Çağla Şıkel Altuğ: "Kimseye hesap vermem"

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Oyuncu, sunucu ve model Çağla Şıkel Altuğ ile yoğun bir sezonun ardından Çeşme’de buluştuk. Tatil için çekildiği evinden onu çıkarıp, keyifli bir sohbete ve güne uzandık.

Röportaj: Sinem Gürleyük

Fotoğraf: Cihan Alpgiray (Rpresenter)

Moda Editörü: Murat Gürsoy



Masmavi denizi, huzur veren sakinliğiyle bizi bekleyen Alaçatı’ya sabahın erken saatlerinde ulaştık. Henüz köy yeni yeni uyanırken hazırlıklarımızı yapıp Çağla Şıkel Altuğ’u beklemeye başladık. Tabii bu sırada denizin ve güneşin tadını çıkarmadığımızı söylesem yalan olur. Şıkel bize katıldığında da durum değişmedi. Deniz ve güneş keyfine Şıkel’in kahkahaları ile keyifli sohbeti de eşlik etti. Aklı, diş çıkarıp ateşlenen Uzay’da olsa da, profesyonel bir model olduğunu bir kez daha hatırlattı bize o gün. Bütün gün onunla fotoğraf çektirmek isteyen kimseyi kırmadı. Elini uzatan herkese büyük bir gülümsemeyle karşılık vererek elini uzattı. Sıra sohbete geldiğindeyse bir güldü, bir üzüldü, bir sitem etti. Çocukları, işiyle ilgili samimiyetle cevapladı tüm soruları. Söz, boşanma dedikodularına geldiğindeyse, okuduğu haberleri insafsızlık olarak değerlendirdi; “Emre bir akşam dışarı çıkıyor yanında ben yokum, ertesi gün ‘boşanıyorlar mı?’ diye başlık atıyorlar. Halbuki çocuk hasta oluyor ben evde kalıyorum ya da Emre o gece erkek erkeğe çıkıyor, tam tersi ben kız kıza çıkıyorum… Kız arkadaşlarımla bir şeyler içip, dedikodu yapmaya, dans etmeye gidiyorum. Bundan daha doğal ne olabilir?” diyor. Konu gündeme geldiğindeyse yüzündeki endişeli ifade büyüyor. Şiddetin durmasından yana herkes gibi; “Artık kimsenin canına zarar gelmesin” diyor. Çocuklarını ‘ya bir şey olursa?’ endişesiyle Gezi Parkı’na götürmese de; “Kalbim ve ruhum oradaki insanlarla beraberdi... Ortaya konan barışçıl eyleme karşılık daha duyarlı ve biraz farklı bir üslup kullanılması gerekiğini düşünüyorum” diyerek bir umut ışığı arayanlardan o da...



Sezon bitti, tatile başladınız…

Aslında daha erken başlardım tatile ama ‘Bugün Ne Giysem?’in çekimleri sebebiyle biraz geç kaldım bu sene. Ağustosa kadar Alaçatı’dayız. Sonra bir ay Bodrum’a gideceğiz.



Tatilde yataktan çıktınız... Nasıl geçiriyorsunuz bir günü?

İlk istediğim şey aslında muhteşem bir köy kahvaltısı. Bizim evimizde genelde köyden veya pazardan gelmiş peynirler, zeytinler, domatesler oluyor. Benim için müthiş bir seremoni

köy kahvaltısı. Sonra bütün gün çocuklarla geçiyor. Onlar öğle uykusuna geçtiği zaman eşimle birlikte denize giriyoruz, arkadaşlarımızla görüşüyoruz. Çocuklar uyandıktan sonra

gün onlarla devam ediyor. Akşam uykularına geçtiklerindeyse gece dışarı çıkıyoruz, geziyoruz, eğleniyoruz… Geç yatıyoruz, erken kalkıyoruz… Maalesef.



Yaz sezonu için bir projeniz var mı?

İşler oldukça gidip geleceğiz ama şu anda çalışmayı düşünmek istemiyorum. Yazın olabildiğince dinlenmeyi planlıyorum. Kışın çocuklarımdan çok ayrı kaldım… Altuğ ailesi olarak açtığımız bir bar var. Alaçatı’da By Sako Hotel’in içinde yer alıyor. İsmi; Double. Sürekli orada olmayacağız ama yaz projeleri arasında sayılabilir. Tabii bu ailece yaptığımız bir iş olacak. Kişisel olarak da benim bir sürprizim var bu yaz.



