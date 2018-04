Bireysel silahlanmaya katiyen karşı!

Charlize Theron ABD'deki bireysel silahlanma yasasının değişmesi gerektiğinden bahsediyor: "Okullardaki silahlı şiddet sürdükçe çocuğumu okula göndermek istemiyorum."

Haziranda yeni filmi ‘Yeni Başlayanlar İçin Vahşi Batı ’ ile beyazperdede boy gösterecek Hollywood’un Güney Afrikalı yıldızı Charlize Theron, İngiliz The Daily Mail gazetesine konuştu. Elinde silahla eve dalıp, kızını ve karısını ölümle tehdit etmişliği olan alkolik bir babanın ve karşılık olarak eşine ateş açan bir annenin kızı olarak, ABD ’deki bireysel silahlanmaya net bir şekilde karşı çıkıyor Theron. Ülkedeki bireysel silahlanma yasasının kesinlikle değişmesi gerektiğinden bahsediyor ve ekliyor: “Ben bir anneyim, okullardaki silahlı şiddet sürdükçe, onun güvende olduğuından emin olmadıkça çocuğumu okula göndermek istemiyorum.” 40’lı yaşlara yaklaşırken nasıl hissettiği ve iyi rollerin kendisinden uzaklaşıp uzaklaşmadığına yönelik bir soruyu şöyle yanıtlıyor Theron: “Genel kanı şu: Erkekler şarap gibidir, yıllandıkça güzelleşir. Kadınlar ise koparılmış çiçek gibidir; solarlar. Boşverin bunu! Ben kendimi koparılmış bir çiçek gibi hissetmiyorum!” Seth MacFarlane’in yönettiği, orijinal adı ‘A Million Ways To Die In The West’te rol alan Theron filmde kasabaya gelen gizemli bir kadını canlandırıyor.