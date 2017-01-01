Yaratıcılığını işlevsellikle harmanlayan tasarımcı Esin Nayır, çocuklardan aldığı ilhamla yarattığı ‘çantalı üst giysi’ konseptini ve fonksiyonel özelliklerin estetikle olan ilişkisini anlatıyor.

Tasarıma olan ilginizi ilk ne zaman keşfettiniz?

Çocukluk yıllarında sanatın her dalına olan ilgim oldukça fazlaydı. Özellikle resim, el sanatları ve yaratıcı faaliyetler alanındaki tüm çalışmalarımı büyük bir zevk ve özenle hazırlardım.



Essin markasının hikayesi nedir?

İsmimden yola çıkmak istedim. Sabahları esen hafif yel, içe doğan güzel duygu, düşünce…



Çantalı kıyafet fikri nasıl doğdu?

Tasarım eğitimi aldığım dönemde çocuk oyun kompleksinde çocukların kullanabileceği bir çanta tasarlamam istendi. Çocuk, bu çantasını gün boyu yanından ayırmayacak, çanta ile birlikte koşacak, zıplayacak, tırmanacak, kayacak gün bitince de vestiyere teslim edecekti. Böyle hayal ettim çünkü çocuklar oyun esnasında hareketlerini kontrol edemediklerinden çanta omuz askıları kayarak sürekli yer değiştiriyordu. Tasarlayacağım bu çanta omuzdan kaymamalı, çocuğun sırt yapısına rahat oturuş sağlamalı, hatta sırtta hiç yokmuşçasına kolların rahat hareket etmesine imkan tanımalı, tabii en önemlisi bir yerde unutulmamalıydı. Ben de kızımın oyuncak bebeği üzerinde minyatür giysili çantalar modellemeye başladım. Tasarladığım bu ürün öncelikle kullanıcıyı rahat ettirmeli ve ayrıca ihtiyaca da yanıt vermeliydi. Bu düşünceden yola çıkarak farklı fonksiyonlarda ayrı ayrı kullanılan iki ürünü tek bir yerde kullanarak yeni bir ürün tipolojisi oluşturmayı hedefledim.







Başka nasıl tasarımlar gerçekleştirmeyi hayal ediyorsunuz?

Tasarladığım her bir ürün, sadelik ve şıklığın yanında işlevselliğiyle de insanları şaşırtmalı. Farklı tarz, kaliteli kumaş ve işçiliğimle moda dünyasında tatlı bir esintiyle ben de varım demek istedim.



Fonksiyonel özelliklerin trendlerde daha ön planda tutulması gerektiğine inanıyor musunuz?

Tasarım, hem yaratıcılığı hem de problem çözümünü bünyesinde barındıran bir süreç olup istenilen amaca cevap veren bir düşünceyi ifade eder. Günümüzde bir ürün tasarlamada genel yaklaşım kullanıcının çok yönlü ihtiyaçlarına cevaplar veren standart ürün tasarlanması şeklinde. Kullanılması kolay tasarımlar şıklıkla birleştiğinde daha cezbedilir bir hal alarak yeni bir tavır sergiler. Yaratıcılık ilk bakışta estetik görünümle ve güzellikle zihinde bağlantı kursa da işlevsellikle doğru orantılı. Bu birleşim estetikle tamamlandığında da ister istemez kendini ilk sıralara koyacaktır.



2017 İlkbahar-Yaz sezonunda en çok hoşunuza giden trend hangisi oldu?

Kum saati şeklindeki bel inceliğini ortaya çıkaran kalın kemerler, etek uçları, kol ve yakalardaki fırfırlar.



Gardırobunuzun en vazgeçilmez parçası ne?

Siyah kalem elbise.



Sırada neler var?

Hızlı yaşam temposunda hayatı kolaylaştıracak işlevsel çantalı yelekler ve hemen arkasından yağmurlukların olduğu özgün ve bir o kadar da farklı bir koleksiyon hazırlığı içerisindeyim.