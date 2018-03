Hepimizin Seren Serengil deyince aklında beliren bir imaj var. Şimdi o, bu imaja fazlasını ekledi; sözünü sakınmayan, kadınlar için savaş veren, programcılığıyla ilerlemeyi seçen bir kadın olarak karşımızda!

Fotoğraf: Fırat Meriç

Röportaj: Filiz Şeref

Styling: Aslı Asil

Saç: Ali Subaşı/Mos

Makyaj: Kübra Demir

Fotoğraf Asistanları: Dilek Özmen, Sezer İsmail Şentürk

Styling Asistanları: Buse Akoğlu, Ozan Deniz Göktaş, Seda Desovalı

Mobilyalar için Hamm ve Mudo Concept’e teşekkür ederiz.



Şu sıralar bir Seren Serengil’dir gidiyor. Sizi konuşmadan, izlemeden, her gün bir haberinizi okumadan günümüz geçmiyor. Program da sabah programları içinde görülmemişi başarıyor; sizin olaylara yaklaşım açınız büyük ilgi görüyor. Seren Serengil’in Yükselme Dönemi diyebilir miyiz buna?

Altın çağımı yaşadığım söylense de, işin bu tarafıyla çok ilgili değilim açıkçası. Herkesin bir çağı var, bu çağ da benim çağım, benim dönemim belki... Ama beni yaptığım işi başarmış olmak, yaparken de kendimi ifade edebilmiş olmak ilgilendiriyor ve de tarifsiz mutlu ediyor. Yaptığımız program Türkiye’nin en çok konuşulan, en gözde programı haline geldi. Benzer programlar var olmuş olsa da, benim aile konusundaki hassasiyetim, kadın erkek ilişkilerinde haklı olanı koruyor olmam, nankörlük gören ve eşi tarafından aldatılan birçok kadının genel söylemlerimle yanında duruyor olmam birçok kadının ‘bizim sesimiz oldunuz’ demelerini getirdi beraberinde. İyi bir programcı olduğuma inanıyorum; magazin programını vicdanla harmanlayan biri olunca doğrunun yanında duruyorsunuz. Bu kimilerinin işine gelmedi tabii ama bu çarkı değiştirme zamanı gelmişti. Yıllardır çok insan çok acı çekti. Çifte standart, birçok yanlış kişiyi doğru, doğru kişiyi yanlış tanıtırken ben bunu değiştirdim. Değiştirirken de yaralar aldım ama sonunda hep kazandım. Hem daha çok sevildim hem de konuşuldum. Hakkında çok konuşulması değil, nasıl konuşulduğu önemlidir.







Duymayan Kalmasın programının sizin için çok önemli olduğu belli oluyor. Bir yandan da single hazırlığı, sahne, davetler... Nasıl bir tempo içindesiniz şu anda?

Daha önce birçok televizyon programı yapmış olsam da, bu program ayrı; çok emek verdik Cengiz’le. 98’inci sırada başladığımız programı 21’inci sıralara taşıdık, Türkiye’nin en çok seyredilen sabah programı şu anda. En önemli şansım, Cengiz Semercioğlu gibi kalitesini ayrı tuttuğum Türkiye’nin en önemli köşe yazarlarından biriyle çalışıyor olmam. Bir gazeteciyle program yapmak lay lay lom bir iş yapmadığınızın kanıtıdır. Yaz için bir single hazırlıyorum, şu anda Yaşar’la düet yapacağımız bir şarkıyı da tamamladık. Bir yandan bunlar, diğer yandan açılışlar, davetler, sahne hazırlıkları derken günde üç saat uykuyla yaşıyorum son altı aydır.



Yoğun ve karmaşık günler yaşıyorsunuz... Peki ya şu sıralar ruh haliniz nasıl?

Hiçbir başarı cezasız kalmazmış, ben de bundan payıma düşeni aldım. Kolay değil, yıllardır süregelen çarkı değiştirdim, maskeler düştü, tabii ki sonunu getirdikleriniz de size savaş açacaklar. Bunca yıl inandırdıklarını yerle bir edip bitirmişsiniz, onlar da hamle yapacaklar... Ben buna hazırlıklıydım, hasarlar almadım değil ama haklı olduğumu bildiğim zaman tek kişilik büyük bir ordu haline dönüşebiliyorum ve düşmanımı alt edebiliyorum. Ruh halim savaştan dönen bir gazi misali; yaralı ama savaşı kazanmış olmanın da gurununu taşıyor şeklinde.



Çekim boyunca, sekiz saat Sertab Erener’in İyileşiyorum şarkısını dinlemek istediniz. Güçlü ve geçmişteki defterleri kapatmış ya da kapatmış gibi duran bir kadın var orada. Nedir bu şarkıyı hiç durmadan dinlemenize neden olan hissiyatınız?

Her kadının hayatı boyunca kendini iyileştirdiği, yeniden başladığı zamanları olmuştur. Muhakkak kendini telkin ettiği belki kandırdığı belki kendine yalan söyleyerek gerçeklerden kaçmak istediği süreçleri olmuştur. Bu bir aşk bitiminde olabilir, bir boşanmanın ardından tekrar hayata sarılma anında olabilir... Biz bu sürece iyileşme süreci deriz. Bana bu şarkı şu birkaç aydır çok iyi geliyor, motive ediyor, belki de tercüman oluyor. Belki de Pinokyo’yum bilmiyorum, hislerim o şarkıda saklı diyelim, geçelim.







Tüm bu yaşadıklarınızdan, tecrübelerinizden, deneyimlerinizden sonra hayatın size nasıl bir rol biçtiğini düşünmeye başladınız?

Her ne olursa olsun yılmayan, kazanan, kuvvetli, gururlu, savaşçı, fedakar bir rol üstlendirmiş hayat bana. Mutlu ettikçe mutlu edileceğine, sevileceğine inanan, kalbi kanasa da ağzında kocaman bir gülümseme olan bir rol vermiş; masallarda Polyanna gerçekte Serenmiş adı diyelim.



Siz içine doğduğunuz dünya dolayısıyla belli bir çizgide duruyorsunuz. Babanız dönemin en iyi aktörlerinden, anneanneniz İtalyan, maddi sıkıntı nedir yaşamadınız... Ama dışarıdaki dünya bambaşka. Bu yüzden bazı açıklamalarınız insanlara değişik gelebiliyor. Gerçeklik algınızın genel olarak çevrenizdekilerden farklı olduğunu hissediyor musunuz siz de?

Gerçeklerle hiçbir zaman çok ilgilenmedim. Babamın büyük bir aktör oluşu, annemin kuvvetli bir kadın olması, iyi bir şekilde yetiştirilmiş olmam, buna uygun şekilde yaşamam gerektiği ve bana hep prenses gibi muamele edilmesi hiç umurumda olmadı. Hep alakam olmayan hayatlara alakam olmayacak kişilere gönül verdim. Bunun nedeni her şeye sahip olduğum söylenildiği halde hiçbir şeye sahip olamadığım hissiydi; zenginlik büyük hayatlar ve o hayata ait kişiler mutlu olamaz ve mutlu edemez olgusu küçükken yerleşmişti bana! O yüzden hayatımda seçeceğim insanlar, benden hiçbir zaman daha kuvvetli olmasın istedim, o zaman kötü insanlar yakamızda olmaz, ben de mutlu olurum diye düşündüm hep.



Bazıları sizi saf buluyor ve belki de bu yüzden sizi diğer ünlülerden ayrı bir yerde tutup sizi seviyorlar. Saf olduğunuzu düşünüyor musunuz?

Saf değilim ama iyi niyetliyim; annemin söylediğine göre de beynim 15 yaşında kaldı. İnsanlara inanmayı seviyorum, güvenirim hemen. Derdi olsun kendimi içinde bulurum o derdin, çözmeye çalışırım, stratejim yoktur, politik değilim, istediğim gibi yaşarım, önce hissettiklerim sonra zorunluluklarım gelir. Saf değilim ama temiz bir kalbim var, bozulmamış.







İnsanların sizinle ilgili belli algı kalıpları var. Sizi nasıl tanıdıklarını düşünüyorsunuz?

Buna annemin beni tanımlamasıyla cevap vereyim; lider, dediğim dedik, inatçı, çabuk kızan ama hemen affeden, sevince çok seven, bittiğinde hiç sevmemiş gibi giden, unutmayan, unutmuş gibi yapan, fazla gururlu, fedakar anılarla yaşayan, alışkanlıklarından zor kopan, çok iyi bir dost, çok fedakar bir sevgili, çok çekilmez bir evlatmışım. İnsanlar aslında beni bu programla tanıdı bence; doğruluğumu, dürüstlüğümü, iyi niyetimi, değer yargılarımı, insanların hayatları hakkında yorum yaparken anladılar, beni tahlil etme şansı yakaladılar. Öyle daha da çok sevdiler. Yolda yürüyemiyorum, durdurup ‘seni çok seviyoruz, arkandayız’ demeyen kadın yok gibi. Bu da göğsümü kabartıyor.



Peki ya siz kendinizi nasıl ifade ediyorsunuz, nasıl birisiniz?

Buna da sevgilim yanıt versin isterim. İnsan kendi kendini nasıl anlatabilir ki?

Yaşar İpek: Kendi ayakları üzerinde duran, azmini her dönem zirveye taşıyan, her daim kendinden emin, yaradılan her şeye sevgiyle yanaşıp sevgisiyle yeşerten, kalbinin ekmeğini yiyen bir melek.



Sizinle ilgili bir diğer gündem de, erkek arkadaşınızla olan ilişkiniz. Aşk yıllar geçtikçe farklı anlamlar kazanıyor insan için; o da evrime uğruyor sanki. Aşk şu anda sizin için ne ifade ediyor peki? Nasıl bir aşkın içindesiniz?

Aşk zamanla bende anlamını değiştirdi. Düşünülmekmiş aşk, senin sevmendense onun seni daha çok sevmesi çok daha konforluymuş. İnsan kendisini seveni zamanla zaten seviyor. Vicdanlıysan kayıtsız kalamıyorsun. Sevgini hak etmeyen, bencil, şefkatsiz biriyle sırf seviyorsun diye birlikte olmaya çalışmak kendine ne büyük haksızlıkmış meğer. Bunu anlayınca, seni gerçek sevenin seni gerçekten düşünen olduğunu anlıyorsun ve ona aşık oluyorsun zamanla.