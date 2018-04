Bu ikiliye dikkat!

Paylaş Paylaş CROPY CROPY

Paylaş Paylaş CROPY CROPY

Gerçekliğini ve samimiyetini yitirdiği zannedilen aşkın sinematografik hali uzun bir aradan sonra ironi dolu bir hikayenin içinde hayat buluyor. ‘Hayat Öpücüğü’ filmindeki performanslarıyla alışılmışın dışında bir komedi sunan Hatice Şendil Sağyaşar ve Ali Sunal bizim de radarımıza güçlü bir giriş yapıyor...

Röportaj: Ece Üremez

Fotoğraf: Ozan Kıymaç



Yıldızlı bir geceydi. istanbul’un en güzel yalılarından birine henüz adım atmıştık ki bahçeden kahkaha sesleri yükseldi. Belki de yazdan kalma o son gecede, gökyüzünün altındaki mutlu kalabalık, sinema perdesine tüm adanmışlığıyla yansıyan Kemal Sunal’a bakmaktaydı. Çünkü bizim çekim için seçtiğimiz akşam, yalı da orada çekilen Tosun Paşa’yı göstermeyi seçmişti. Biz ekipçe bu ulvi tesadüfün etkisindeyken içeri Ali Sunal girdi. O ana dek hep sert mizaçlı olduğuna dair bir izlenim edindiğim Sunal kocaman bir gülümsemeyle, daha kapıdan girerken yaptığı zeki esprilerle ve bana bir çırpıda taktığı ‘Tarçın’ lakabıyla önyargımı yerle bir etti. Yani siz bakmayın onun öyle mesafeli durduğuna çünkü o ‘içi sıcak’ bir adam. Gözünüzün içine dimdik bakan ama aynı anda gözlerinin içi gülen biri. Filmin hikayesinden öte esas kendisi başlı başına ayaklı bir ironi desek yanlış olmaz. Tek başına öyle güçlü bir mücadele içinde ki, başarma isteği kendi başta olmak üzere çevresindeki birçok kişiye de ilham kaynağı oluyor. Kaçımız ilhamı kendi içimizde arama cesaretini gösterebiliyoruz ki? O gösteriyor işte. Bir tek kendine güveniyor. Kaçımız istediklerinizi elde etmek için sadece kendimize güveniyoruz? O güveniyor işte. O yüzden de yolundan hiç sapmadan hep yukarı doğru ilerliyor. Ne de olsa ‘uçmak’ onun en büyük arzusu. Üstelik geçtiği yerlerdeki yolları da öyle güzel açıyor ki peşinden ‘güldür güldür’ insan sürüklüyor. İşte o sırada kapı tekrar açılıyor, bu kez içeri Hatice Şendil Sağyaşar giriyor. Ali Sunal dahil hepimiz güzelliğine övgüler yağdırırken o utanıyor ve konuyu değiştiriyor. 9 Ekim’de vizyona girecek olan ilk sinema filminin çekimlerini tamamlamış olmanın verdiği huzurdan mı yoksa setten çıkıp çekime gelmesinin verdiği haklı yorgunluktan mı bilemedim adeta bir melek sükunetine sahip. Zarafeti ise geçmişe yolculuğa çıkaran bir yoğunlukta hissediliyor. O eski Yeşilçam kadınlarının edası, ağırlığı ve ulaşılmazlığı var her halinde. Ama ayakları da bir o kadar yere sağlam basıyor, zira benim çekim boyunca tanık olduğum ama onunla çalışan herkesin coşkuyla dile getirdiği profesyonelliği ders alınması gereken cinsten. Çekim anı geliyor, siz de tahmin edersiniz ki bu iki insanın bir araya gelmesiyle oluşan ‘Voltran’ın çekim alanı da bir hayli yüksek oluyor.



Filmin hikayesi nasıl ortaya çıktı?

Ali Sunal: Bir film yapmaya karar verdim. En büyük hayallerimden biriydi. Aklımdaki fikri, filmin senaristleri Saygın ve Fethi’yle paylaştım. Hem çok iyi dostlarım hem de kalemine çok güvendiğim adamlardır. Üçümüzün konuşmalarına istinaden bence şahane bir senaryo yazdılar. Ve öyle yola çıkıldı.



Hatice ile bir araya geliş hikayeniz nasıl gelişti?

A.S.: Hatice’nin devreye girmesine daha beş yıl var. Ben sana hikayenin ilk ortaya çıktığı zamanı anlattım.



Bu beş yıl önce ortaya çıkan bir proje miydi?

A.S.: Evet, senaryo yazıldı ve biz düşünmeye başladık. Sonra BKM, filmi yapmaya uygun gördü. Yönetmen, mekan derken en merak ettiğimiz konu Hayat karakterini kimin canlandıracağı oldu. Tam o aşamada, Hatice aklımıza düştü. Daha önce hep ağır dramlarda oynadığı için elbette düşünceliydik. Ama o bir geldi, pozitif enerjisiyle, profesyonelliğiyle ve karakteri sahiplenip çalışmasıyla aldı rolü gitti.



Siz senaryoyu okuduğunuzda aklınızdan neler geçti?

Hatice Şendil Sağyaşar: Senaryoyu okuduğum sırada uzun ve zor bir sezondan çıkmıştım. Aklımda sadece dinlenmek vardı. Ancak öyle bir şey oldu ki, bu senaryoyu okuduğumda dinlendiğimi hissettim. Okurken hem beni gülümsetti hem de bana gülümsedi. O andan itibaren Hayat, aslında uzun zamandır kendi hayatımda kaybettiğim ve adını koyamadığım bir boşluk hissini bana hatırlattı. Ve dedim ki ‘Hayat’ın bana ihtiyacı var, benim de ona.’ Bir de tabii ki Ali Sunal fikri çok cazip geldi.



İlk kez bu film vesilesiyle mi tanışmış oldunuz?

H.Ş.: Evet, ilk kez birbirimizi tanıma fırsatı bulduk.



Birlikte çalışırken birbirinize dair keşfettiğiniz en enteresan bilgi nedir?

H.Ş.: Ali bütün samimiyetini ve enerjisini karşısındaki insana geçirdiği için izleyici de ekrana yansımayan bir şey görmeyecek diye düşünüyorum. Ama birbirimizin çok komik ve eğlenceli taraflarını keşfettik, aynı şeylere güldüğümüzü fark ettik. Ayrıca Ali Başak burcu yani Metin karakteri kadar titiz, hassas, özenli, tertipli ve düzenli.



Sinirli mi peki?

H.Ş.: Bazen bazı şeylere gerilebiliyor ama işin selameti için.

A.S.: Böyle bir filmin sorumluluğunu üstüne alınca insan gergin olabiliyor. Çünkü maksat başarılı olmak, kimseyi mahcup etmemek. Yalnız Hatice’nin söylediklerinde katılmadığım 1-2 nokta var. Sadece Başak burcu değilim, Başak ve Terazi arasıyım. Tam aradayım.



Kavga ettiniz mi hiç sette?

A.S.: Bir kere tartıştık. Saat geç olmuştu ve sahneyle ilgili gerilmiştik. Ama bu tartışma çok işimize yaradı çünkü ertesi gün geldiğimizde onun benim için çok değerli olduğunu biliyordum. İlişkimiz daha başka bir boyuta geçmişti. Ayrıca sette Hatice ile ilgili fark ettiğim en önemli konu; baktıkça her gün daha da güzelleşiyor olması. Böyle tuhaf bir durum var yani. İnsanın koşa koşa sete gidesi geliyor. Hepimiz bir film kazandık ama ben çok değerli bir insan da kazandım. En ufak bir sıkıntımda, mutluluğumda artık yanımda birinin olduğunu biliyorum. Bu samimi duygumdur.



Filmdeki aşk hikayesinin temelinde acıma, yardım etme ya da birine bağlanma arzusu saklı mı dersiniz? Bundan doğan bir aşk mı anlatılıyor?

H.Ş.: Sonsuz olmak, sonsuz kılmak anlatılıyor. Dokunmadan, temas etmeden, sadece hissederek aşık olmak… Aslında hepimiz temeldeki ilkel duygularımızı unutmuş, düşüncelerimizin bizi yönlendirdiği bir süreç yaşıyoruz. Bu filmse, samimiyeti, insani duyguları, en ilkel haliyle karşılıksız, beklentisiz ve sonsuz olabilecek bir şekilde anlatıyor. Senaryo zaten bu yüzden etkileyici. Hayat’la Metin arasındaki durum o yüzden çok çılgın. Aslında ikisi de çok sıradan ama birbirlerine bir hayat bahşeden de iki insan. Biz bu filmi böyle yorumlamayı tercih ettik. Ortaya eğleceli, mizah duygusu baskın bir hikaye anlatmayı seçtik. Eğer dramatik çalışması daha sağlam bir iş gibi çekseydik bir festivalde yarışıyor olurduk.



Hayat karakterinin aşkla sonsuzluğu bulacağına inandığını söylemiştiniz. Peki, Hatice buna inanıyor mu?

H.Ş.: Ben de inanıyorum. Hayat, anda olmayı seven, yarını düşünmek istemeyen biri. Geçen her saniye onun için çok değerli...



Sizce koşulsuz aşk var mı?

A.S.: Zor, çok zor. Onu bulduğun zaman sırtın yere gelmez bu hayatta. Yaşadığımız şartlara göre koşulsuz aşkı bulmak zor ama bulursan dünyanın en mutlu insanı olursun.

H. Ş.: Teslim olmak zor çünkü bence aşk teslimiyet. Kendini birine bırakmak, adamak. Çok akılcıyız. Başka yaşanmışlıklarla fazla empati kuruyoruz. Bence aşkı bulmak bile senin karakterine bağlı.

A.S.: Bu kadar akılcı davrandığımız sürece koşulsuz aşkı aramak, boşalan bir mevkiye müdür atamak gibi.