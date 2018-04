Yakışıklı jön kategorisine yeni bir nefes getiren Serkan Çayoğlu tavırlı değil samimi duruşu ile ‘Bu çocuk bir başka!’ dedirtiyor.

Röportaj: Ece Üremez

Fotoğraf: Serhat Hayri

Sahip olduğu safi pozitif enerjiyi, gülümsemesiyle karşısındakine geçiren oyuncu, şu sıralar yapılacaklar listesindekileri çalışmak, sevmek ve gezmek olarak belirtiyor.



Fotoğraflara bakarken içinizden, ‘Denizleri aş da gel...’ şarkısını mırıldandığınızı duyar gibiyim. Merak etmeyin, yalnız değilsiniz. Serkan Çayoğlu’nun Almanya’da yedi yıl yaptığı modellikten oyunculuğa geçiş, bir de üstüne Türkiye’ye geliş kararı ile kadınlarda şarkı söyleme isteği yarattığı bir gerçek. Onu yaklaşık dört yıl önce, ‘Kuzey Güney’ dizisi ile ekranlarda ilk kez gördüğümüz anı hangimiz unuttuk ki? O her ne kadar rol icabı yurt dışından gelen birini canlandırsa da karakteristik yüz hatları, alışık olmadığımız samimiyeti ve doğal bir şekilde gelişen oyunculuğu ile bizi yabancı olduğuna çoktan ikna etmişti. Gelin görün ki, kendisinin sadece yurt dışında büyüyen halis muhlis bir Türk olduğunu öğrenmemiz çok uzun sürmemişti. Aradan iki yıl geçtikten sonra, izlenme rekorları kıran ‘Kiraz Mevsimi’ dizisi ile ciddi bir yükselişe geçen oyuncunun ne istediğini bilen adımları her daim yolunu aydınlatmaya devam ediyor. Çünkü işine verdiği önem ve ciddiyetin yanı sıra, kaynağı Almanya olduğu tahmin edilen disiplini, başarı çıtasını her defasında yukarıya taşımasını sağlıyor. Keza pes etmeye müsaade etmeyen yapısı da kariyerinde yukarı doğru seyreden ivmeyi doğruluyor. Gülümsemenin gücüne ve kahkaha atmanın bulaşıcılığına inanan Serkan Çayoğlu için karşılıklı güven duygusu her türlü ilişkisinde kilit noktada yer alıyor. Konu aşka gelince ise enteresan bir düşüncesinden bahsediyor; herkesin düşündüğünün aksine iletişimin bu denli kolay olmasının aşkı yaşamayı kolaylaştırdığını ve ilişkiye gösterilen özeni etkilediğini iddia ediyor. Haksız sayılmaz. Ne de olsa zor olan her şey dikkat gerektirir. Şimdilerdeyse, tüm zamanını yeni başlayan ‘Hayatımın Aşkı’ dizisinin setinde geçiren yakışıklı oyuncu bir boş gününü bize ayırıp kendisini 30 soruda tanımamıza imkan verdi.



1-Hayatımın Aşkı dizisiyle ekrana geri dönüş yaptınız. Canlandırdığınız karakterin size en çok benzeyen yönü nedir?



Demir’in kendimle bağdaştırdığım en temel özelliği işine verdiği önem ve disiplin diyebilirim. Çözüm odaklı oluşu ve her zaman daha iyisini yapma çabası benim de yapımda olan bir durum.

2-Bu dizinin diğer romantik-komedi dizilerinden farkı nedir?



‘Hayatımın Aşkı’ romantik komediden daha çok absürt komediyi içinde barındıran bir dizi. Bu sebeple klasikleşmiş aşk oyunlarını daha komik yolla anlattığı için keyifli bir proje.

3-Hande Doğandemir ile nasıl bir ikili oldunuz? Set nasıl geçiyor?

Hande, işini profesyonel yapan başarılı bir oyuncu. Kendisiyle çalışmak da çok keyifli. Enerjimizin tuttuğuna, bunun da izleyiciye yansıyacağına inanıyorum.

4-Hayatınız boyunca kaç farklı karakter canlandırabileceğinize inanıyorsunuz?

Uzun yıllar oyunculuk mesleğini devam ettirmek gibi bir isteğim var. Bu sebeple bir çok karakter canlandırmak isterim.

5-Hiç mesleğinize dair pes ettiğiniz, geri çekilmek istediğiniz bir dönem oldu mu?

Hiç olmadı. Sadece iş konusunda değil kendi hayatımda da pes etmeye yönelik eğilimim çok fazla olmuyor.

6-Oyunculuğun sizi besleyen tarafları neler?

Kendinizden farklı bir insan olabilmenin zevki beni en çok besleyen tarafı.

7-Modellikten oyunculuğa geçiş nasıl oldu?

Modellik yaparken aynı zamanda okuduğum üniversitenin tiyatro kulübündeki oyunlarda yer alıyordum. Ancak o zamanlar sadece hobi olarak oyunculukla ilgileniyordum. Daha sonra Türkiye’ye gelip kamera önü dersleri almaya başladım ve bu sektörde profesyonel anlamda devam etmeye karar verdim.

8-Nasıl bir ortamda yetiştiniz, nerede büyüdünüz?

Almanya’da çok sakin bir yerde, iyi bir aile ortamında büyüdüm.

9-Karakterinizin en belirgin özellikleri neler?

Ne istediğimi biliyor olmak en belirgin özelliğim.

10-Küçüklüğünüzden beri sahip olduğunuz bir takıntınız ya da alışkanlığınız var mı?

Tek alışkanlığım sabahları uyanır uyanmaz kahve içmek.