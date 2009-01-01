Bir ‘dizi’ yakışıklı bir arada!

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Dizi oyuncularının hayatları neredeyse setlerde geçiyor.

İkinci senaryomu hazırlıyorum / Haluk Piyes - Umut Yolcuları

Almanya’da Hukuk Fakültesi’ni bitirdikten sonra American Film Institute’de yönetmenlik ve senaryo okumuş. Ardından da New York’ta oyunculuk… “En büyük isteğim yönetmen olmaktı ama bana hep oyunculuk teklifi geldi” diyor. İlk uzun metrajlı yönetmenlik denemesi 2009 yılında vizyona giren, ‘Kanımdaki Barut’. Oyunculuğu keyif aldığı ve bir hizmete yönelik kullanmak istediği için yaptığını itiraf ediyor. Şu anda oynadığı dizinin içinde de bu sebeple var. Polisiye dizide Nasuh isimli Çocuk Şubesi’nde görevli bir komiseri canlandırıyor ve bu onun 5’nci dizisi… “3 aydır bu dizideyim. Bu dizi benim için farklı bir konsept. Çünkü kendi özel hayatımda sosyal danışman olarak, madde ve şiddet bağımlılığına karşı seminer veriyorum. Narkotik ve Kaçakçılık Şube Müdürlüğü’nde görevli arkadaşlarımla beraber gidiyoruz. Bazen AMATEM’den hocalar da bize eşlik ediyor. Çocuk Şubesi’nde komiser rolünde olmam, beni okullarda biraz daha inandırıcı kılıyor.” Şu anda ikinci filminin senaryosunu hazırlayan Haluk Piyes, sette hayatın nasıl geçtiğini ise şöyle anlatıyor: “Setin büyük bir bölümü beklemeyle geçiyor. Arkadaşlarla yemek yiyoruz, ben ikinci projeme hazırlanıyorum, senaryoya bakıyorum. Bunun dışında ekip arkadaşlarım çok tecrübeli ve çok mütevazı. Onlarla yıllardır bir ekipmişiz gibi hissediyorum”



