Yeni romanı İskender için yollara düşeli çok olmuştu Elif Şafak’ın.
Röportajdan iki gün önce
elime geçti İskender. Bütün
işi gücü bırakıp heyecanla
okumaya başladım. Romanın
ilk cümlesi; ‘Benim annem
iki kez öldü.’ Daha baştan beni, bizi sarıp
sarmalayan, yaralarımıza neşter vuran
bir kitabı elimde tuttuğumu anladım. Ve
yanılmadım… Kitap anne-oğul ilişkisini,
‘oğulları’, ırkçılığı, kadına şiddeti, aileyi,
sevgiyi, erkeğe dayatılan toplum kurallarını,
sevgisizliği, hırsı, aşkı, inançları… İnsana
dair pek çok şeyi sorgulamama sebep
oldu. Sanırım O’ndan ‘havadan sudan’
hikayelerle dolu bir kitap bekleyen de
yoktu… Kitabı bitirip çekim ve röportaj
için Şafak’la birlikte şehrin biraz dışına
çıktık. Onu çok sevdiği yollara düşürdük;
“Neden sürekli yollardayım bilmiyorum,
hakikaten… Bazen diyorum ki Allah beni
de böyle yaratmış herhalde, hani hepimizi
çeşit çeşit yaratmış ya, kimini sakin,
kimini taşkın, benim payıma da hikayeleri
kovalayıp durmak düşmüş sanırım...”
Şafak yol sevdasını böyle anlatıyor ama
bir yere tamamen yerleşme fikrinin onu
korkuttuğunu da itiraf ediyor ve ekliyor:
“Bence üç türlü insan var: Göçmenler,
çiftçiler ve bir de göçebeler.” Şafak’la
‘muhabbet’teyiz.