Burak Tozkoparan ile çok özel

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“Paramparça” dizisinde oyunculuğuyla dikkat çeken Burak Tozkoparan'ı daha yakından tanımak ister misiniz? Genç oyuncu Heygirl dergisine verdiği röportajda bakın neler anlattı.

Röportaj: Fatma Karaca/Heygirl dergisi



Dizi öncesinde başka hangi projelerde yer aldın?

Dizi ve sinema projem yoktu ama üç reklam filminde yer aldım.



Neden oyunculuğu seçtin?

Müzisyenim aslında. Lise arkadaşlarımla kurduğum müzik grubu sayesinde pek çok platformda performans sergiledik. Konserlerimiz oldu… Çok güzel günlerdi. O sayede liseler arası bir yarışmada enstrüman birincisi oldum ve Okan Üniversitesi’nden burs kazandım ancak sinema televizyon bölümünde okumayı seçtim. Oradaki bir eğitmenimin, “şansını denemelisin” sözleri ve arkadaşlarımın teşvikiyle oyunculuğa başladım. Her şey kısa sürede ve çok güzel oldu. Umarım böyle devam eder.



Ozan çok agresif ve sert bir karakter. Bu özelliği sana benziyor mu yoksa zıt karakterler misiniz?

Aslında ben de biraz sinirli bir insanım, anlık patlamalar yaşayabiliyorum ancak bu tepkim sinirimden çok duygusallığımdan kaynaklanıyor. Ama Ozan kadar fevri değilim.



Sinema mı, dizi mi?

Sinema filmim olmadı ama sinema okuduğum için biliyorum ki ikisi de çok keyifli. Daha yolun çok başınndayım ve kaliteli bir projede yer alıyorum. Belki zamanı geldiğinde bir sinema filmi de olur. Beni geliştirecek her projeye açığım.



