Hayatı başka bir yerinden yakalamış ve merdivenleri kendi keşfettiği basamaktan başlayarak çıkmayı seçmiş Can Bonomo...

Röportaj: Ece Üremez

Fotoğraf: Hakan Adil

Çırpınışlarını hep daha yukarıya uçabilmek isteğiyle yaparken, yankılanan ses onun özgün müziğini oluşturmuş. O kendi alanında ustalaştıkça biz arkasında bıraktığı ezgileri takip ederek peşine düşmüşüz. Çünkü bu dünyalı bir başka dostum!



Onun penceresi gökyüzünde, bu dünyanın çok dışında, uzaklarda, yukarılarda... O yüzden melodileri bu kadar alışılmadık, yazdıkları bu kadar bilinmedik, çizdikleri bu kadar görülmedik... İçinden çıkamadığınız anda kendinizi sorgulatan, anladığınızı sandığınız anda bir daha düşündürten, sessizlik istediğinizi zannettiğiniz anda daha çok haykırtan pek donanımlı bir sanatçı, özel yapım bir adam. Hem içinde olduğu anı yaşayıp hem paralel evrende başka bir anı yaşıyormuş gibi davranan biriyle ben daha önce karşılaşmamıştım. Ama etrafınızda bir yerlerde Can Bonomo varsa bunun ve çok daha fazlasının mümkün olabildiğine şahit oluyorsunuz. Mesela müzik duymadan ritmi hissedebiliyor ya da kalem tutmadan dizeler yazabiliyor çünkü hayatı yaşamasını biliyor. Hedeflerinin peşinden son hız koşarken, yazıhanesine çekilip nefes almayı hatırlıyor. Kelimelerle ve duygularla besleniyor, aydınlık olunca oradan ayrılıp tekrar yola koyuluyor. Mutlu anıların bir sonu olduğu için mutlu olduklarının bilinciyle yenilerini biriktirmek için adım atmaktan korkmuyor. Gücünü kitaplarından, motivasyonunu çok sıkı ve disiplinli çalışmaktan alıyor. İkimiz de ‘kendini konuşarak değil yazıyla daha iyi ifade edenler kabilesi’ne mensup olduğumuzdan, aşkı anlatmak için hangi kelimeleri seçeceğini ilgiyle soruyorum. Aldığım yanıtsa bir fizik teoremini işaret ediyor. Onun için aşk bir dörtlük kadar akılda kalıcı, metafor kadar güçlü, kafiye kadar güzel. Anlaşılan o ki, Can Bonomo hem melankolik hem deli dolu olarak şekillenebilen ruhunun içinde dilediği gibi süzülmeyi başarabiliyor. Kalıplara bağlı kalmadan, sınırlara aldırış etmeden, genellemeleri dikkate almadan yarattığı ve ‘İstanbul Müziği’ olarak tanımladığı alternatif müzik tarzına kavuşmadan önce neler olduğunu merak ettiğinizde ise küçükken yola beraber çıktığı klasik gitarı karşılıyor herkesi. Hayatının tek duraksama dönemini kapsayan klasik müzik eğitimini her ne kadar o stratejik bir hata olarak değerlendirse de bugünkü çeşitliliğinin temelinde yatanın bu olduğunu bilmek güzel. O zaman derin bir nefes alın ve bir kez olsun çevrenize kayıtsız kalmayı seçin çünkü yanınızdaki kişi Can Bonomo olduğunda aksi pek mümkün olmuyor.