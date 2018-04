Yüzüne baktığınızda gözleri ışıldayan, konuştuğunuzda huzur veren, her dizisiyle dikkat çeken bir kadın o. Yani her hali bolca ‘like’ alıyor. Güzellik yarışmasına katılması bir tesadüf sonucu olabilir ama inanın hayatta durduğu yerin ve başarısının kesinlikle tesadüfle bir ilgisi yok.

Röportaj: Filiz Şeref

Fotoğraf: Deniz Özgün





Son günlerde ülkece garip bir hal içindeyiz. Mutlu, umutlu olmak istiyoruz ama olmamak için geçerli çok ciddi nedenlerimiz var. Bu röportajı yazmak için klavye başına geçtiğimde aklım istesem de bir türlü gündemden kopamıyor, sadece işe odaklanamıyor. Ama bir yandan da olumsuz bakış açısıyla nereye kadar demeden olmuyor. Ben her şeyi unutup, sadece Birce Akalay’ı tanıtacak güzel bir röportaj yaptık türünden bir şeyler diyebilirim de size şu an... Ama ötesi olmalı. Bu röportaj vasıtasıyla umut ve mutluluk da verebilmek gibi. Ama şurada da duralım mı bir; ‘Hayata aynen devam etmeliyiz’ diyenlere, ‘Hayat aynen akmalı’ diyenlere, ‘Peki her şeyi görmezden gelmek o kadar kolay mı!’ da demek istiyor insan. Bana kalırsabir yandan hayata devam ederken bir yandan da görelim, hissedelim ve anlayalım, yaşayalım; ki hep birlikte, biz olalım. Daha önce yaptığımız hataları belki bu şekilde tekrarlamayız. Şimdi aklıma şu geliyor; aslında mutluluk bir seçim değil mi? Hemen hayatta en etkilendiğim filmlerin başında gelen ‘Life is Beautiful (Hayat Güzeldir)’ düşüyor aklıma mutluluk kelimesi cümle içinde geçince... Roberto Benigni, nasıl da oğluna oyun gibi gösteriyordu İkinci Dünya Savaşı sırasında toplama kampında yaşananları. Bir oyun! Gerçekten de yaşananlar büyüklerin oyunu. Biz de bu müthiş babanın filmde yaptığı gibi bakabilir miyiz hayata acaba? Sonra Amelie düşüyor aklıma, hüzünle mutluluğun harmanlandığı bir film. Sonunda kendi mutsuzluğunu başkalarını mutlu ederek gideren, hayaller kurmayı seven bir kız... Biraz daha umutlu olabilmek adına biraz daha mı fazla film izlemeli acaba ne dersiniz? Belki biraz da müzik; Bulutsuzluk Özlemi’nin ‘Sözlerimi Geri Alamam’ parçasının ‘Bir umuttu yaşatan insanı, aldım elime sazımı’ kısmını bağıra bağıra söylemek mesela, o da iyi gelebilir... ‘Hiçbir kere hayat bayram olmadı ya da her nefes alışımız bayramdı’ bölümüne ise neresinden bakmak istersiniz? Ve elbette biraz daha iyi, mutlu, huzur veren, pozitif insanlarla bir arada olmalı böyle dönemlerde değil mi? Birce Akalay’ın bu konuda kesinlikle doğru isimlerden biri olduğunu itiraf etmeliyim size. Normalde de huzur veren bir tarzı var, ama röportaj sırasında o kadar güzel mesajlar çekip çıkarabiliyorsunuz ki söylediklerinden, o da iyi gelenler listeme ekleniyor haklı olarak. Mesela diyor ki; “Umudu bir köşede unutursak, gönül gözümüz görmez olur, gönül gözümüz kapanırsa da karanlığa düşeriz. Biz yüzyıllardır bu topraklarda rengarenk yaşadık. Hayatın manasını kaçırmadan, unutmadan, umudu yitirmeden... Birbirimize tutunarak, inanarak. Yine yaşarız, yaşıyoruz, yaşayacağız.” Ve kendini kötü hissettiği zaman neler yaptığını anlatırken, “Etrafıma faydalı olmaya gayret ederim, her kimse tanıdık tanımadık onlara dokunurum ve bu sayede kendimi de unuturum” dediğinde onun da bir Amelie versiyonunun varlığını keşfediyorum. Birce Akalay hocaların hocası Müşfik Kenter’in ona (ve diğer öğrencilerine) miras olarak bıraktığı şu üç kelimeyi söylediğinde ise hayatta hepimizin bunun için çalışması gerektiğini bir kez daha hatırlıyorum; ‘Önce insan olun.’ Bize gerekli olan tam da bu! Ve sizi biraz da olsa iyi hissetmeniz, umutlu olmanız, yer yer kafa dağıtmanız ve tabii ki onu yakından tanımanız adına, 1 Nisan’da vizyona girecek olan ve eşi Sarp Levendoğlu ile başrolü paylaşan Deliormanlı filminin yıldızı Birce Akalay’a teslim ediyorum; huzur veren bir sahilde gerçekleşen harika kareler eşliğinde...