Dostoyevski romanlarından fırlamışa benzeyen bir oyuncu çıkıverince…
Olduğunuz şehrin, kişiliğinizin üzerinde
etkisi var mı?
Olmaz mı? Ankara benim gibi ‘sakin’ bir
şehir. Bana kattığı en büyük özellik bu.
Ankara’da yaşamakla, İstanbul’da
yaşamayı nasıl karşılaştırırsınız?
Ankara, İstanbul’a göre çok daha
düzenli bir şehir. Maddi konumunuz ne
olursa olsun, Ankara’da yaşayabilecek
bir sosyal sınıf mutlaka bulursunuz.
Ama İstanbul gibi her şeyin iç içe
geçtiği bir şehirde, ancak paranız varsa
huzurlu yaşayabilirsiniz. Ben İstanbul’u
çok seviyorum. Fakat doğduğum,
büyüdüğüm Ankara benim için
vazgeçilmez…
Ailenizin küçük çocuğusunuz. Küçük
olmak, avantaj mı dezavantaj mı?
Küçük ve yaramaz olduğum için evde
olup biten her şey benim üzerime kalırdı!
Ağabeyimle kavga ederdik mesela. Bir
saat boyunca beni döverdi, tam ben
onun üstüne çıktığım zaman bizimkiler
görür ve “Buğra ne yaramaz çocuksun,
sürekli ağabeyini dövüyorsun!” derlerdi.
Ama yine de iyidir ailenin küçük çocuğu
olmak.