığına inanıyorum. Takıntı gibi!

Tatilde yaptığım en komik hareket… Muza binip koala gibi yapıştığım için düşmeyen tek kişi olmak! 19-20 yaşlarındaydım ve herkes düşmemi beklemişti.





ELVİN LEVİNLER

Influencer



Daha çok oyun

“Yaz benim için; kumlu yalın ayak, tuzlu saç, çıplak bacak, daha çok oyun, dondurma ve özgürlük demek! O yüzden çocukluğumdan beri yazı çok severim ve hep çok özlerim.”



‘O yaz’dan kalan bu fotoğrafın hikayesini öğrenebilir miyiz?

Yazı özlerken haziran ya da temmuz ayının gelmesini bekleriz ya; işte bu karede aylardan ocak! Biz dünyanın bir ucunda, Hawaii’de, dünyanın en güzel gün batımlarından birini kumlu, tuzlu, eşim Bülent’le baş başa izlerken; gökyüzünün renginden, dalgaların sesinden büyülenmiş, kışın ortasında iliklerimize kadar yazla dolmuşuz…



Tam da o andaki Elvin’e anın tadını daha fazla çıkarması için ne söylemek istersiniz?

Normalde gökyüzünde o renkleri görüp mutlaka bir şeyler çekmek isteriz; ters ışık mı olsun, karşıdan mı gelsin, yoga pozu mu olsun, yoksa denize bakıyor gibi mi olsun… Fakat o gün hiçbir şey çekmek istemedik. Kameralarımız varken telefonla çektiğimiz bu selfie ve bir iki tane Instagram hikayesi hariç...



Hangi yaz çağrışımları size ilham ve yaşama sevinci veriyor?

Yazla birlikte içime dolan özgürlük, kumlu yalın ayak, tuzlu saç, çıplak bacak, daha çok oyun ve dondurma!



Hemen şu anda istediğiniz yere tatile gidebileceğinizi söylesek, ilk hayal ettiğiniz görüntünün fotoğrafını çekip bize anlatabilir misiniz?

Ayakkabı giymediğimiz, alarm kurmadığımız, daldığımız, tırmandığımız, oynadığımız, dinlendiğimiz Hawaii’deyim.



Bu yaz için tatil planı yapabildiniz mi?

İkimiz de karantina sürecini tamamen izole geçirdik. Kontrollü sosyalleşme başlasa da biz bu yaz ne otelde kalmak; ne de kalabalık ortamlara girmek istiyorduk…Bu çıkmaz sayesinde uzun zamandır hayalini kurduğumuz ama cesaret edemediğimiz bir yola çıktık ve Ege’nin bir köyünde köy evi tuttuk! Yazı, hatta sonrasını hem orada hem İstanbul’da geçirmeyi planlıyoruz.



KISA KISA



Mükellef bir yaz sofrasında… Zeytinyağlıların hepsi ve karpuz!

Favori tatil rotam… Tabii ki Hawaii!

Yazı özleten bir film… 50 İlk Öpücük.

Çocukken her yaz… Her gün dondurma yerdim, hala da yerim.

Birbirine en çok yakışan üç top dondurma… Çikolata, Antep fıstığı, karadut.

Tatilde yaptığım en komik hareket… Denizde ellerimin üzerinde yürümek!





GÖKÇE İRTEN GİRGİN

İllüstratör / Yazar



Mavi, kiraz ve papatyalar

“Benim için yaz, çocukken eğlenceye kavuşma, atlama zıplama, oynama! Şimdi maviye kavuşma, suyun huzuru. Her şekilde de deniz kabuğu toplama…”



‘O yaz’dan kalan bu fotoğrafın hikayesini öğrenebilir miyiz?

Geçen yaz gittik Bali’ye. İyi ki de gitmişiz! Çok güzel ve farklı bir deneyim oldu. Başka bir kültür, farklı bir sanata bakış, ilham toplama alanı oldu diyebilirim. Hep özleyeceğim bir yaz…



Tam da o andaki Gökçe’ye anın tadını daha fazla çıkarması için ne söylemek istersiniz?

Dünyanın her yerine gitmek, en büyük hayallerimden biri. O yüzden bir yere birkaç kere değil de farklı yerlere gitmeyi tercih ederim. Özellikle uzak bölgeler için… Bir daha oraya gidemeyeceğimi düşününce, iyice sindirerek ve keyif alarak geçiriyorum zamanımı. İyi ki gittim dediğim yerlerden biri!



Hangi yaz çağrışımları size ilham ve yaşama sevinci veriyor?

Ben güneş enerjisiyle çalışanlardan olduğum için yaz bana önce çok çok çok enerji veriyor. Bu da ilham için iyi bir başlangıç oluyor. Mavi, kiraz, papatyalar... Yazın her öğesi eğlenceli.



Hemen şu anda istediğiniz yere tatile gidebileceğinizi söylesek, ilk hayal ettiğiniz görüntünün fotoğrafını çekip bize anlatabilir misiniz?

Renkli okyanus balıklarıyla yüzüyorum, yanımdan kaplumbağa geçiyor. Eşim Sedat’a göstermek için parmağımla işaret ediyorum. Birazdan buz gibi bir kahve içeceğim. Oh!



Yıllar sonra dönüp baktığınızda, bu yaz için muhtemelen ne söyleyeceksiniz?

Yıllar sonrasına gitmeye gerek olmadan şaşkınlıkla izliyorum. Elbette önceden de sağlığı çok önemserdim ama günlük kelime kotamın büyük kısmını ‘önce sağlık, aman sağlık, yeter ki sağlık olsun’ diyerek dolduruyorum. Enteresan bir zaman dilimi.



Peki tatil planı yapabildiniz mi?

Daha izole bir tatil yapmak istiyorum tabii ki. Aslında pek de fena olmadı. Huzurlu ve az tercih edilen koylar keşfedeceğimiz bir yaz olabilir.



KISA KISA



Mükellef bir yaz sofrasında… Arkadaşlarımla güneş yanıklarımızı konuşuyoruz!

Yaz playlist’imdeki üç şarkı… Romantize bir ‘kuş sesleri’ cevabı vereyim.

Favori tatil rotam… Ege, Ege, Ege!

Yazı özleten bir film… Jaws!

Çocukken her yaz… Bodrum’da sakızlı dondurma! Ve hala…

Birbirine en çok yakışan üç top dondurma: Fıstık, kakao, sakız.

Tatilde yaptığım en komik hareket: Flamingo yürüyüşü.





BESTE KÖKDEMİR

Oyuncu



Büyülü bir zaman dilimi

“Yeni tanışılan insanlar, yeni çıkan yaz müzikleri, ilk öpüşmeler. Sahilde yanaklarımın güneşten kızarması ve akşamüstü eve gidip mis gibi nevresimde hafif esinti eşliğinde uyumak ve daha çok fazla şey geliyor aklıma yaz deyince...”



‘O yaz’dan kalan bu fotoğrafın hikayesini öğrenebilir miyiz?

Pandemi sonrası gittiğim ilk tatilden bir fotoğraf bu. Benim için ‘o yaz’ bu yaz! Üç ay boyunca evden çıkmadıktan sonra arkadaşlarımla bir villada doğanın, kirazların ve dışarıda olmanın tadını çıkardık.



Tam da o andaki Beste’ye anın tadını daha fazla çıkarması için ne söylemek istersiniz?

Beste anın tadını çıkarmak konusunda hep iyiydi!



Hangi yaz çağrışımları size ilham ve yaşama sevinci veriyor?

Road trip’ler ve sahilde sabahlamak. Daha az düşünüp daha fazla anı yaşadığımız, büyülü bir zaman dilimi. Çocukluğumda yazları İstanbul’dan gelen aşık olduğum yan komşum, geceleri kuzenlerimle oynanan saklambaçlar ve anlatılan korku hikayeleri… Karpuz, erik, vişne dışında hiçbir yemeğe ihtiyaç duymayışım. İlk kez yalnız gittiğim doğa tatilleri, 18’ime girdiğimde ve arabam olduğunda arkadaşlarımla sabahlara kadar eğlenip gece denize girip sonra tek başıma arabamla doğada bir yere park edip güneşin doğuşunu seyredişim… Yaz geldiğinde kaç yaşında olursam olayım, genç olacağım sanırım; bana çok ilham veriyor yaz.



Hemen şu anda istediğiniz yere tatile gidebileceğinizi söylesek, ilk hayal ettiğiniz görüntünün fotoğrafını çekip bize anlatabilir misiniz?

Fransa’da bir köydeyim. Bir arkadaşımın köy evine gelmişim; etraf rengarenk çiçeklerle dolu, yeni insanlarla tanışıyorum. Bahçede kahkahalar… Güzel Fransız müzikleri eşliğinde üzüm şarabı içip kruvasan yiyoruz. Sanırım böyle bir şey!



Yıllar sonra dönüp baktığınızda bu yaz için muhtemelen ne söyleyeceksiniz?

Yazı henüz geçirmediğim için henüz bilemiyorum ama kendini daha çok keşfeden, kendisi için emek veren, cesur, küçük Beste’yi görürdüm sanırım.



Başka bir tatil planınız var mı peki?

Yeni ufak bir tatil yaptım sonrası için tatil planı yapmadım. Bu yaz daha az tatil yapıp daha çok oyunculuk, spor, resim, müzik, dans ve yabancı dil ile ilgili çalışmak istediğim bir yaz.



KISA KISA



Mükellef bir yaz sofrasında… Karpuz, kavun, vişne, peynir.

Yaz playlist’imdeki üç şarkı… Ville Valo-Summer Wine / Wet Wet Wet- Love Is All Around / Johann Strauss II-The Blue Danube Waltz

Favori tatil rotam… Yeni keşfedilecek her yer. Fethiye ve özellikle bienal zamanı Sinop.

Yazı özleten bir film… 50 İlk Öpücük

Çocukken her yaz… Saklambaç oynayıp korku hikayeleri anlatırdık. Bir de Tarkan’nın karma albümünün çıktığı yazı asla unutamam, bütün yaz dans ettim.

Birbirine en çok yakışan üç top dondurma… Vanilya, çilek, kakao.

Denizde yaptığım en komik hareket… Deniz kenarında sırt üstü yatıp gelen dalgayı ağzıma doldurup yukarı doğru püskürttüğümde, yüzüme köpüklerin dökülmesi. Bunu Albert Camus’nun kitabında keşfetmiştim.





İPEK FİLİZ YAZICI

Oyuncu



Yaz eşittir arkadaşlık!

“Benim için yaz ‘arkadaşlık’ demek. Çocukluğumda yaz akşamlarında dışarı çıkar hep beraber oyunlar oynardık. Yaz her geldiğinde o zaman ne hissediyorsam aynı şeyleri hissediyorum. Bu bana çok özel hissettiriyor.”



‘O yaz’dan kalan bu fotoğrafın hikayesini öğrenebilir miyiz?

Bu fotoğraf bana inanılmaz huzurlu hissettiriyor. Ailemle Assos’a gittiğim bir tatilden; geçen sene olması lazım. Zaten denizin muhteşemliğine diyecek hiçbir şey yok…



Tam da o andaki İpek Filiz’e anın tadını daha fazla çıkarması için ne söylemek istersiniz?

Ben bunu aslında yeni öğrendim. Anın tadını çıkarmak... Eskiden hep planlı ve programlıydım. Bu bir süre sonra bana ‘keşke’ dedirtmeye başladı. Bu yüzden şu anda yaşadığım her anı, en ince ayrıntısına kadar yaşamaya çalışıyorum. Bu fotoğrafı da zaten tam da anın tadını çıkartırken ölümsüzleştirmiştim!



Hangi yaz çağrışımları size ilham ve yaşama sevinci veriyor?

Kocaman bir balkonumuz var. Yaz geldiğinde balkon temizlenir, orada kahvaltılar yapılır, kahveler içilir akşam olduğunda ise keyifli sohbetler edilir. Bu bana birlik ve beraberliği anımsatıyor.



Hemen şu anda istediğiniz yere tatile gidebileceğinizi söylesek, ilk hayal ettiğiniz görüntünün fotoğrafını çekip bize anlatabilir misiniz?

Yeşilin her tonunun ortasında bulunan, uçsuz bucaksız maviye bakan bir evde; gün batarken yavaş yavaş esen rüzgar, güneşten yeni yanmış tenimi okşuyor!



Yıllar sonra dönüp baktığınızda bu yaz için muhtemelen ne söyleyeceksiniz?

Pandemiden dolayı tarihe tanıklık ediyoruz. 2020 senesi, seneler sonra tarih kitaplarında yazacak. Bu yaz, yaşadığımız hiçbir yaza benzemeyecek. Olabildiğince tedbirli geçtiğini ve yeni bir deneyim kazandığımızı söylerim.



Peki tatil planı yapabildiniz mi?

Ben bu yaz bir hafta kaçamak yaptım aslında. İçinde olduğumuz süreç dolayısıyla çok uzak bir yere gitmek istemedik. O yüzden Sapanca taraflarında, ailemle birlikte tatlı bir tatil yaptık. Tabii ki geçen senelerdeki gibi rahat değil, hep diken üstündeydik. Bundan sonra iş programıma göre yine tam tedbirli bir tatil yapabilirim. Dört aydır evde olduğumuz için hepimiz çok bunaldık. Birkaç hafta kafa dinlemek, herkese iyi gelir diye düşünüyorum!



KISA KISA



Mükellef bir yaz sofrasında… Tatlı sohbetler olmadan olmaz.

Favori tatil rotam… Antalya.

Yazı özleten bir film… Biz Böyleyiz.

Çocukken her yaz… Saklambaç oynamakla geçerdi.

Birbirine en çok yakışan üç top dondurma: Çikolata, süt, karamel.



Hazırlayan: Simay Engür