Bir kadında aradığım şey zeka ve doğallık...

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Dostoyevski romanlarından fırlamışa benzeyen bir oyuncu çıkıverince…

Olduğunuz şehrin, kişiliğinizin üzerinde etkisi var mı?

Olmaz mı? Ankara benim gibi ‘sakin’ bir şehir. Bana kattığı en büyük özellik bu. Ankara’da yaşamakla, İstanbul’da yaşamayı nasıl karşılaştırırsınız? Ankara, İstanbul’a göre çok daha düzenli bir şehir. Maddi konumunuz ne olursa olsun, Ankara’da yaşayabilecek bir sosyal sınıf mutlaka bulursunuz. Ama İstanbul gibi her şeyin iç içe geçtiği bir şehirde, ancak paranız varsa huzurlu yaşayabilirsiniz. Ben İstanbul’u çok seviyorum. Fakat doğduğum, büyüdüğüm Ankara benim için vazgeçilmez…



Ailenizin küçük çocuğusunuz. Küçük olmak, avantaj mı dezavantaj mı?

Küçük ve yaramaz olduğum için evde olup biten her şey benim üzerime kalırdı! Ağabeyimle kavga ederdik mesela. Bir saat boyunca beni döverdi, tam ben onun üstüne çıktığım zaman bizimkiler görür ve “Buğra ne yaramaz çocuksun, sürekli ağabeyini dövüyorsun!” derlerdi. Ama yine de iyidir ailenin küçük çocuğu olmak.



